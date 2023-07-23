Вскрываем афишу Кроуфорд – Спенс.

Утром 30 июля (не раньше 06:00 по мск) встретятся непобежденные чемпионы в полусреднем весе Эррол Спенс-младший и Теренс Кроуфорд. В России не будет официальной трансляции, но это главный бой десятилетия.

Два чемпиона без поражений, оба – в топ пять бойцов вне весовой категории по мнению большинства авторитетных изданий. Оба обладают нокаутирующим ударом и не тянут до судейских решений. На кону – звание абсолютного чемпиона.

Мы не часто видим супербои, когда нам хочется. Звезды не спешат драться друг с другом и затягивают переговоры. Долгожданный поединок между Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером случился слишком поздно: Пакьяо было 36 лет, Мейвезеру – 38.

Разговоры о поединке между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом начались еще несколько лет назад, когда Кроуфорд поднялся в полусредний вес. Тогда этот бой не случился. Сейчас назначен на июль-2023 – и можно сказать, что нам повезло. Кроуфорду – 35, Спенсу – 33. Они уже не на пике, но оба очень хорошо выглядели в последних поединках.

Как они к этому пришли и чего нам ждать?

«Никакой ты не партнер для спаррингов. Ты мировой чемпион!» В детстве Кроуфорда била пьющая мать, а в 13 лет он разбил нос 25-летнему сопернику

Уроженец Омахи Теренс Кроуфорд попал в бокс в семь лет. У него было тяжелое детство: отец то уходил из дома, то возвращался, а мать сильно пила и била сына. «Меня часто били ремнем, игрушками, палкой, удлинителем, чем угодно. В то же время моя чувствительность к боли повысилась», – вспоминал Кроуфорд.

Бокс спас его от негативного влияния улицы. Уже в зале тренер пытался отбить у 13-летнего мальчишки дурацкую привычку менять стойку посреди боя. И однажды его поставили спарринговать с Гровером Уайли – 25-летним профессионалом.

Уайли наказывал подростка за бокс в стойке левши – но этим только раззадорил. Тогда Кроуфорд выбросил левый кросс и повредил ему нос. «Этого парня не исправить», – сказал Уайли тренеру. У Кроуфорда была насыщенная любительская карьера (в том числе победы над Майки и Дэнни Гарсией), но на Олимпиаду он так и не прорвался.

В 2008 году Кроуфорд дебютировал среди профессионалов, а в 2011-м непобежденный двукратный чемпион Тим Брэдли пригласил его в качестве спарринг-партнера. Когда тренировка закончилась, оба боксера сели на край ринга. «Кто ты такой?» – спросил Брэдли. Кроуфорд пожал плечами. «Никакой ты не партнер для спаррингов. Ты мировой чемпион!»

После 19 побед над малоизвестными соперниками Кроуфорд заменил травмированного бойца за три дня до поединка и вышел против опытного колумбийского панчера Брейдиса Прескотта. Никаких титулов на кону, только азарт. Кроуфорд боксировал на удивление агрессивно – не прятался за блоком и не клинчевал, а кружил вокруг Прескотта и жалил джебами вперемешку с короткими встречными хуками. Противник был практически нейтрализован – вращался в центре ринга, не в состоянии выцелить точный удар.

Во второй половине поединка Кроуфорд стал еще увереннее и полез в размены. Он стремился не только перебоксировать, но и побить панчера – пренебрегал редкими ударами Прескотта, чтобы донести свои. В 10-м раунде он обрушивал на противника целые серии, ловил резкими хуками и пару раз чуть не отправил на настил. К концу боя комментаторы уже сравнивали молодого боксера с Пернеллом Уитакером – за эффективную защиту, зрелищный бокс в стойке левши и очевидную спортивную злость.

Через год Кроуфорд отправился в Шотландию и забрал пояс WBO у чемпиона в легком весе Рики Бернса. Кроуфорд устроил настоящий мастер-класс: постоянно финтил, контратаковал и менял стойки (иногда по несколько раз за раунд). Это дезориентировало Бернса: он наступал, но не мог навязать свой бой.

