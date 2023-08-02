«Там дерутся не мужчины».

Hype Reality – российский аналог TUF из поп-ММА. Шоу критикуют блогер Хасбик и Анатолий Сульянов из Hardcore, а почти каждый выпуск заканчивается дракой.

Что нужно знать о скандальном реалити-шоу?

Промоушен Hype создали блогеры Тамаев и Альфредо. Реалити-шоу – сотрудничество с VK и попытка новых владельцев спасти лигу

Hype Fighting Championship – совместный проект блогеров Асхаба Тамаева и Альфредо Аудиторе. О создании лиги объявили в начале 2021-го, ютуб-канал зарегистрировали в мае.

Hype FC стал одной из главных поп-ММА лиг – там дрались звезды: Шовхал Чурчаев, Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев, Святослав Коваленко, Мариф Пираев и другие. Руководство промоушена активно продвигало бренд, но в начале 2023-го пропало.

Последний опубликованный турнир – 3 февраля, когда в главном бою подрались Амирхан Оев и Юсуф Алипханов. Тамаев продал долю в промоушене за ₽30 млн сотруднику проекта Ахмеду Закаряеву. Сейчас у Hype FC три владельца: Закяряев, предприниматель Арманд Мартиросян и Альфредо. Блогер остался, но в начале 2023-го пропал почти на полгода.

Позже рассказал, что был в Волгограде, когда неизвестные его усыпили и украли. Он проснулся в рехабе в Махачкале, а произошло это после решения жениться. Альфредо рассказал, что его пытали и держали в наручниках, а он несколько раз сбегал. Причины заточения – порча от девушки и запрещенные вещества.

Hype Reality – попытка лиги вернуться, потому что ходили слухи о банкротстве. Проект выходит на платформе VK = серьезный бюджет. Hype собрал в Таиланде 16 ярких представителей поп-ММА, чтобы выявить сильнейшего. Тренеры команд – известные бойцы Мариф Пираев и Куат Хамитов. Участники делятся на две команды, живут в одном доме и тренируются в топовом зале AKA Thailand.

Бои проходят без борьбы, но в ММА-перчатках. Дерутся в клетке прямо на берегу – отдыхающие их смотрят, что добавляет атмосферы. Первая серия проекта вышла 4 июля и собрала 1,3 млн просмотров меньше чем за двое суток. Сейчас серии набирают больше 4 млн в VK.

В проекте участвуют звезды поп-ММА. Самые известные – Залимхан Юсупов, Шамиль Газизов, Амирхан Оев. Что касается Пираева и Хамитова, то они дрались в AMC Fight Nights в сентябре-2021 (Пираев победил раздельным решением), а в конце сезона проведут реванш.

В проекте появился Тимур «Фартовый» Абдурахманов – бывший кулачник из Hardcore, которого дисквалифицировали за нанесение тяжелых травм двум бойцам лиги. На стердауне он ударил Джавида Рзаева (сотрясение мозга), после боя – Гере Мохаммеда (открытый перелом челюсти в двух местах со смещением).

Абдурахманова критиковал Сульянов и ловила полиция – в аэропорту его задержали и не выпускали из страны. Альфредо подключил юристов: они добились, что бойца отпустили на несколько часов. После этого он уехал в Дубай, откуда перебрался в Таиланд. Сейчас Абдурахманов описывает положение так: «Я сяду, но сначала заработаю!»

Hype Reality напоминает TUF, но есть отличия: здесь больше скандалов и драк – классика реалити-шоу

Реалити-шоу Hype очень похоже на TUF, который выпускает UFC. Но если российский аналог полон скандалов, то последние сезоны TUF не назовешь ярким шоу.

В Hype развлекают зрителя – даже за номера в доме было соревнование. Когда Пираев и Хамитов выбрали команды, они провели футбольный матч. Победители жили в комфортных номерах по двое, проигравшие – в восьмиместном с двухэтажными кроватями.

Бойцы показали хорошие футбольные навыки и сыграли 4:4, едва не поссорившись. Тогда провели борцовскую схватку между лучшими членами команд. В тесную комнату попала команда Хамитова – теперь Пираев шутит, что там плохо пахнет и очень душно.

Альфредо борется на деньги с бойцами, что тоже развлекает зрителя. Однажды он устроил челлендж – Пираев, Альфредо и его соведущий надели мотоциклетный шлем, чтобы угадать, кто из двух человек за спиной их ударил.

