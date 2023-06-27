«Отец помог понять, что это занятие для мужчин».

Диего Марадона обожал бокс: дружил с Майком Тайсоном, восхищался Мухаммедом Али и не пропускал бои аргентинцев. В 1996-м он вышел в ринг – против экс-чемпиона мира Сантоса Ласиары.

Марадона полюбил бокс благодаря отцу-католику – называл его мужским спортом и плакал, увидев Мухаммеда Али

Марадона вырос в небогатой католической семье, где был пятым ребенком. Он с детства полюбил бокс, как и его отец – рабочий Дон Диего. Когда Марадона стал футболистом, то следил за боксом, особенно – боями соотечественников. «Ему очень нравилось смотреть бокс по телевизору», – вспоминал вратарь сборной Аргентины Луис Ислас.

В 1981-м Марадона поехал в Лас-Вегас, где с отцом посмотрел легендарный бой Шугара Рэя Леонарда против Томаса Хернса. И прослезился, встретив там Мохаммеда Али. В 1994-м взял интервью для ТВ у Майка Тайсона, который поставил ему удар. «Он был моим героем и другом. Я очень его уважал. Его будет очень не хватать», – сказал Тайсон уже после смерти футболиста.

Бокс был страстью Марадоны: когда он играл в «Наполи», то поспорил с одноклубниками, что аргентинец Убальдо Сакко защитит титул WBA против Патрицио Оливы – неаполитанца, выигравшего Олимпиаду-80. «Он не умеет боксировать», – говорил Марадона. Но Олива победил единогласным решением, посвятив бой Диего.

В 1996-м Марадона боксировал против чемпиона мира – тот был на 14 кг легче. Диего заслужил ничью, а в конце в шутку побил рефери

Марадона не только смотрел бои, но и тренировался: в 1996-м он подрался с чемпионом мира Сантосом Ласиарой – в выставочном поединке, который длился три раунда. Тогда Марадоне было 36: в статусе легенды он доигрывал в аргентинском «Бока Хуниорс» – клуб разрешил ему дебютировать в боксе.

Сантос Ласиар считался одним из лучших боксеров Аргентины. Он стал звездой в 1981-м, когда нокаутировал в ЮАР местного боксера Питера Матебулу и забрал пояс WBA в легчайшем весе. Спустя 15 лет Ласиар был на пенсии и дружил с Марадоной. В интервью перед боем Диего рассказал, что любовь к боксу перенял от отца:

«Я видел бои всех аргентинцев. Если я не записывал их, то мне отправляли кассеты в Италию – когда я играл за «Наполи». Бокс мне нравился всю жизнь, мой отец помог понять, что это занятие для мужчин. Кто-то говорит, что это не спорт. Но я считаю, что бокс – очень хороший мужской вид спорта. Там побеждает тот, у кого лучше техника, кто изящнее и умнее».

На взвешивании Марадона показал 75,3 кг, Ласиар – 61,45. Ринг установили в тренажерном зале General Paz Juniors в городе Кордова. Бойцы дрались в шлемах и много били по корпусу, чтобы избежать травм. Марадона показал неплохое движение: выбрасывал удары, от которых Ласиар мастерски уворачивался. Это был выставочный бой – в концовке спортсмены в шутку чуть не побили рефери.

После боя Марадона устроил виртуозное шоу с мячом. Все средства с поединка были переданы на благотворительность. Марадона признал, что бой был дружеским: «Меня не собирались бить. Я очень счастлив, что бросил вызов Ласиару, исполнив мечту каждого аргентинца».

Марадона подрался на футбольном поле на глазах короля Испании – получил дисквалификацию на три месяца. После этого ушел из «Барселоны»

Бой против Ласиара – не первая драка Марадоны, попавшая на видео. В 1984-м «Барселона» играла с «Атлетиком» в финале Кубка Испании. Футболисты «Атлетика» грубо действовали против Марадоны – после финального свистка он вспыхнул.

На тот момент Марадона был самым дорогим игроком: в 1982-м его подписали из «Боки Хуниорс» за рекордные 1,2 млрд песет [$8 млн]. Против Марадоны отличился Андони Гойкоэчеа – жесткий защитник по прозвищу «Мясник». В сентябре-1983-го он сломал Марадоне лодыжку грубым подкатом – карьера была под угрозой, но тот вернулся на поле.

В финале Кубка Испании-1984 Гойкоэчеа снова бил Марадону, который не меньше 15 раз оказывался на газоне. Матч завершился победой «Атлетика» 1:0, а трибуны оскорбляли Марадону и его отца. Кончилось массовой дракой на поле: сперва Марадона нокаутировал коленом запасного «Атлетика» Мигеля Анхеля Сола (сломав ему челюсть), а после – зарубился со всей командой.

Игроки «Атлетика» не справлялись, но вмешался Гойкоэчеа, уронивший Марадону ударом ноги в грудь. Одноклубники помогли Диего – так драка стала массовой. Фанаты выламывали кресла и метали их на поле, где появилась полиция.

На стадионе находились 100 тысяч болельщиков и король Испании Хуан Карлос. Полиция погасила драку и доставила футболистов «Барселоны» в раздевалку. «Когда я увидел, как дерется Марадона и какой хаос после этого возник на поле, то окончательно понял, что нам с ним не по пути», – заявил тогда президент «Барселоны» Хосеп Луис Нуньес.

В клубе Диего считали проблемным – из-за скандалов и нарушений режима. Президент клуба даже отобрал у него паспорт, чтобы тот не уезжал без разрешения. После инцидента с дракой Марадона получил три месяца дисквалификации. Но через два «Барселона» от него избавилась – Диего перешел в «Наполи», где стал легендой.

Фото: Gettyimages.ru/Glenn Cratty / Staff, Ben Radford / Staff