Кроуфорд зажимает Бернса у канатов

В 12-м раунде Кроуфорд взвинтил темп и заставил его вжиматься в канаты под градом обводящих ударов. После этой убедительной победы его сравнивали и с Марвином Хэглером – самым знаменитым свитч-хиттером бокса.

«Парень лежал и кричал, что не чувствует ног». Спенс ездил на Олимпиаду-2012 и поставил фингал Мейвезеру – его мощь стала легендарной

Эррол Спенс-младший родился в Нью-Йорке, но в детстве переехал в Техас, поэтому говорит с протяжным южным акцентом и разводит лошадей на ферме. Когда Спенсу было 15, его отец – большой фанат бокса – заметил, как сын на ладошках дерется с друзьями. Отец сразу отвез сына в боксерский зал, а уже через две недели Спенс-младший выступал в любительских турнирах.

Спенс понял, что обладает мощным ударом, когда нокаутировал противника в турнире «Серебряные перчатки». «Я ударил его левым кроссом. Парень лежал и кричал рефери, что не чувствует ног, я слышал его с другого конца ринга», – рассказывал Спенс со смехом. Он закончил любительскую карьеру с рекордом 135-12 и попал на Олимпиаду-2012, где в четвертьфинале уступил Андрею Замковому.

В 22 года Спенс дебютировал как профессионал. Вскоре его мощь стала легендарной. Рассказывали, как молодой боксер остановил Эдриена Броунера в спарринге и поставил фингал Флойду Мейвезеру. Впечатленный Мейвезер хотел стать промоутером Спенса, но получил отказ. К первому серьезному испытанию – против стойкого Сэмюэля Варгаса – он подошел с 15 победами (12 из них – нокаутом).

Левша Спенс методично работал на дистанции, выбрасывая длинный силовой джеб. Варгас понял, что перейти в ближний бой не удастся, и растерянно застыл на средней дистанции. В начале второго раунда Спенс выбросил сдвоенный джеб, кросс и хук, серия заняла меньше секунды – и Варгас оказался на настиле. Остаток поединка Спенс преследовал противника, отбивая ему корпус. В четвертом раунде судья прервал избиение – Варгас проиграл нокаутом впервые в карьере.

Спенс наносит серию из четырех ударов

«Поставьте их в ряд, а я буду ронять каждого», – любит говорить Спенс. Этим он и занимался, перемалывая соперников благодаря невероятной физике, выносливости и неослабевающему шквалу ударов. Он переработал и нокаутировал Криса ван Хирдена, Криса Алджиери, Леонарда Бунду, а затем вылетел в Великобританию к чемпиону IBF в полусреднем весе Келлу Бруку.

Бой начался с фехтования джебами. Брук хорошо двигался на ногах и был быстрее оппонента, начальные раунды остались за ним. Спенс перестроился и превратил поединок в драку. Он прилипал к Бруку и боролся в клинче, обрабатывал его хуками по голове и телу. Соперник не сдавался и отвечал меткими двойками, вновь отгоняя Спенса на дистанцию. Постепенно техника отошла на второй план – бой превратился в изнурительную борьбу характеров.

К девятому раунду Брук заметно выдохся, его левый глаз заплыл, а Спенс без устали выбрасывал мощные удары. В начале 10-го Спенс задавил противника яростной серией и наконец усадил на колено. Брук чудом дожил до конца раунда, но уже в 11-м вновь опустился на колено – травма глаза оказалась слишком серьезной, поэтому судья прервал поединок. Эррол Спенс стал мировым чемпионом, но за выступление поставил себе четверку с минусом.

Разговоры о супербое шли больше шести лет – мешали промоутерские интриги, а Спенс несколько раз попадал в аварии и чуть не разбился на Ferrari

Нокаутировав олимпийского чемпиона Юриоркиса Гамбоа, Теренс Кроуфорд вскоре перебрался в первый полусредний вес. Кроуфорд не успевал за скоростью Гамбоа, но перестроился в стойку левши. Проваливал его и встречал правым хуком. Смена тактики быстро принесла пользу – ранее непобежденный Гамбоа четыре раза падал в нокдаун, пока судья не прервал поединок.

