До сих пор дерется в 40 лет и выступает в Тюмени.

Глейсон Тибау – бывший боец UFC. Он провел в промоушене около 12 лет и единственный, кто дрался против Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Сейчас ему 40 лет, но Тибау по-прежнему выступает – и сблизился с Россией.

Победа над Тибау до сих пор остается самой спорной в карьере Хабиба, но бойцы в хороших отношениях

Тибау начал профессиональную карьеру в 1999 году и пришел в UFC через семь лет, где в дебюте сразу проиграл нокаутом Нику Диазу. До этого он много выступал в родной Бразилии, дрался в 15+ промоушенах и большинство боев завершил в первом раунде.

В 2012 году Тибау занимал 15-е место в рейтинге легковесов и подрался с Хабибом Нурмагомедовым – тогда молодым бойцом, который проводил второй бой в UFC. Поединок продлился всю дистанцию. Хабиб победил единогласным решением судей, хотя итог до сих пор считается спорным и припоминается соперниками от Джастина Гейджи до Бенеила Дариуша.

Почему так? Объяснение тактического автора Sports.ru Артема Нагорного: «Бой с Тибау был очень сложным для Хабиба. Нурмагомедов сделал 13 попыток тейкдаунов и не завершил ни одну из них. Проблема была в физическом преимуществе соперника. Тибау был значительно тяжелее Хабиба, выглядел как средневес, его руки были просто гигантскими.

Нурмагомедов проходил очень глубоко в ноги, но сила позволяла Тибау защищаться от тейкдаунов. В стойке Хабиб выглядел слишком агрессивным, часто забывал о технике ударов и работе ног, как будто был в отчаянии. Этот бой – один из самых близких в UFC.

Проблема, что по всем первичным статистическим показателям у бойцов примерное равенство – 28-25 по акцентированным ударам в пользу Тибау, 1-0 по тейкдаунам в пользу Тибау (но этот перевод не закончился контролем), лишь по времени контроля Хабиб значительно впереди (4:26 – 0:17), но этот контроль был в клинче, а не на земле.

Судя по всему, Нурмагомедов выиграл бой по вторичным критериям оценки – агрессивность и контроль клетки. Ему помогло и то, что он вышел из боя без сечек, в отличие от Тибау».

В книге Khabibtime Нурмагомедов выделил разницу в габаритах и рассказывал, что Тибау был чемпионом по сгонке веса: «Больше среди бойцов UFC мало кто гонял столько, сколько мой оппонент. В период между боями он мог весить 90-92 кг, а дрался Глейсон в легком дивизионе – до 70 кг».

До боя с Хабибом Тибау несколько раз не укладывался в вес, но тогда вышел в октагон в 84 кг и считает себя победителем поединка: «Бой получился невероятно близким. Особенно, если вспомнить другие победы Хабиба. Мое мнение, с учетом всех тонкостей я выиграл в этом поединке». По его словам, в личном разговоре Хабиб не исключил, что проиграл.

При этом бойцы сохранили хорошие отношения: сразу после боя Тибау подарил Хабибу футболку сборной Бразилии с 10-м номером с ЧМ-1998, а потом приезжал на турнир Eagle FC 44 в Майами.

Тибау вышел на Махачева после двухлетней дисквалификации за допинг – проиграл за минуту и сказал, что дрался с травмой

В 2015 году Тибау победил Абеля Трухильо, но результат отменили из-за проваленного допинг-теста. Тибау попался на употреблении эритропоэтина, который повышает выносливость. Он признал вину и не подавал апелляцию – из-за трехмесячного разбирательства и затрат. Итогом стала двухлетняя дисквалификация.

«Ни один боец UFC не станет критиковать меня за это вещество, потому что все они его использовали. Я на 100% уверен, что это так. Я был первым, кого привлекли за него по новым правилам USADA. Меня ввели в заблуждение, что EPO не под запретом. Эритропоэтин требовался мне, так как анализы показывали низкий уровень эритроцитов в крови и нужно было это исправить», – объяснял Тибау.

Период дисквалификации он называл худшим в жизни. Во время карьеры Тибау откладывал денег для дочери, но теперь остался без источника дохода и думал, чтобы устроиться на другую работу – даже открыл в родном городе в Бразилии фабрику по производству печенья. Из-за финансовых проблем он плохо спал и морально разгружался тренировками.

В 2018 году Тибау вернулся после отстранения. Первым соперником стал Ислам Махачев, который проводил в UFC пятый бой. Махачев победил уже в первом раунде – на нокаут ушло меньше минуты (это по-прежнему его самая быстрая победа). По словам Тибау, он не успел прочувствовать силу соперника и дрался с поврежденной рукой:

«Обычно я не дерусь с травмами. Я повредил руку в тренировочном лагере и решил, что все равно готов. Я не хотел отменять бой. Мне нет оправдания. Я пытался атаковать ногами, а Ислам попал навстречу рукой. Очень быстро все закончилось. Не как с Хабибом. Я не успел узнать, какая у него сила, борьба. С Хабибом был хороший бой, а с Исламом… Слишком быстро для меня все закончилось».

Тибау до сих пор дерется в 40 лет, выступает в Тюмени и Екатеринбурге и хочет получить российский паспорт

Последний бой в UFC Тибау провел в 2018 году и покинул промоушен на серии из четырех поражений: туда вошли нокаут от Махачева, удушение от Тони Фергюсона и та самая победа, которая превратилась в двухлетний бан. Он покинул лигу на рекорде 16-11 и по-прежнему выступает на профессиональном уровне. Тибау не считает возраст проблемой:

«Да, мне уже 40 лет, но я не чувствую себя старым. У меня хорошее здоровье. Время идет медленнее для организма, когда ты постоянно тренируешься. Возраст не проблема для меня. Я чувствую себя как 20 лет назад. В этом плане я даже стал лучше, потому что у меня стало больше опыта и все столько же энергии».

Тибау трижды приезжал в Россию, где выступал в Екатеринбурге и Тюмени. В феврале-2023 он проиграл Алексею Кунченко, а в июле – Борису Медведеву. Теперь Тибау хочет получить российский паспорт: «Думаю, что это было бы хорошо. Удобно перелетать из России в Бразилию и обратно. Мне нравится Россия. У меня тут много друзей, мне нравится ваш образ жизни.

В России я чувствую себя как дома. Это невероятно. Хочу сказать, что если бы я здесь проводил не пять дней и бой, а всю подготовку, то это хорошо сказалось бы на моих выступлениях. В России много хороших соперников, много тренеров, хороших лагерей для подготовки. Здесь все противники жесткие и непростые».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Lawrie / Staff; East News/ Amy Kaplan/Icon Sportswire, Josh Hedges / Contributor