Каждый поединок в Hype Reality сопровождается конфликтом. Если поддерживают обе стороны, то доходит до драки. Если одна – достаточно потолкаться. Часто конфликтуют на кухне за столом – хватает неаккуратного слова. Бывает, бросаются стульями и хватаются за кухонные ножи. Алипханов пытался засунуть его в задницу Юсупову, когда тот взял его на слабо.

В самых жестких драках участвует Роман Авдал – не самый хайповый участник, который резко набрал медийность. Сперва Авдал ударил Шамиля Галимова, когда тот приехал в дом и назвал себя «паханом этой хаты» (прозвище Галимова в поп-ММА – «Пахан»). Авдал уронил его мощным и неожиданным хуком с близкого расстояния.

Другой конфликт – с Залимханом Юсуповым. Авдал уверен, что боец Hardcore принял запрещенные вещества и неадекватным пришел в дом. Даже ворвался в его номер и стал оскорблять, когда Авдал общался с родителями. В итоге Юсупова избили до крови, но он выиграл бой – против Юсуфа Алипханова, который не справился с акклиматизацией. Это проблема для многих бойцов. Погода создает трудности – Денис Айдаров обжег пятку из-за палящего солнца.

Сам Авдал проиграл раздельным решением Галимову после экстра-раунда, хотя поединок был красивым и очень близким. Бои комментирует Шара Буллет – яркий проспект UFC, который тренируется в Таиланде.

«Я сам судья. Если бой равный по ущербу, то как вы судите? Если вы так судите... То дай бог вам здоровья. Если бы я проиграл достойно, то согласился бы. Но тут я выиграл. Не буду спорить. Шоу пройдет – у нас будет реванш», – сказал в клетке Авдал.

Поп-ММА зарабатывает на скандалах – за это жанр критикуют. Хасбик оскорбляет участников Hype Reality, а Сульянов считает проект слабым

В реалити-шоу зритель подглядывает за людьми и тем, как они живут. Самые культовые моменты TUF случились в доме: Нейт Диаз и конфликты с соседями, Дэйв Каплан, попросивший нокаутировать себя в туалете, и легендарное «Let me bang bro» – от Джулиана Лейна, сошедшего с ума на глазах команды.

Hype Reality следует правилам формата: скандалы, драки и постоянные конфликты – через них бойцы раскрываются. Участники не скрывают, что Альфредо может предложить деньги за потасовку (до нескольких сотен тысяч). Про Hardcore говорят то же самое – Абдурахманов подтвердил, что сестра Сульянова просила провоцировать конфликты.

Многие осуждают Hype Reality за грязь – например, блогер Хасбик. Он добавил в соцсетях картинку с постом, призывающим дагестанских бойцов не конфликтовать с мусульманами ради хайпа. «Там просто 90% – не мужчины. Дети себя так не ведут, как там ведут себя взрослые», – подписал Магомедов.

Hype Reality – популярный продукт, а нарезки драки вирусятся в соцсетях. Знакомый кейс с ТВ: «Дом-2» – одно из самых успешных реалити-шоу на ТВ, показывало отличные рейтинги, но критиковалось за аморальность. В поп-ММА сравнение с «Домом-2» используют для оскорбления, но логика сохранилась – скандалы дают просмотры. Организатор Hardcore Анатолий Сульянов, которого самого критикуют, считает проект Hype Reality слабым:

«Hype Reality снято с точки зрения продакшена слабо. Ну никак. Это не про Таиланд, не про Пхукет. Это не про возможность съемок десятков челленджей, не про качественный фильмовый коптеринг, не про историю... Это сырой и, на мой личный взгляд, некачественный продукт».

Одна из проблем – затяжные диалоги участников и сходки на диване (лобное место проекта – как в «Доме-2»), где участники обсуждают бои, смеются, но это быстро надоедает. Не хватает системности, ведущего, четких вопросов и качественной съемки.

Hardcore объявил о запуске собственного реалити-шоу, где уже выбраны капитаны – Мартин Джуарян и Самат Абдырахманов. Даты пока неизвестны, но это точно будет интересно. Реалити-шоу с бойцами привлекают нового зрителя. И пока кто-то следит за хитросплетениями конфликтов, другие осуждают – вызывая только больше интереса к поп-ММА.

Фото: кадры трансляций