С одним из них даже подрался.

Президент UFC Дана Уайт – главная фигура в истории смешанных единоборств. За 20 лет в индустрии он скопил вокруг себя множество негатива и конфликтов с бойцами.

Бен Аскрен

Бен Аскрен никогда не скрывал, что мечтал оказаться в UFC. Проблема, что его не хотели видеть в промоушене – Уайт считал, что осторожный стиль Аскрена не привлечет новую аудиторию, а сам боец потребует выгодный контракт. Бизнес-решение привело к личной неприязни, которая быстро переросла в конфликт.

В 2012 году Аскрен назвал Уайта «подлым лжецом» – все из-за отказа президента UFC сотрудничать с USADA: «Он говорит, что бойцов невозможно контролировать, но это не так. USADA без проблем может следить за любым видом спорта – просто для этого нужны деньги, а Уайт не хочет платить».

Уайт ответил на обвинения: «Когда снотворное хочет спать, оно принимает Бена Аскрена. Самый скучный боец в истории ММА. Я лучше посмотрю, как мухи трахаются, чем его бои».

Несколько лет Уайт и Аскрен обменивались оскорблениями, но в 2016 году Бен вывел противостояние на новый уровень – записал кавер на песню певицы Адель «Hello», в котором высмеял президента UFC и сам промоушен. Клип собрал почти полмиллиона просмотров, а текст Аскрен переписал так, что получился настоящий дисс: «Я звонил тысячи раз – хотел извиниться за то, что разбил твои яйца. Обещаю прекратить над твоей лысиной смеяться».

Точку в конфликте поставил обмен Аскрена на Деметриуса Джонсона, который отправился в One FC. Несмотря на это, Уайт не отпустил обиду – Аскрен признается, что даже после трейда Дана с ним не разговаривает.

Тито Ортис

Конфликт между Тито Ортисом и Уайтом вспыхнул неожиданно – на высоте 10 тысяч метров. Уайт вспоминал:

«Мы с Тито летели в Японию на частном самолете. В какой-то момент нам стало скучно и мы решили повалять дурака. Он быстро поймал меня на болевой. Я постучал, но Тито это просто проигнорировал. А ведь он огромный, спокойно мог меня травмировать. Поэтому я начал бить его прямо по ребрам. Между нами завязалась драка, самолет ходил ходуном – братьям Фертитта пришлось нас разнимать».

Тито был одной из главных звезд промоушена, поэтому выходка в самолете не стала фатальной для карьеры. Но Уайт так его и не простил – постоянно задирал, а в 2007 году предложил провести бой по правилам бокса. Уайт серьезно подошел к подготовке: усердно работал в зале и даже спродюсировал документальный фильм, в котором подробно рассказал не только о тренировочном процессе, но и об истории противостояния с Тито.

Но поединок так и не состоялся – Ортис просто не пришел на церемонию взвешивания: «Мы договорились разделить прибыль поровну. Но когда я получил контракт, то этого пункта просто не было. Я сказал Дане: «Я не собираюсь драться бесплатно. Но только не пытайся обставить все так, будто я тебя испугался». Конечно, именно так он в итоге и поступил».

Недавно Ортис признался, что сожалеет об испорченных отношениях с Уайтом: «Блин, на самом деле я люблю этого парня – он ведь был моим первым менеджером. Тогда меня интересовала только карьера, но сейчас я совсем другой человек».

Марк Хант

В июле-2016 Марк Хант проиграл Броку Леснару единогласным решением судей, но вскоре поединок признали несостоявшимся из-за проваленного Леснаром допинг-теста. Хант убежден, что руководители промоушена знали о проблемах Леснара с допингом, но скрыли информацию и позволили ему выйти в октагон.

Конфликт перешел на юридический уровень уже через год, когда Хант подал целый ряд исков к промоушену. Боец обвинил UFC в сговоре с целью совершения преступления, рэкете, мошенничестве, невыполнении условий контракта, нарушении добросовестного сотрудничества и причинении вреда здоровью:

«Дело не в деньгах. Я просто хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Бойцы UFC рискуют жизнями, но продолжают драться за гроши. Чемпионский пояс растерял престиж, потому что звезды жульничают и подрывают репутацию всего спорта».

В 2019 году суд отклонил большую часть обвинений и обязал Ханта оплатить промоушену все затраты на адвокатов в размере $388 тысяч. Но боец не сдается – недавно он выиграл апелляцию и пообещал Уайту отказаться от обвинений только в том случае, если тот победит его в честном поединке.

