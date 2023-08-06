Историческое погружение.

Бокс – один из древнейших видов единоборств, прошедший долгий путь развития от обычного способа увеселения публики до профессионального спорта. В олимпийской программе он появился в 1904 году, но с тех пор в нем изменилось практически все – кроме формы площадки для проведения боев.

Но почему мы называем ее рингом, если на самом деле она квадратная?

Раньше боксерские бои проводились в очерченном круге – все изменилось после смерти бойца

Кулачные бои известны человечеству с древних времен. Первые изображения сцен поединков нашли еще в шумерских пещерах, а сами наскальные рисунки были сделаны тысячи лет назад. Считается, что из Месопотамии прародитель современного бокса попал на территорию Египта, а оттуда – в Древнюю Грецию. Именно там кулачные бои приобрели особую популярность.

Тогда поединки проводились в центре круга, который чертили прямо на земле – выходить за его пределы строго запрещалось. Иногда площадку для проведения поединков ограждали канатами, но чаще кольцо вокруг бойцов образовывали зрители.

В таком виде бокс просуществовал вплоть до XVIII века, когда английский кулачный боец Джек Бротон решил самостоятельно модернизировать правила проведения поединков.

Разработать четкий регламент для боксерских боев его побудила трагедия – один из соперников Бротона скончался сразу после их схватки. Работу над сводом правил Бротон завершил в 1743 году – он состоял из семи пунктов, первый из которых напрямую касался формы ринга.

Бротону совершенно не нравилось, что зрители могут вмешиваться и влиять на исход поединка – в порыве эмоций те часто толкали боксеров, а иногда даже били их кулаками.

Поэтому Бротон предложил проводить бои на помосте, а саму площадку сделать квадратной – чтобы боксеры могли восстанавливать силы в углах ринга. Далеко не все восприняли идеи Бротона с энтузиазмом, поэтому процесс внедрения новых правил затянулся более чем на 100 лет, завершившись только в 1867 году – окончательно закрепить их помог маркиз Куинсберри Джон Шолто Дуглас.

Благодаря ему появился первый квадратный ринг.

С того момента ринг стал четырехугольным – это закрепилось правилами. Сейчас организации сами определяют его размеры

Согласно утвержденным правилам, поединки должны были проходить на четырехугольной площадке со сторонами длиной в 24 фута – чуть больше семи метров. По периметру ринга натягивали два каната, а размер подиумного возвышения в своде правил закреплен не был. С тех пор индустрия бокса сильно изменилась, но вот сам ринг – не очень, хоть с течением времени и он не переставал совершенствоваться.

Современная площадка для проведения боев стала несколько меньше, но точные размеры каждая организация устанавливает самостоятельно. Теперь ринг окружают четыре каната, обернутые в специальные чехлы – они помогают минимизировать риск получения травмы. Высота помоста – около метра. А покрытие ринга обязано быть мягким – все ради безопасности бойцов.

И даже несмотря на то, что круглые площадки остались далеко в прошлом, термин «ринг» используется до сих пор. Он существовал со времен возникновения бокса, за сотни лет став его неотъемлемой частью. «Ринг» – дань традиции.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff, Hulton Archive / Stringer, Kevork Djansezian / Staff, Rischgitz / Stringer; en.wikipedia.org