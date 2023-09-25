«Бей петуха» – главный мем с боя Поветкина и Кличко. Кажется, это кричал брат Александра

Голос, который мешал трансляции.

В 2023 году исполняется 10 лет главному боксерскому поединку в истории России между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко. Мы уже рассказывали, как этот бой стал возможен ($23 млн на гонорары спортсменов и рекордные показатели на ТВ) и кто из селебрити приехал в «Олимпийский».

Но для многих то противостояние запомнилось не боксом, а криками у ринга, которые попали в трансляцию Первого канала. Главная фраза – «бей петуха», ставшая мемом.

Что это было?

Кажется, автор фразы – младший брат Поветкина (тоже был боксером). Сам Поветкин это отрицает

Во время боя у ринга летели мужские крики – их слышали и зрители на стадионе, и аудитория Первого канала. Голос критиковал судью («судья, смотри что делаешь» и «не слушай судью»), прессовал Кличко («что он делает?») и мотивировал Поветкина («давай по-братски» и «отбивай ему руки»). Это смешивалось с матом.

Журналисты установили, что это кричал родной брат Поветкина Владимир. Поветкин-младший тоже был боксером, но на профессиональном уровне выступал всего год – с 2007-го по 2008-й. За это время он провел в первом тяжелом весе шесть боев и выиграл все (один из них – нокаутом). Владимир Поветкин рассказывал:

«Мы начали заниматься боксом вместе с братом. Вдвоем пришли в секцию в 1992 году в Курске. Вместе оказались в юношеской сборной России. Я, например, в ее составе выезжал даже в Америку на Всемирные юношеские игры. Занял там второе место в категории 57 кг. Но это, к сожалению, так и осталось моим высшим достижением в любительском боксе, поскольку потом возникли проблемы со здоровьем…»

Когда в 2008 бой Поветкина и Кличко планировался впервые, промоутер Владимир Хрюнов говорил о включении в команду Поветкина-младшего: «Перед нами стоят серьезные задачи. Думаю, что включение в команду менеджеров Владимира Поветкина позволит нам наиболее плодотворно подготовиться к бою Александра Поветкина с чемпионом мира Владимиром Кличко».

Александр Поветкин исключил, что у ринга кричал его брат – сам он ничего не слышал: «Даже то, что тренеры кричали. Кричали, что Кличко – петух? Я не обращал никакого внимания. У каждого может быть свое восприятие того, что значит «петух».

Каждый кричит со своей колокольни. Что, всех идти бить за это? Если у тебя что-то есть – ты скажи в лицо. Если в лицо не говорит – нет смысла обращать на него внимания. Журналисты сказали, что это мой брат кричал? Вряд ли. Брат был со мной в углу».

«Трибуны были наэлектризованы. Тогда каждый говорил на градус-два больше – более пламенно, на октаву выше»

Комментатор Владимир Гендлин, который работал во время прямого эфира на Первом канале, говорил, что крики мешали ему вести репортаж: «Не помню, чтобы такие случаи бывали раньше. За границей, например, в Лас-Вегасе, все настолько отработано, что посторонние люди никак не подойдут к комментаторским столам.

В этом плане организация турнира в Москве – неудовлетворительная. Везде стояла охрана, пройти в сектор можно было только по пропускам. Но дело в том, что там были еще и ряды рингсайда, где сидели люди, купившие дорогие билеты. Как начался бой, было не до того, чтобы наводить порядок.

Кто кричал? Понятия не имею. Дело в том, что во время боя все вскочили и столпились вокруг ринга. В нормальных местах, где проходят большие бои, такого нет. Места для комментаторов и прессы огораживаются и посторонних туда не пускают. А тут просто нависали над нами. Кто бы ни сидел вместе с нами – ребята с HBO или другие журналисты с Украины или Германии – за их спинами бесновались болельщики. Поэтому выкрики и были слышны телезрителям».

Журналист Александр Беленький находился в «Олимпийском» и сравнивал атмосферу с противостоянием киевского «Динамо» и «Спартака». Беленький рассказал Sports.ru: «Я знаю, кто кричал «Бей петуха» [основная версия – брат Поветкина Владимир], уверен на 100%. Это знает каждый человек, который с ним знаком. Перепутать нельзя. Но он в этом не сознается. Почему? Стыдно… То, что вы слышали, – ничто по сравнению с тем, что ему кричали с трибун.

Не хочу сказать чего-то плохого о России. Я был в Америке, в Германии – там происходит то же самое. Вплоть до драк, в которых участвуют тысячи человек. Россия – хорошая страна, но со всеми оговорками – даже в ней бывает запредельное поведение. Рядом со мной сидел крепенький мужик: «Бей пидораса!» Но если сейчас спросить этого человека, то он искренне может этого не помнить. Атмосфера затягивала.

Владимир был архиспокойным. Надо знать Кличко: мало у кого есть такой тумблер, который ставишь в определенное положение – и человек ничего не слышит. Он был так сосредоточен на бое с Поветкиным, что абсолютно все, что происходило вокруг ринга, его не касалось.

То, что творилось вокруг ринга, разительно отличалось от происходившего внутри. Накал был, но при том варианте, который избрал Кличко, он превращался в пшик.

Честно говоря, удивлен, что мне тогда самому не перепало. Меня можно было бы подкараулить и звездануть, но никто этого так и не сделал.

Прилететь могло за то, что поддерживал Кличко. Трибуны были наэлектризованы. Вот я с вами общаюсь, а тогда каждый говорил на градус-два больше – более пламенно, на октаву выше. Таких трибун я близко не видел никогда – ни в США, ни в Германии, ни в Польше.

Надо было видеть, как люди расходились после поражения Поветкина – каждый уходил так, будто проиграл сам. После этого боя я стал лучше относиться к России – потому что мне не перепало».

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин, Григорий Сысоев