«Марк Хант против Даны «Паразита» Уайта и братьев Фертитта. Пять раундов. Эти лузеры высасывают из бойцов все жизненные соки. Если вы победите меня, то я отзову иск. Но если вы проиграете, то вернете бойцам все, что у них украли».

Федор Емельяненко

О взаимоотношениях Федора Емельяненко и Уайта известно не так много, но ясно одно – между ними сложные отношения. Они виделись всего раз – в 2009 году на острове Кюрасао, где Емельяненко отдыхал после поединка. Уайт прилетел туда специально ради встречи с Федором и привез с собой готовый контракт. Но Емельяненко отказался – по его словам, он не поставил подпись из-за поведения босса промоушена.

«Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Уайт разговаривал с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились. Деньги у него – это все. Нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги и все. Человеческого там нет ничего».

Раскрывать детали контракта обе стороны отказываются. Но ходят слухи, что Уайт был готов платить Емельяненко по $2 млн за бой, а в дебютном поединке обещал сразу же свести с чемпионом промоушена, которым на тот момент был Брок Леснар.

«Лучше бы он сам думал о деньгах, когда мы устроили ту встречу на этом чертовом острове, и ему не пришлось бы драться в 45 лет. Вы же знаете, что я сделал ему такое предложение, что он, ложась спать, наверняка жалеет, что тогда от него отказался».

Джейк Пол

Джейк Пол – блогер и боксер, выступающий на профессиональном ринге с 2020 года. Уже много лет он критикует финансовую политику UFC и призывает Уайта платить бойцам больше: «Моя главная цель – это создание профсоюза. Многим кажется, что это невозможно, но мы обязаны объединиться».

Пол надеется собрать достаточное количество денег, чтобы убедить бойцов объявить забастовку и компенсировать им финансовые потери: «Я призываю самых высокооплачиваемых боксеров и бойцов помочь мне. Флойд Мейвезер, Канело – вы зарабатываете по $50 млн за поединок. Неужели вы не пожертвуете профсоюзу $200 тысяч? Неужели вы настолько эгоистичны?»

Но это не единственный момент сложностей в отношениях. За последние два года Пол четырежды встречался со звездами UFC – и каждый раз побеждал. В 2021 году он нокаутировал Бена Аскрена, потом – дважды победил Тайрона Вудли. В октябре Пол выиграл у Андерсона Сильвы, а в августе подерется с Нейтом Диазом – букмекеры считают его фаворитом.

Интересно, что родной брат Джейка Логан сотрудничает с UFC – принадлежащая ему компания PRIME недавно стала официальным спонсором промоушена. Уайт рассказывал: «Они абсолютная противоположность друг другу. Когда я встречаюсь с Логаном, то стараюсь не говорить с ним о Джейке».

Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC, который за семь лет в промоушене провел 14 поединков. В январе он покинул организацию с большим скандалом – и так разозлил Уайта, что тот пообещал больше никогда с ним не сотрудничать: «Это конец. Его больше не будет в UFC».

Все началось больше года назад, когда стало известно, что контракт Нганну истекает. Фрэнсис был не против продолжения сотрудничества, но требовал предоставить всем бойцам UFC медицинскую страховку – Уайт отказал.

«Бойцы не защищены. Они сами по себе, за ними никто не присматривает. Иногда я иду по залу и вижу парня, который только что проиграл и получил травму. Но он тренируется дальше и ждет, что все заживет, потому что он не может позволить себе лечение, зная, что только боями способен заработать на жизнь».

Позицию Нганну публично поддержал Джейк Пол. Позже Фрэнсис признался, что руководство промоушена угрожало ему судом из-за контактов с командой блогера: «Это то, что UFC делает лучше всего – контроль. Когда они видят, что ты что-то задумал, то просто делают так, чтобы твои деньги закончились».

В мае Нганну подписался с PFL – получил не только руководящую должность в компании, но и разрешение на участие в боях по правилам бокса. Осенью его ждет поединок против Тайсона Фьюри – противостояние Фрэнсис раскручивал еще до ухода из UFC.

«Бои-кроссоверы – это чертовская тупость. Пустая трата времени, энергии и денег. Абсолютная глупость. У Фьюри огромное превосходство в боксе, а Нганну был вынужден спасаться в борьбе в поединке против Сирила Гана. Если вы хоть немного разбираетесь в боксе, то должны понимать, насколько это все смешно», – сказал Уайт.

Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy, Al Bello, Michael Reaves, Zhe Ji, Phil Walter, Jon Kopaloff