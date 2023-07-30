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Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P

Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс Эррол Спенс
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

На бой его вывел Эминем.

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой за абсолютное чемпионство в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Кроуфорд победил нокаутом в девятом раунде – судья просто остановил бой.

Каким получился главный боксерский блокбастер года?

«Наш подход – убей или будь убитым»

Афиша боя Кроуфорда и Спенса – самая жирная за последние годы со спортивной точки зрения. Она автоматически вызывает ассоциации с противостоянием Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, но уступает медийно. Зафиксируем масштабы:

• Ни одного поражения на двоих;

• 67 побед (39 – у Кроуфорда, 28 – у Спенса);

• 52 досрочные победы (30 – у Кроуфорда, 22 – у Спенса);

• Оба – в топ-5 P4P вне зависимости от весовых категорий по мнению большинства авторитетных изданий.

В 2017-м Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, а потом сразу поднялся в полусреднюю категорию. После этого начались разговоры о его потенциальном бое со Спенсом. Впервые они встретились в 2018 году, но договорились подраться только через пять лет.

Проведению боя мешали промоутерские интриги: в 2021-м Кроуфорд ушел из компании Top Rank и обвинил ее основателя Боба Арума в расизме, потребовав $10 млн компенсации.

Мешали и объективные причины со стороны Спенса – в 2019-м он попал в страшную аварию. В Далласе Спенс пьяным не справился с управлением на большой скорости. Его Ferrari пять раз перевернулся и сильно пострадал, а он сам выжил, потому что не был пристегнут и сразу вылетел из машины.

Спенс вспоминал инцидент, когда рассуждал о фаворите боя – выбрал бы Кроуфорда, потому что сам после аварии столкнулся с негативом: «Все, через что я прошел, особенно в последние несколько лет – люди могут снять фильм про мою карьеру, состоящий из различных испытаний и невзгод».

Истории с авариями повторялись несколько раз – это поднимало дополнительный шум вокруг боя и перспектив самого Спенса. Между ним и Кроуфордом нет конфликта – они избегают трэштока, улыбаются на стердаунах и не устраивают шоу. Официально о бое они договорились только в мае – и стали хедлайнерами в боксе в 2023 году.

«Определенно, по кассовым сборам это будет бой уровня Мейвезер – Пакьяо. Если говорить о таланте боксеров и ожиданиях от этого боя, то я не думаю, что хоть что-то может сравниться с боем Спенс – Кроуфорд. Это словно настоящая олдскульная драка. Шугар Рэй Леонард – Томми Хирнс – их бой называли войной. Думаю, что будет примерно то же самое. Наш подход – убей или будь убитым», – говорил Спенс.

Кроуфорд трижды отправил Спенса в нокдаун и разбил ему нос – к концу боя лицо залила кровь

Кроуфорд подходил к бою фаворитом и у букмекеров, и у большинства боксерского комьюнити. Он старше (35 против 33 лет) и опытнее (на 11 боев больше), но Спенс визуально превосходил в габаритах и справлялся с более серьезной оппозицией.

Оба снизили активность после начала пандемии коронавируса в 2020 году: Спенс восстанавливался после аварии и с того момента провел всего два боя, а Кроуфорд теперь выходит на ринг только раз в год и дерется с не самыми сильными соперниками. Его последний бой против Давида Аванесяна закончился скандалом – тот обвинил его в манипуляции с перчатками:

«Эти твари хотели убить меня. Они у себя, что хотят, то и делают. Вот вам и «великий боксер». Они готовы на все ради победы. Придумали сами новые правила, не дали тренеру прикоснуться к перчаткам перед боем. У них там мафия, все схвачено. Теперь я понимаю, почему с Эрролом Спенсом [у Кроуфорда] нет боя. С ним такое не прокатит. То, что они сделали, – преступление».

На главный бой в карьере Кроуфорд вышел в сопровождении Эминема – под трек Lose Yourself. До боя они обменялись респектами: «Знаешь, о чем я подумал? Было бы круто, если бы Эминем вывел меня вживую. Не думаю, что он когда‑либо кого‑то выводил на бой». Эминем ответил: «Это сумасшествие! Ты один из моих любимых боксеров прямо сейчас».

Спенс начал активнее, но во втором раунде за несколько секунд до конца после джеба попал в нокдаун. Уже в следующей трехминутке он рванул, чтобы отомстить. Агрессия не помогла: Кроуфорд отзащищался и удачно контрил джебами. К четвертому раунду у Спенса уже был разбит нос – после окончания трехминутки его осмотрел врач.

После этого Спенс кончился, а Кроуфорд надежно защищался и эффективно контратаковал джебами и боковыми. В седьмом раунде Спенс еще дважды улетел в нокдаун: сначала Кроуфорд поймал его на короткий апперкот, а потом – на правый хук.

Все закончилось в девятом раунде. Судья остановил бой после избиения, когда Кроуфорд после джеба пошел добивать. К тому момента лицо Спенса опухло и было залито кровью.

Кажется, теперь Кроуфорд возглавит P4P вне зависимости от весовых категорий, а потом проведет реванш со Спенсом

Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху четырех поясов и прервал беспроигрышную серию Спенса из 28 побед. Уверенная заявка на первый номер P4P вне зависимости от весовой категории.

После боя Кроуфорд поблагодарил соперника и напомнил: «Обо мне плохо говорили, что я недостаточно хорош, что не могу победить лучших полусредневесов, а я просто поднял голову к небу и продолжал молиться богу, чтобы у меня была возможность показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Считаю, что сегодня вечером, я показал, насколько велик».

Сам Спенс признал поражение: «Сегодня вечером он был лучше. Я не оправдываюсь. Он бил джебом, а я немного не рассчитал время. Он поймал меня в промежутке между ударами».

Кажется, нас ждет реванш – как минимум это прописано в контракте. Спенс хочет подраться снова уже в этом году: «Черт возьми, да, мы должны сделать это еще раз. Надеюсь, в декабре, в конце года, и, надеюсь, в 154 фунтах».

Об этом супербое договаривались шесть лет. В чем его величие?

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello; East News/AL BELLO , AP Photo/John Locher

1 комментарий

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Профессор из Кобхэма
Спенс сделал все, чтобы бой был удобным для Кроуфорда. Просто шел на него, без каких-либо интересных ходов. Нужно было тогда более грязно боксировать, смысл головой удары ловить. Клинчуй, бодайся, прижимай к канатам.
У Пакьяо хватило ума не переть на Флойда бездумно, это сделало бой более менее равным тогда.
У Спенса же был геймплан такой, будто против него середняк вышел и сейчас он его сметет.
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