Главный страх ветеранов UFC.

Джейк Пол – скандальный блогер, который покорил бокс. Он прославился в ютубе, стал одним из самых ненавидимых блогеров и звездой Disney. Пол погряз в скандалах и думал о суициде, но спасся благодаря спорту.

В ночь на 6 августа он подерется с Нейтом Диазом – очередным ветераном UFC, который станет его жертвой.

Пол прославился пранками и челленджами: начал с Vine, потом покорил ютуб. Он стал звездой Disney, но быстро покинул канал

Когда Пол начал создавать вирусные видео в Vine в 2013-м, он был обычным подростком. Джейк быстро собрал более 5 млн подписчиков и ошеломляющие 2 млрд просмотров – на коротких шестисекундных видео.

Объединившись с братом Логаном, он стал интернет-сенсацией. Дуэт очаровал зрителей комедийными пародиям, а в мае-2014 Джейк перешел на ютуб, где развлекал аудиторию пранками и комедийным контентом. Со временем популярность Джейка резко выросла, что привело к созданию собственного маркетингового агентства и сообщества блогеров Team 10. Пол арендовал особняк за $17 тысяч в месяц в Беверли-Гроув, Лос-Анджелес, который стал домом Team 10.

Пол нашел талантливых блогеров и помогал им продвигать себя в ютубе. Первоначальными членами Team 10 были Джейк, Алисса Вайолет, Алекс Лэнг, Нилс Виссер и близнецы Добре – все они переехали в дом.

Один из самых ярких моментов карьеры Джейка – печально известная песня «It’s Everyday Bro», которая собрала 296 млн просмотров и 3,1 млн лайков. Впоследствии клип признали седьмым самым ненавидимым видео в истории ютуба.

Когда число подписчиков превысило 20 млн, Джейк привлек внимание телевизионщиков. Его пригласили в Disney, где он сыграл в сериале «Бизаардварк» в 2015-м.

Проект был успешным, но партнерство с Disney закончилось посреди второго сезона – обе стороны согласились расстаться. Позже Джейк рассказал, что раскол был взаимовыгодным, хотя многие СМИ говорили о конфликте:

«На данный момент я хочу больше сосредоточиться на личном бренде, канале в ютубе, деловых предприятиях, росте Team 10 и работе над более взрослыми актерскими ролями».

Пол считался скандальным блогером: устраивал вечеринки в пандемию и веселился на протестах BLM. Соседи хотели подать против него коллективный иск

Многие считали, что Disney отказался от скандального блогера, потому что Джейк стал проблемным. Блогеры из Team 10 описывали Пола как тирана. Первым плохим знаком стало расставание Джейка и Алиссы Вайолет, которая обвинила ютубера в измене. У блогеров были близкие отношения: они даже продавали товары с фан-именем Джалисса, но никогда не подтверждали, что встречаются.

По словам Алиссы, члены Team 10 должны были следовать очень строгим правилам, установленным Джейком. Им не разрешалось пить в доме, приходилось просыпаться к 10 утра для съемок, иначе следовал огромный штраф. Участники отдавали Джейку 20% от дохода и согласовывали с ним любых гостей в доме.

Алисса рассказала, что они с Джейком жили в одной комнате. Но он просил ее уходить на несколько вечеров, чтобы пообщаться с другими девушками, – сводя с ума от ревности. Алисса утверждает, что у Джейка и парней в доме всегда были гости, но каждый раз, когда она хотела пригласить мальчика, Джейк этого не позволял.

Шумные вечеринки Пола возмущали соседей – они хотели подать против блогера коллективный иск. Однажды Джейк поджег кучу мебели в пустом бассейне, из-за чего соседей накрыло дымом. Когда его спросили о выходках репортеры, он высокомерно отмахнулся и запрыгнул на новостной фургон, когда интервью закончилось.

Во время протестов Black Lives Matter в июне-2020 Пол и несколько его друзей были в торговом центре Аризоны, где происходили ограбления. Компания вела прямую трансляцию всю ночь и показала, как несколько человек крадут алкоголь, а еще один – бросает фейерверки ко входу в торговый центр. Джейк выступил с заявлением, что он не участвовал в мародерстве и не согласен с происходящим.

Позже у него возникли серьезные проблемы с мэром Калабасаса из-за вечеринок во время пандемии. Когда появились видео, на которых сотни людей веселятся без масок, мэр вызвал блогера к себе.

«У них большая вечеринка, никакого социального дистанцирования, никаких масок, это большое пренебрежение к тому, что все пытаются сделать, чтобы вернуться к нормальной жизни, – сказала мэр Алисия Вайнтрауб. – На этой вечеринке они вели себя так, будто COVID не существует, хотя все дистанцируются, чтобы предприятия не закрывались».

Бокс спас проблемного подростка: Пол накачался и тренируется каждый день – хотя недавно думал о суициде

В 2018-м Пол ворвался в мир бокса, хотя только начал тренироваться. В дебюте он подрался с Деджи Олатунджи, младшим братом британского ютубера KSI. Несмотря на то что Джейк был новичком в спорте, он проявил природный талант и победил после сдачи угла соперника.

Эта победа зажгла Джейка: он стал меньше работать в ютубе и больше тренироваться. Пол оказался более талантливым в боксе, чем брат Логан, поэтому быстро прогрессировал. С каждым годом техника Джейка становилась лучше, а соперники серьезнее. От блогеров Пол перешел к ветеранам UFC – победил Бена Аскрена, дважды Тайрона Вудли, Андерсона Сильву. Пол не просто хайпует – он тяжело работает, поэтому быстро прогрессирует:

«Бокс – это даже не работа, это образ жизни. Диеты, ледяные ванны, восстановление. Это отказ от каждой возможности пойти потусоваться со знаменитостями или девушками. Это отказ от создания музыки, съемок видео. Работать изо всех сил, всегда быть начеку. Я не знаю, что еще может сравниться с жизнью профессионального бойца. Я думаю, это, вероятно, самая трудная вещь в мире».

Логан в документальном фильме на Netflix рассказал, что спорт, вероятно, спас его брату жизнь: «Нелегко, когда тебя ненавидит весь мир, – ты попадаешь в психологическую яму. Мы с отцом беспокоились за жизнь моего брата. Джейк всегда был эмоционально непредсказуемым и непостоянным. Был момент, когда мы оба были обеспокоены тем, что Джейк собирается покончить с собой. Ему нужна была цель, но я не знал, что он собирается делать».

После перехода в бокс Пол претерпел впечатляющую трансформацию тела: эффективно набрал вес и возмужал. Он рассказывал о жестком режиме:

«Я тренируюсь ежедневно, иногда шесть-семь дней в неделю. Делаю спринты, бегаю трусцой пять, шесть, семь миль. Делаю тысячи отжиманий, пресс каждый день, упражнения для шеи.

Я занимаюсь боксом, бью по мешку, спаррингую 2-3 раза в неделю с чемпионами мира, занимаюсь йогой. Я ем курицу и овощи и исключаю все вредное. Я совершенно трезв, и мне разрешено заниматься сексом только раз в неделю!»

В ночь на воскресенье Пол подерется с Нейтом Диазом. Он уверен, что победит нокаутом в пятом раунде. Джейк считает соперника хулиганом и обещает проучить: «Диаз – невоспитанный бычара, который пристает к беззащитным на улицах. И за это я изобью его к чертям».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves / Stringer; instagram.com/jakepaul