Забрал со стадиона стул.

Sports.ru запускает сериал о бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора – в 2023 году ему исполняется пять лет.

Нападение на автобус от Конора, потасовки на пресс-конференциях и, конечно, массовая драка за пределами октагона – штрихи, которые сделали тот поединок особенным. Его обсуждали абсолютно везде, а для UFC этот бой до сих пор остается самым шумным и рекордным по продажам платных трансляций.

Первый текст – об эпохальной драке между командами Хабиба и Конора. Ближе всех ее увидел баскетболист Андрей Кириленко – у него были вип-места рядом с клеткой. Мы с ним поговорили.

«98% болельщиков на стадионе поддерживали Конора». За Хабиба болели казахи, а Кириленко встретил Ди Каприо и познакомился с Шукером

– Меня пригласил старший сын. У нас есть товарищ, который занимается единоборствами. Изначально он инициировал посещение такого боя, а сын как раз был с ним на связи. Фактически без моего присутствия в этом уравнении они договорились, нашли билеты. В последний момент сын сказал: «Пап, давай, мы готовы». Появилось свободное окошко, чтобы попасть туда. Вывеска такого боя заманивала.

– Сколько отдали за билеты?

– Нисколько. Это было приглашение. В нашей компании был только я, сын и товарищ.

– Кого встретили из звезд?

– Их было много: и Леонардо Ди Каприо, и Крис Пратт. Все, кого можно представить, находились там. Можно просто поснимать первый ряд. Из тех, с кем познакомились и пообщались, – футболист Давор Шукер.

Такая нетривиальная история. Мы случайно пересеклись после боя в ресторане. Ужинали, а там как раз он был. Как ни странно я его узнал, потому что еще в детстве был поклонником футбола, а он тогда находился в самом соку. Говорю: «Ой, очень приятно». Он тоже меня узнал. Получилось взаимно.

– Вас узнавали на стадионе?

– Да, но не настолько, как Тони Роббинса или Леонардо Ди Каприо. Кстати, Ди Каприо в меньшей степени, потому что он натянул кепочку и спрятался.

– Для вас это был первый поход на UFC?

– Да. После боя Хабиба и Конора больше не ходил на UFC, но ранее посещал российские турниры по смешанным единоборствам. По-моему, когда только начинались Fight Nights. Там же был Хабиб – мне кажется, мы там и познакомились.

Я не большой поклонник соревнований – мне нравится смотреть, но не люблю ходить на стадионы. Много людей, сложная логистика, нужно пробираться к местам, подходят фотографироваться. Получается, приходишь на игру с друзьями, а два часа проводишь за фотографированиями с фанатами.

– Это самое масштабное спортивное событие, которое посещали?

– Нет. Несколько раз смотрел Супербоул – это масштабнее. Или Олимпиады, чемпионаты мира по футболу. Но это точно в топ-5 соревнований, на которых я побывал – даже не с точки зрения организации и количества людей, а с исторической крутости.

Этим боем Хабиб сделал себе имя. Если убрать все спортивные заслуги, то этот бой дал ему массовую популярность, хайп. После него пошло только по нарастающей. Если до этого знали, что Хабиб где-то есть, что он сильный боец, но мало знало в массмаркете. После этого был взрыв узнаваемости.

– Что из атмосферы запомнилось больше всего? В чем проявлялась принципиальность?

– 98% болельщиков на стадионе поддерживали Конора. Рад, что Хабиб их разочаровал. Думаю, мы были немногими, кто его поддерживал. 2-3% русскоговорящие, много казахов. Но по сравнению с Макгрегором это капля в море.

Хабиб жаловался, что во время драки ему оттоптали ноги. Ночью он встретился с Кириленко и ел пиццу

– Бой закончился – Хабиб перелез через клетку и прыгнул в толпу. Что творилось перед вами?

– Не ожидали, что так будет. Когда он выпрыгивал, то что-то говорил. Сначала думал, что он вообще к нам направляется. Подумал: «Ничего себе». А он прыгнул к подкрашенному человеку [вероятно, это Диллон Дэнис из команды Макгрегора], который стоял перед нами. Началась толкотня. Естественно, набежала полиция и охрана. Все это превратилось в массовую толкучку.

По-моему, мы сидели на втором ряду. Там барьер, который ограждает первый ряд. И этот первый ряд начал смещаться в нашу сторону. Мой товарищ начал все снимать, поэтому оказались первыми репортерами и очевидцами на месте событий. Даже выкладывал это в инстаграме еще до СМИ. Обращал внимание, что когда где-то дублировалась новость, то там был мой инстаграм.

– Вы говорили, что слышали, как Диллон Дэнис весь бой выкрикивал оскорбления. Что летело против Хабиба?

– Конкретное не слышал. Было видно, что они вдвоем о чем-то разговаривают. Когда горячка такого масштаба, ничего не понятно. Все происходит быстро. Никто же не ожидал, что с клетки кто-то прыгнет. А Хабиб прыгнул так, что можно было сломать обе ноги. Потому что куда приземляться? Тем более он был босиком. Потом разговаривал с Хабибом. Когда набежала толпа, ему оттоптали ноги – это самая большая проблема.

