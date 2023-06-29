Работает бесплатно.

«Спокойной ночи, малыши» – культовая программа на российском телевидении, которая выходит с 1964 года. На ней выросло несколько поколений, а Хрюша, Степашка, Каркуша и Филя стали для миллионов детей любимыми персонажами.

С 2016 года программу ведет экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. В выпусках Валуев объяснял, как правильно нужно было поступить Филе, который заступился за малыша и подрался с его обидчиком. Или поучал Хрюшу, который смеялся над Филей, потому что тот носил очки.

Мы поговорили с Валуевым, зачем он там участвует, как устроены съемки и что говорят о нем родители и дети.

Валуев работает в «Спокойной ночи, малыши» бесплатно. Его появление – упрек, что так он боролся за голоса избирателей на выборах в Госдуму

– Кто и как вам предложил стать ведущим «Спокойной ночи, малыши»?

– По сути этого «кто» нет. Программа вышла с предложением – кому в голову пришла эта мысль, мне неизвестно. Помню, что на момент легкого ребрендинга «Спокойной ночи, малыши» добавили утреннюю программу с участием известных персонажей и выпустили два трека, один из которых исполнял Шнур.

Узнал об этом во время презентации на «России». Это был 2016 год – совпало с выборами в Государственную думу. Все считали, что таким образом я боролся за голоса избирателей. Но это странно, потому что работа над программой началась, когда повлиять на эти голоса было невозможно.

Недолго думал [над предложением стать ведущим], потому что это определенная авантюра. Мне было интересно. Я сразу сказал: «Эта творческая деятельность не будет оплачиваться. Буду ведущим столько времени, сколько смогу и когда смогу». То есть они не имеют права меня куда-то в определенное время и место звать. Будет получаться – буду приходить. Не будет – ну простите.

– Вы спрашивали, почему из всех спортсменов выбрали именно вас?

– Поймите, с какой радости я буду задавать такие вопросы?

– Вероятно, продюсеры объясняли вам мотивацию такого выбора.

– Мне ничего не объясняли. Они же были заинтересованы, я не задавал таких вопросов и не знаю истинной подоплеки. Могу только констатировать, что сначала это разделило аудиторию – скорее, относится к родителям, а не к детям.

Дети отреагировали крайне позитивно. Мягко говоря, я человек с негламурной внешностью. Иногда меня ассоциируют со Шреком, он очень юморной и добрый. Действительно есть пересекающиеся вещи. В силу того что дети уже посмотрели несколько серий «Шрека», они так и воспринимали – им было весело.

Вот здесь я задавал вопрос родителям: «Как идет восприятие? Как реагируют? Пугаются или нет?» И для меня важно другое. С какого-то момента дети иногда подходили ко мне и говорили: «Дядя Коля, можно с вами сфотографироваться?» Они не подходили ко мне как к спортсмену. Это были и совсем маленькие дети, которые просили родителей сделать фото.

Бывают совсем мимимишные истории, когда ребенок вообще никого не спрашивает, подбегает, обхватывает меня за ногу и кричит: «Дядя Коля, я так рад вас видеть». Они не боятся давать мне руки, чтобы я держал их, когда фотографировался. И это не потому что я дядя Коля, а потому что люблю детей – наверное, они это чувствуют.

– Были ли негативные реакции?

– От родителей были гадости. Не знаете разве, что соцсети – такая помойка, где пишут все, кому не лень? Я детям объясняю: заводя страницу в любых социальных сетях, будь готов, что твой вскочивший прыщ увидит не только семья, класс и двор, но и весь город, который будет это обсуждать. Готов к этому – будьте добры. Ну и мы публичные люди, депутатская деятельность.

– Как продюсеры оценивают ваше участие?

– Предложений отказаться от этого не поступало, наоборот – очень ждут, но не могут уламывать, потому что история добровольная.

– Какой выпуск со своим участием считаете лучшим?

– Не смотрел выпуски полностью. Только части с собой – нужно же делать работу над ошибками. Я вообще себе не нравлюсь, перфекционизм – это все мое.

– А если по посылу?

– Это как с боями – нужно пересматривать. Моя семья телевизор практически не смотрит. С этой деятельностью знаком только младший сын [Сергей, 10 лет]. Дочка [Ирина, 16 лет] не любит телевизор, а Гриша [старший сын, 21 год] – уж тем более, к 2016 году «Спокойной ночи, малыши» не смотрел.

– Есть ли расписание программы с вашим участием?

– Вы не сможете подгадать. Это может произойти случайно. В новом центре, где снимается «Спокойной ночи, малыши», регулярно проходят экскурсии. Дети приходят и видят съемки. Их усаживают в кресла, у них есть возможность увидеть сам процесс. В этот момент там могу оказаться я или другой ведущий – как повезет.

Как устроены съемки: 8 программ за день, нельзя импровизировать, дебют – в пыльной студии без суфлера

– Давайте разберем процесс съемок. С чего все начинается? Вам звонят?

– Никто мне не звонит. Я звоню: «Ребята, вот в этот период у меня есть время для съемок. Готов посвятить вам день». Они мне говорят, могут или не могут. Или присылают мне дни, когда они могут. Тогда мы выбираем и снимаем за день программ восемь.

– Восемь за день?

– Да. Не считал время – с утра и до вечера, но не позднего. Не так давно снимали восемь программ. Нужно снова искать время. Не знаю, когда покажут [отснятые выпуски].

– Насколько это энергозатратно?

– Ничего сложного. Это должен быть выходной или свободный от дел день, потому что съемки с утра.

– Сценарий присылают заранее или работаете с листа?

– Работаем прямо с листа. Есть заготовленный текст, читаю по суфлеру – точнее подглядываю. Перед каждой передачей мы просто проговариваем, прочитываем с актерами – и поперли. Репетиций нет.

