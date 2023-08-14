Это точно боксерский поединок?

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой по правилам бокса между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном. Два ветерана устроили забавную разборку, а судьи зафиксировали ничью.

Тактаров уверял, что вернулся в бои не ради денег. Поединок с Монсоном – первый шаг к «грандиозной цели»

Перед поединком с Монсоном Тактаров все чаще появлялся в медиапространстве: активно давал интервью, становился гостем телевизионных передач и даже поучаствовал в съемках политического шоу. Но менее неожиданной новость о возобновлении карьеры от этого не стала.

Тактарову 55 лет – в последний раз он выходил в клетку больше 15 лет назад. Все это время он занимался актерской карьерой, а на вопросы о возвращении в спорт отвечал уклончиво. По словам Тактарова, покинуть Голливуд его вынудила политика – американские студии просто отказались от сотрудничества с ним: «У меня слетели четыре проекта. На всех пробах, когда требовался русский человек, был украинец. Я их понимаю, это бизнес. Понимаю, но не принимаю».

Планировалось, что Тактаров в августе подерется дважды. В начале месяца он хотел подраться с сербом Аднаном Аличем в рамках турнира TOP FIGHT – в преддверии поединка Тактаров даже провел открытую тренировку и поучаствовал в пресс-конференции. Но бой сорвался – промоушен несколько раз менял дату проведения шоу, а потом и вовсе отменил турнир.

Решение вернуться в спорт Тактаров объяснял по-разному. Сначала говорил, что главная причина – желание развлечься. Но позже заявил, что бой с Монсоном – первый шаг к «грандиозной цели»: «В последнее время я искал мотивацию показать, на что способен. Не мог найти ее в Мексике, хотя там тренировался по два раза в день. Сейчас я готовлюсь не ради того, чтобы заработать пять копеек или обо мне говорили, что полоумный старик вышел на бой. У меня есть цель, которая стоит пока далеко».

52-летний Монсон не дрался с марта и с тех пор искал соперника для заключительного поединка в карьере. Планировалось, что им станет Александр Емельяненко – но не стал из-за реабилитации в Ингушетии. Вскоре Монсон рассказал о желании подраться с молодым бойцом, а после анонса поединка с Тактаровым сообщил, что передумал завершать карьеру – прощальный бой состоится позже.

О возможном поединке Тактарова и Монсона говорили задолго до официального анонса – в 2021 году они даже провели битву взглядов на одном из турниров лиги Hardcore MMA. Но без развития. Кажется, тогда это был обычный маркетинговый ход: «Мы друзья, а дуэль взглядов была проведена в рамках шоу как развлечение. Боя не будет».

Спустя два года поединок все-таки состоялся – на этот раз по-настоящему.

Бойцы дважды оказывались в партере и нарушали правила – в итоге ничья

На бой Монсон вышел в сопровождении людей в военной форме, Тактаров – под песню группы «Любэ». Поединок планировался на три раунда и стал для Тактарова дебютным в боксе, не считая выставочного боя с Дольфом Лундгреном на шоу «Король ринга».

Несмотря на это, в первом раунде Тактаров чувствовал себя уверенно: легко передвигался и работал с опущенными руками. Движения Монсона выглядели скованно, но и он проявлял активность. Конец первого раунда бойцы провели в клинче – Тактаров отказывался отпускать соперника и продолжал наносить удары, полностью игнорируя команды рефери.

Во втором раунде Монсон выглядел лучше, поэтому Тактаров по нему не попадал. В концовке отрезка Джефф неожиданно провел тейкдаун, что запрещено правилами – пришлось даже остановить время. Тактаров отталкивал Монсона, но потом подыграл ему, взяв ногу на болевой. Это сильно не понравилось рефери поединка, но балл он все-таки не снял – Монсон получил предупреждение.

Начало третьего раунда полностью прошло в клинче. Бойцы постоянно сближались друг с другом, отказываясь работать в стойке. Так продолжалось до последней минуты, когда Тактаров решил отомстить Монсону за тейкдаун – на этот раз соперника в партер затащил именно он.

На земле Монсон оказался в более выгодной позиции – контролировал спину и даже наносил удары, часть из которых пришлась по затылку Тактарова. После финального гонга бойцы снова сцепились друг с другом – их разнимали команды.

Поздравлять победителя боя вышел Константин Цзю, но это не потребовалось, потому что судьи зафиксировали ничью. Монсон не обрадовался результату поединка и обратился к зрителям на русском языке: «Я думаю, что выиграл. Хочу подраться с Олегом по правилам ММА. Буду душить его – 100%».

Тактаров принял вызов и тут же провел с Монсоном стердаун: «Боялся его нокаутировать – жалко человека. А он, оказывается, не такой уж и старенький. Думаю, мы с ним по ММА проверим друг друга. Человек меня в партер сбил – мне стоять и молчать? Показал, что я тоже так могу. Всех приглашаю на шоу, которое пройдет в этом или следующем году. Или через 10 лет, когда Джефф будет совсем старый».

Фото: Instagram/jeff_monson_official