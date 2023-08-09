Даже дрался на Красной площади.

Американский боксер Кевин Джонсон провел на профессиональном ринге под 60 боев, дрался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа и в 43 года продолжает карьеру. Теперь проводит бои в России, хочет в ней жить и получает гражданство.

В сентябре Джонсон может получить российский паспорт и стал Кевином Владимировичем

В апреле Джонсон провел бой на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ» против Вячеслава Дацика и победил раздельным решением. После этого сказал, что хочет жить в России и попросил Владимира Путина дать ему российское гражданство. 18 августа Джонсон подерется с Марком Петровским и планирует провести бой с Арсланбеком Махмудовым.

Получение гражданства он мотивировал так: «Я из Америки, где люди говорят чушь и врут. Ты не можешь положиться на то, что говорят люди. Ты можешь положиться только на поступки. В России все наоборот. Каждый, кого я встречал здесь, совершает поступки раньше, чем говорит о них».

Это решение поддержал Джефф Монсон – другой американский боец, который тоже получил российское гражданство: «Знаете, это больше, чем татуировка, больше, чем какая-то мелочь, я думаю, это показывает большое восхищение. Каждый волен делать то, что он хочет. Я не могу сказать, что его решение – это хорошая или плохая идея, я просто поддерживаю его».

9 августа Джонсон полетел в Самару, где подал заявку на получение российского гражданства – в сентябре он может получить паспорт. «Он заполнит документы на имя Кевина Владимировича, будет жить и работать в Самаре. Считайте, что он переехал, как Джефф Монсон», – сказал промоутер Владимир Хрюнов. В Самаре Джонсон посетил матч Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» и в форме самарского клуба с 63-м номером нанес символический удар.

Отчество «Владимирович» – в честь Владимира Путина. Джонсон назвал это комплиментом президенту России: «Теперь я просто суперсчастлив. Горд носить одно имя с нашим президентом Владимиром Путиным и с моим крестным отцом. Я сказал, что меня усыновил достопочтенный Владимир Путин, отчего я и стал Владимировичем».

Джонсон дрался на Красной площади и хочет сыграть с Путиным в шахматы

По словам Джонса, он посещал Россию 15 последних лет и посетил многие города. Например, в Чехове Джонсон встречался с Александром Поветкиным, с которым ходил в кальянную и играл в шахматы, а в 2019 году дрался с Шигабудином Алиевым на Красной площади во время боксерского шоу и проиграл.

Семь лет назад Джонсон уехал из США: жил в Доминикане, Колумбия, Великобритании и Германии. Сейчас Джонсон называет себя на 100% русским, а нахождение в Самаре сравнил с песней Beauty. В России он больше всего любит еду («если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет») и женщин:

«Живу в отеле, тренируюсь два раза в день, чтобы удержаться на ногах. У меня есть очень хороший друг – Виктория. Она учит меня русскому, испанскому и бачате. Жду боя, чтобы предложить ей стать моей женой. Сфокусирован на этом сейчас. Когда вижу белых девушек – это конец. Для чего нам нужны дома, для чего мы покупаем машины и красивую одежду? Женщины – это причина, по которой мы все это делаем».

Мечта Джонсона – сыграть с Путиным в шахматы: «Я люблю шахматы, шашки и пианино. Люблю все, что заставляет думать, как математика. Это сложно объяснить. Я и Путин. Что может сравниться с этим? Это круче, чем торт с мороженым, чем Рождество, салюты на Новый год. Ничто не сможет сравниться с этим, это не поддается описанию.

Он первый в моем списке. Он вообще номер один. Ты спрашиваешь, что я скажу Путину? Во-первых, я замру на три секунды. Я встречался с Майклом Джорданом, с Майком Тайсоном. Но что ты скажешь, когда увидишь одного из главных людей в мире? Понимаете? Никто не знает. Я поблагодарю его за гостеприимство и возможность стоять рядом. После этого вновь замру. Не могу это объяснить».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Martin Rose; Christian Schroedter/Global Look Press; matchtv.ru/Сергей Циммерман