– Импровизируете в кадре?

– Нет, нельзя. Текст прописан, поэтому эмоции, которые демонстрируем, тоже по нему. Сами эмоции, конечно, не прописаны, но ты чувствуешь, что в этот момент нужно делать с лицом. Все должно быть естественно.

Из авторского только то, что я советовал снимать на ту или иную тематику. Мне идут навстречу. Это спорт, экология, даже про туризм в последнее время – тематики, по которым я работаю [в Госдуме], хорошо заходят детям.

– Сложно ли перестроиться с заседаний в Госдуме на разговоры со Степашкой и Хрюшей?

– Никаких сложностей. Во время съемок я отдыхаю – вообще любых съемок. Если нахожусь в кадре даже во время прямого эфира, все равно отдыхаю.

– Помните первый эфир?

– Это был «Центрнаучфильм», пыльная студия и отсутствие даже суфлера. Тексты говорились на память. Писали кусками, проговаривали на память, потому что нельзя подглядывать. У зверей, как их называют, текст перед глазами, потому что их не видно.

Надо отдать должное артистам, которые смотрят в текст, но в это время у них действуют руки. Кукла живет своей жизнью, и это все органично – дети же смотрят. Нужно и рот открывать, и глазами хлопать, и поворачиваться в нужную сторону. Это очень непростой и физически сложный труд, потому что руки всегда подняты. Бывает, что куклой управляют два человека – это еще сложнее.

Так как читали текст на память, то получалось в два раза меньше программ. Все происходило дольше, было меньше камер. Бывали же ошибки, дубль снимался заново. Сейчас прекрасная новая студия, где больше возможностей, хоть суфлеры появились и в «Центрнаучфильме». Очень удобно работать, поэтому КПД съемок повысился. Для меня это тоже хорошо.

– Почему сразу вспомнили пыль?

– «Центрнаучфильм» – там все драпировано тканями, поролоном: все старое и накопившее немыслимые объемы пыли. Я не аллергик, но мой организм бомбит с этой пыли. Старались не делать резких движений. Убрать невозможно – нужно просто все выбросить и сделать капитальный ремонт.

– Во взаимодействии с актерами были забавные моменты?

– В этом году у меня юбилей. Я даже попрошу записать все казусы как поздравительный видеоролик. Конечно, когда мы устаем, то хохмим, аккуратно друг друга подкалываем. Знаю артистов не первый год, а они знают, что у меня с юмором все в порядке.

– Есть ли дресс-код? Продюсеры советуют, что надеть?

– Могу приехать на съемки с несколькими рубашками, пиджаком. Просто знаю, что ткань не должна бликовать, не должно быть клеточки, потому что она расстраивает кадр. Меня пудрой намазали – и пошел в кадр.

Валуев называет участие в «Спокойной ночи, малыши» созидательно-воспитательной историей. Ему ближе всего Хрюша

– Что для вас значит программа «Спокойной ночи, малыши»?

– Детство. Участие в программе – это дань детству. Не мечтал быть ведущим, не представлял, что вообще могу там оказаться. Никак не связывал будущее с телевидением.

В наше время были несколько другие куклы. Когда я уже выходил из детского возраста, те куклы были сильно похожи на нынешних. С ними же тоже интересно – для них модельеры шьют костюмы. Они, как и люди, болеют, изнашиваются, ломаются. К ним относятся бережно – прямо как к коллегам.

– Кто ваш любимый персонаж?

– Конечно, Хрюша – такой озорной, самый хулиганистый. Мне он очень близок. Своих детей не спрашивал, кто им больше нравится.

– Вы говорили: «Это не политика, это зов души. Я работаю там, потому что хочу, чтобы в этой передаче был мужчина, вот и все». Чем вызвана такая цель?

– Ассоциирование детей с семьей – важный момент. Я не единственный ведущий-мужчина в этой программе [другие ведущие – актеры Сергей Безруков и Михаил Пореченков], но это важно. Когда я был маленьким, там был дядя Володя. Для восприятия детей очень правильно, когда программу ведут мужчины и женщины.

Как написано в нашей Конституции, и мужчина, и женщина должны источать жизненную мудрость, которую мы детям проецируем через наших кукол, мультфильмы и историю, обговариваемую с куклами до показа мультика. Всегда что-то обсуждается, из чего можно сделать вывод.

Это же принцип передачи. Почему ее так любят и взрослые, и дети? Потому что она чему-то учит. Удивлялся, почему у меня Сережка постоянно смотрит «Фиксики». Оказывается, очень познавательно. Или почему любит «Смешариков»? Там обо всем, ему нравится. Рад, что именно наши придумали такие мультсериалы.

– Руководство говорило, что видело в вас роль волшебника и мощного папы для детей, в семьях которых нет отца. Как сами оцениваете свою роль?

– На подсознании ребенка отражаются отец и его созидающее отеческое начало, отеческая функция – спокойная и уверенная. Так или иначе сам это проецирую. Я отец и вполне уверен в том, что говорю. Психологически на детей это действует хорошо.

Когда увидел первые реакции, письма… Писем приходит много, иногда пишут в соцсети: «Спасибо за все, что вы делаете». Спрашиваю: «А что я делаю?» – «Спокойной ночи, малыши». Нам нравится. Даже смотрим всей семьей». Глобально смысл всего этого – созидательно-воспитательная цель.

– Вы показывали письмо, в котором зритель сказал, что считает вас лучшим ведущим и из-за вас пошел в секцию бокса.

– Это радует, но не окрыляет. В том смысле, что, как учили меня тренеры, это лишь аванс для того, чтобы вы еще больше работали. Не надо почивать на лаврах. Нужно работать дальше.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Илья Питалев; кадры трансляции