Кроуфорд проваливает Гамбоа в стойке левши

В новом весе Кроуфорд доминировал так же уверенно. С каждым поединком все очевиднее становились его боксерский интеллект и умение адаптироваться под любого соперника. Коренастый свормер Феликс Диас прижимал Кроуфорда к канатам, но тот боролся в центре ринга и встречал пригнувшего голову соперника неожиданными апперкотами между перчаток. К концу боя у противника уже не было желания наступать, после 10-го раунда его угол выбросил полотенце.

В 2017 году Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго практически невидимым ударом в печень и стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе. Он не защищал титулы и поднялся в полусредний вес, где в первом же поединке уверенно забрал пояс WBO у австралийца Джеффа Хорна. Болельщики сразу заговорили о возможной встрече Кроуфорда с молодым чемпионом Эрролом Спенсом.

Помешали промоутерские интриги – Спенс, как и большинство звездных полусредневесов, работал с компанией PBC, а у Кроуфорда был контракт с Top Rank. Хосе Бенавидес, Амир Хан, Эгидиюс Каваляускас – не самый впечатляющий список, за который Кроуфорда много критиковали, но лучшей оппозиции просто не было.

После стремительного взлета карьера Эррола Спенса тоже забуксовала. Проведя несколько защит пояса против не самых опасных претендентов, Спенс неожиданно договорился о бое с Майки Гарсией. На тот момент Гарсия был непобежденным чемпионом, но легковесом, а Спенс всегда считался очень крупным для полусреднего веса. Спенсу хватило одного преимущества в размахе рук, чтобы уверенно перебоксировать противника – по подсчетам трех судей Гарсия не выиграл ни раунда. К разочарованию многих болельщиков Спенс не нокаутировал и даже не потряс уступающего в габаритах соперника.

Поединок с чемпионом WBC Шоном Портером в 2019 году получился очень зрелищным и неожиданно равным. Портер с самого начала вцепился в Спенса, заставил его отступать и не давал боксировать в привычной манере. Был один выход – нанести больше ударов, чем соперник. Так бой превратился в рубку. Решающим стал 11-й раунд – во время размена Спенс поймал Портера прицельным левым хуком, тот потерял равновесие и коснулся перчаткой настила. Спенс победил раздельным решением судей и стал чемпионом по двум версиям.

Две недели спустя Спенс гонял по ночному Далласу в нетрезвом виде и потерял управление. Белая Ferrari вылетела с дороги и несколько раз перевернулась, Эррол не был пристегнут – его выбросило из машины. Поразительно, но обошлось даже без переломов – Спенс сильно рассек лицо и потерял часть зубов.

В течение следующих трех лет он пережил еще две аварии и заработал отслоение сетчатки в одном из спаррингов. После боя с Шоном Портером он выходил на ринг всего два раза – спокойно перебоксировал Дэнни Гарсию и остановил Йордениса Угаса техническим нокаутом, забрав себе пояс WBA.

Теренс Кроуфорд в тот период встречался с предыдущими соперниками Спенса. Ему хватило четырех раундов, чтобы нокаутировать Келла Брука. Кроуфорд выманил его атаку и встретил удивительно коротким передним хуком, а затем быстро финишировал. В 2021 году Шон Портер преодолел разногласия между промоутерами и организовал бой с Кроуфордом.

Агрессивный стиль Портера стал испытанием даже для такого умного и опытного боксера. После каждого выпада Кроуфорд контратаковал, но его удары долго приходились по воздуху. Он не отклонялся от плана и в 10-м раунде наконец поймал увлекшегося Портера жестким встречным апперкотом. Портер два раза за раунд оказался в нокдауне, а затем его тренер (и по совместительству отец) выбросил полотенце. Кроуфорд стал первым бойцом, нокаутировавшим Шона Портера.

На пресс-конференции Теренс дал ясно понять, что не будет продлевать контракт с Top Rank. Впервые за долгое время поединок с Эрролом Спенсом казался возможным. После долгих мучительных переговоров в 2022 году бой все же сорвался. Кроуфорд встретился с Давидом Аванесяном и в шестом раунде нокаутировал его красивой комбинацией – левый апперкот, правый хук. Затем Спенс и Кроуфорд вернулись к переговорам и договорились о бое 29 июля.

