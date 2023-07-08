На атмосферном турнире – в селе среди гор.

Последнее время Александр Емельяненко проигрывал даже блогерам, а победа над Евгением Ершовым стала скандальной. Организаторов обвиняли в договорном поединке и том, что они допустили Емельяненко в ужасном состоянии.

Емельяненко нарушал режим, а сейчас лечится от алкоголизма в Ингушетии – и намерен вернуться в бои.

Емельяненко лечится в рехабе в Ингушетии. Он борется с алкоголизмом и хочет вернуться в спорт

Победив блогера Ершова, Емельяненко загулял. Об этом рассказал его бывший противник Вячеслав Дацик:

«После поражения от меня Санек провел несколько боев. Ладно, он их проиграл, но он там хорошо бился, хорошо тренировался, готовился к этим боям. А после победы над Ершовым у Санька на несколько дней была неприятность. В связи с тем, что он отмечал эту победу. Саньку отдыхать и отмечать нельзя, ему нужно все время готовиться».

Промоутер Владимир Хрюнов уже в ринге объявил, что Емельяненко подерется в августе. Для восстановления его отправили в реабилитационный «Центр восстановления личности Иман» в республике Ингушетия. О состоянии Емельяненко снова рассказал Дацик:

«Состояние, конечно, фиговое… Но я как всегда говорил, Саньке нужен жесткий режим, жесткий график и постоянно нужно на кого-то готовиться. Иначе Саня начинает «отдыхать». А если Саня отдыхает, у него все плохо. У него сейчас реабилитационный центр в Ингушетии – отправили туда».

Менеджер Емельяненко Никита Бурчак отметил, что боец проходит восстановление в Ингушетии, поскольку в Москве «много негативных факторов». Он опроверг мнение, что Александра ставят на ноги, чтобы заработать на нем последние деньги: «Выступать он хочет сам, никто его не заставляет. Смотрим за состоянием морального и физического здоровья Александра. Сейчас все хорошо, никаких опасений нет».

Сам Емельяненко молчал, хотя в сети появлялись ролики его восстановления в Ингушетии. На них слегка посвежевший Александр с новым имиджем (борода без усов в мусульманском стиле) отдыхал и приходил в себя. Теперь он рассказал пресс-службе «Иман» о самочувствии:

«Персонал относится ко мне точно так же, как и ко всем реабилитантам. Я ничем не отличаюсь от коллектива, который здесь находится. У меня нет никаких поблажек: я со всеми встаю, со всеми засыпаю, со всеми сажусь есть. Я все делаю так, как положено по правилам центра, все выполняю. Программа «12 шагов»? Я ее еще не начинал, но по примеру других реабилитантов могу сказать, что программа рабочая, помогает встать на путь исправления.

Я просто понял, что моя работа, семья, мое окружение, мои друзья, в большинстве из которых спортсмены, они не употребляют алкоголь. Я понял, что самому мне со своими проблемами не справиться. По-моему, впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни в реабилитационном центре».

Бой в Ингушетии против «Горца» и скандальная победа

Емельяненко уже бывал в Ингушетии – там он подрался в 2012-м на уникальном турнире «Битва в горах». Бои проходили в горном селении Таргим, а ринг и трибуны поставили под открытом небом. Выглядело максимально атмосферно: бойцы дрались в окружении величественных гор и средневековых памятников архитектуры – Ингушских башен.

Турнир приурочили к 20-летию Ингушетии, а главным гостем стал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Посмотреть пришло 20 тысяч человек – зрителей было так много, что в горах образовались пробки.

Соперник Емельяненко – Ибрагим Магомедов, ветеран ММА по кличке «Горец». Он выступал с 2000-го: набил рекорд 22-7 и даже подрался в Pride, проиграв нокаутом Мирко Крокопу. А перед Емельяненко уступил решением Александру Волкову – будущей звезде UFC.

Емельяненко признался, что не составлял геймплан под Магомедова: «Я никогда не задумываюсь о том, как вести бой. Если получится нокаутировать – нокаутирую. Если получится задушить, то задушу. При первой же возможности завершу бой досрочно. Но как это точно произойдет, не знаю. Я не просматривал бои Магомедова, мне это незачем».

Бойцы уже дрались в марте-2009: Емельяненко победил в первом раунде – из-за сильного рассечения Магомедова. В реванше оба не шли в размен, обмениваясь короткими сериями. Во втором раунде Емельяненко хорошо попал, бой остановили – из-за отказа Магомедова продолжать.

Трибуны свистели, а Магомедов доказывал рефери, что Емельяненко попал ему пальцем в глаз. После поражения дагестанец закончил карьеру, а спустя годы напомнил, что Александр дрался грязно:

«В первом бою получил сечку, я тоже его в очень тяжелую ситуацию поставил. Во втором так же было, были погрешности. Саша в глаза пальцы втыкал. Он уже чувствовал, что устает, что я могу его забороть, со стойки попасть. Он это чувствовал и начал грязный бой».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Youtube