– Было страшно?

– Вообще нет. Наоборот – в такой момент играют животные чувства, потому что только посмотрел битву, а она продолжается.

– Не хотелось влезть в драку и разнять?

– Не сказал бы, что мы стояли в доступности, чтобы разнимать – метра три. Находились в эпицентре, но перед нами был еще ряд людей, за которым происходил экшен.

– Насколько все вокруг офигели?

– Да все офигели. Хорошо, что под рукой оказался телефон, чтобы можно было снять для себя и оставить на память. Мы забрали оттуда стулья. По-моему, у пяти первых рядов стулья были определенного формата: на одной стороне – Конор, на другой – Хабиб, российский и ирландский флаги. Люди уносили эти стулья с собой.

– Что с вашим стулом?

– Я его продал на аукционе. Каждый год у меня проходит благотворительный аукцион. 3-4 года назад я выставил тот стул на продажу.

– После боя вы встретились с Хабибом. Как так получилось?

– Мы как-то договаривались, хотя не хотелось отвлекать. Встретились в час-два ночи, поздравили с победой. С Хабибом были ребята: по-моему, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов. Они сидели, кушали пиццу. Такой поздний ужин. Это первый раз, когда мы познакомились уже не шапочно, потому что до этого были просто представлены друг другу. Было интересно послушать, как готовились.

Обычно они не живут в отелях, хотя, к примеру, там останавливаются баскетболисты – есть инфраструктура, зал. Команда Хабиба сняла в Лас-Вегасе дом подальше от улицы, чтобы быть отдельно ото всех.

– В каком состоянии был Хабиб?

– Очень спокойный. После боя прошло уже часов пять-шесть. В этом плане Хабиб мне нравится как спортсмен. Это хороший пример, каким образом нужно себя преподносить. Он несет правильную историю, ценности и представляет их как на публике, так и вне.

Мне импонирует, что он говорит и с каким уважением относится к старшим, друзьям. Многим спортсменам стоит посмотреть его интервью и поучиться, как можно и нужно формулировать мысли и нести ценности в публичное пространство. Но драку точно обсуждали немного.

– Разве поведение Хабиба после боя с Конором – правильное?

– Это всегда очень расплывчатый момент. Какие критерии правильности? По-моему, Хабиб в интервью говорил, что папа ему сказал, что это не нормальное поведение и обычно себя так не ведут.

Проведя долгую карьеру, прекрасно понимаю, что есть ситуации, когда ты находишься в запарке. И после определенных моментов бывает выплеск эмоций. Бывает, что его просто невозможно контролировать. У Хабиба было именно так. Но благодаря выплеску эмоций этот поединок и приобрел такую популярность в мире.

Хабиб говорил о возможном бое против Кириленко и открывал с ним баскетбольную площадку в Дагестане

– Насколько плотно вы общаетесь с Хабибом?

– Может, два-три раза в год пересекаемся или шлем друг другу смски. Регулярно не встречались, хотя познакомились еще до боя. Наверное, это случилось в России, но чисто символически: «Здравствуйте, приятно познакомиться». А здесь пообщались побольше.

Мы не друзья, но в хороших отношениях, все время друг другу помогаем – особенно что касается аукциона. Например, были в Дагестане, где открывали баскетбольную площадку, и Хабиб приходил нас поддержать.

Раз в год устраиваю аукцион «Кириленко – детям», где собранные средства идут в фонд на строительство детских площадок. Это происходит с 2004 года. Каждый раз собираю лоты из разных видов спорта. Практически каждый год Хабиб помогает нам и дает вещи: перчатки, пояс с автографом. Так же делают Ислам Махачев, Петр Ян, Федор Емельяненко.

– Хабиб говорил о вашем возможном бое: «Прикинь, я и Кириленко боремся. По-любому же будет интересно. Баскетбольный мир посмотрит, американцы посмотрят, мои фанаты посмотрят». Что думаете?

– Думаю, это все в таком же ключе, как бой Марка Цукерберга и Илона Маска. Конечно, было бы интересно и собрало бы аудиторию, но только с точки зрения шоу, а не спорта. Это абсолютно разные компетенции и навыки. У меня нет никаких шансов против Хабиба ни в боксе, ни в смешанных единоборствах. Так же, как у Хабиба не было бы в баскетболе.

– Приглашали ли Хабиба на баскетбол?

– Да, конечно. Даже был свидетелем, как он играет. Как ни странно у борцов, боксеров и хоккеистов второй спорт – баскетбол, за которым они проводят много времени. У борцов это больше рэгбол, но концепция одна и та же, где нужно пробежать и забросить мяч в корзину. Хотя, конечно, тебя могут схватить и перекинуть мостом. Я бы после такого броска не выжил. Чем выше человек, тем сложнее падать.

Фото: instagram.com/ak47russ; Gettyimages.ru/Harry How; eastnews.ru/John Locher