Спенс – это изматывающее давление, Кроуфорд – вариативность и умение подстроиться под соперника

Спенс не обладает неповторимым стилем, главное для него – грамотный бокс: начинает атаки с отточенного джеба, держит плотный блок, хорошо двигается и не дает застать себя врасплох. Он с умом оказывает давление на противников, хорош и на дистанции, и в ближнем бою. Спенс крайне вынослив, силен и отлично держит удар – за всю карьеру ни разу не побывал в нокдауне. Кажется, он даже слишком ставит на физику, когда явно уступает противнику в скорости или технике.

Стиль Теренса Кроуфорда невероятно вариативен, он боксирует в обеих стойках, ведет бой первым и вторым номером. У него высочайше развит боксерский интеллект, поэтому он подстраивается под любого противника. Кроуфорд может подолгу выжидать нужного момента, как в бою с Портером, но когда противник уязвим – безжалостно финиширует.

Поднявшись в полусредний вес, он прибавил в мощи и закончил каждый из семи поединков досрочно. Кроуфорд чрезвычайно азартен, иногда увлекается перестрелками и пренебрегает защитой. У него не такой железный подбородок – его потряс Гамбоа и уронил Каваляускас, хотя судья не засчитал нокдаун.

Оба бойца ни разу за карьеру не меняли тренеров. Кроуфорда с детства тренирует Брайан Макинтайр, весельчак и друг семьи, который стал ему «чем-то вроде большого брата и дяди». Спенса еще в любителях подметил Деррик Джеймс – бывший боксер, который не пробился на Олимпиаду-92, проиграв Крису Берду. Долгое время Спенс был его единственным учеником, они вместе подробно оттачивали каждый элемент техники.

Что говорят эксперты и сами боксеры о бое? Келл Брук встречался и со Спенсом, и с Кроуфордом: «Думаю, Эррол будет расчетливо давить и наносить удары по корпусу. У него будет преимущество в размере.

Кроуфорд должен быть точен, использовать весь ринг, искать подходящие моменты для ударов и нагружать Спенса, когда тот хочет передохнуть. Он должен вести бой с умом, зарабатывать раунды и постепенно ломать противника. Думаю, скажутся долгие простои Спенса, он может засомневаться в себе».

В среднем оценка экспертов совпадает – у Спенса есть один путь к победе, а у Кроуфорда их несколько, его навыки разнообразнее. Шон Портер согласен, но отметил: «Арсенал Спенса куда обширнее, чем кажется. Думаю, мы еще не видели всего, на что он способен… Они оба умеют перестраиваться, оба умеют боксировать агрессивно и боксировать на отходе, контратаковать».

Портер добавил: «На месте Кроуфорда я бы атаковал Спенса по корпусу. Надо создавать ему неудобства, действовать в непривычной для него манере, например, атаковать корпус. У Эррола плотная защита – когда он не бьет, его руки всегда на месте… С таким бойцом надо ждать, когда он раскроется. А раскрывается он обычно, когда выбрасывает удар. Так что бей одновременно с ним».

Вне ринга Спенс и Кроуфорд ведут себя крайне расслабленно: они не устраивают шоу и пренебрегают трэштоком. Возможно, поэтому СМИ говорят о поединке куда меньше, чем он того заслуживает. На пресс-конференциях боксеры подкалывают друг друга, но в целом отзываются с уважением и демонстрируют непоколебимую уверенность в себе:

• Теренс Кроуфорд: «Все, с кем встречался Эррол, уже имели поражения, уже утратили что-то. Он встречался с ребятами, которые знали, каково это – проигрывать. Я забираю у бойцов пояса и их 0 (беспроигрышные серии). Они не бывают прежними после встречи со мной».

• Эррол Спенс: «Куда более одаренные боксеры, чем Теренс, проигрывали. Пусть говорят о нем что угодно, я знаю, на что способен. Я знаю свою установку, когда выхожу в ринг. Я верю, что могу побить любого».

Фото: AP Photo/Cal Sport Media; Gettyimages.ru/Ed Zurga, Cooper Neill; ютуб-каналы Top Rank и Premier Boxing Champions