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Магомед Анкалаев – самый скучный топ UFC из России. После титульника: 0 интервью, 2 вызова и 9 постов

UFC UFC
Магомед Анкалаев Магомед Анкалаев
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Обещал Дане Уайту стать активнее.

Магомед Анкалаев – российский полутяжеловес, в последний раз дравшийся в декабре-2022. Тогда он впервые в карьере возглавил номерной турнир UFC и встретился с Яном Блаховичем. Победитель стал бы новым чемпионом дивизиона, но поединок завершился вничью.

После этого Анкалаев практически исчез из инфополя. Последние полгода прошли в тишине – чем все это время он занимался?

Анкалаев соглашался с UFC: «Недостаточно быть отличным бойцом, чтобы завоевать пояс. Я должен стать медийным». Но не стал

Судейское решение в титульном поединке удивило многих, а сам Анкалаев даже грозился уйти из UFC: «Я выиграл бой, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое? Я не могу выиграть у судей. Не знаю, буду ли здесь выступать. У меня нет слов».

Анкалаев все-таки не покинул промоушен – объяснил, что из-за «ужасного судейства в Лас-Вегасе» откажется от выступлений в городе, но о прекращении сотрудничества с UFC даже не думает. С тех пор прошло больше семи месяцев, но в октагон Анкалаев так и не вернулся.

Он полностью пропал из медиапространства, не дал ни одного полноценного интервью и, кажется, за все это время общался с журналистами лишь раз – коротко ответил на их вопросы в аэропорту Махачкалы сразу после титульного поединка.

При этом Анкалаев прекрасно понимает, что скромность – главная проблема, которая тормозит его карьеру. Ему необходимо уделять больше времени продвижению личного бренда и общению с фанатами – после боя с Блаховичем он сам признался, что именно этого от него и ждет промоушен: «Чтобы выиграть титул, быть отличным бойцом недостаточно. Я должен стать более медийным. UFC просит об этом, и я это сделаю».

Несмотря на обещание, более активным Анкалаев не стал – молчат даже его социальные сети. Например, с момента поединка с Блаховичем он опубликовал всего девять постов в инстаграме (причем один – рекламный). Остальные малокреативные – как правило это фотографии Анкалаева, которые он сопровождает мотивирующими цитатами.

Для сравнения: за тот же период Блахович сделал 126 публикаций, а экс-чемпион полутяжелого дивизиона Джамал Хилл, который совсем недавно освободил титул, – 141. И это только в инстаграме – тот же Хилл регулярно выкладывает ролики на ютуб-канале и активно ведет тикток.

Анкалаев не развивает соцсети и отказывается давать интервью – за него это делает тренер

У Анкалаева есть твиттер, который практически полностью дублирует посты из инстаграма – из оригинальных публикаций можно найти только загадочный февральский твит: «Скоро…» При этом Анкалаев пытается в активность – в декабре он даже выходил на американскую аудиторию и завел в соцсетях отдельный аккаунт для англоязычных фанатов. Но спустя время удалил страницу, так и не объяснив причину поступка.

С декабря-2022 Анкалаев лишь дважды публично обращался к бойцам полутяжелого дивизиона – в феврале назвал Хилла «толстячком», а в мае предложил Блаховичу провести реванш. Как Хилл, так и Блахович без внимания посты Анкалаева не оставили, но по какой-то причине он сам проигнорировал реплаи бойцов, к которым обратился.

В июле стало известно, что Анкалаев может подраться на турнире в Абу-Даби. Но о возвращении в октагон сообщил не он сам, а его тренер Сухраб Магомедов – в последнее время тот общается с журналистами чаще, чем его боец. Имя соперника Магомедов не назвал, но сообщается, что Анкалаев подерется с Джонни Уокером, который занимает седьмое место в рейтинге лучших полутяжеловесов.

Недавно Анкалаев прокомментировал слухи, подтвердив участие в октябрьском турнире. Но даже в этот раз обратился к аудитории в привычном стиле – емко и немногословно: «Есть бой, есть соперник. Пришло время вернуться в дело. Увидимся 21 октября».

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Фото: instagram.com/ankalaev_magomed; Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

1 комментарий

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Олег Акимов
Не могу понять, это же не сложно нанять студента иняза, чтобы тот за пару бутербродов вел соцсети. Просто отправляете фото с отдыха/тренировок, одобряете написанный текст и всё. Пару тройку интервью организовать тоже не проблема.
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