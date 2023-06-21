История Владимира Антоненко.

Владимир Антоненко – главный голос UFC в России. Это он озвучивает видео для ютуб-канала UFC Russia, а сейчас его голосом говорят участники нового сезона TUF на «Кинопоиске».

Чтобы лучше понять и узнать, просто послушайте:

Мы поговорили с Антоненко – о секретах профессии, знакомстве с Хабибом и работе в Чечне.

Полюбил ММА благодаря Федору. Но занимался греблей – из-за астмы

– Для российских болельщиков ты – голос UFC. С чего началось твое увлечение ММА?

– Дядя рассказал про Емельяненко – «двухметровый кореец» [Чхве Хон Ман, бой состоялся в 2007 году], вся эта тема. Посмотрел нарезки, кайфанул. Но глубоко погрузился классе в 10-11-м. Тогда в UFC дрался Андерсон Силва, набирал обороты Джон Джонс. Смотрел много контента на английском, подтягивал язык, потому что переводов не было.

– Ты сам тренировался?

– Я занимался греблей, единоборствами – нет. В четыре года диагностировали астму, периодически были приступы. Если непривычная атмосфера, задыхался. Пульмонолог в 9-10 лет сказала, что нужно плавать, это притупляет симптомы. Отец предложил греблю – он в молодости ходил в секцию. Мы приехали, нашли первую попавшуюся базу: там качалка, лыжи, гребля. Занимался где-то 12 лет, стал мастером спорта. За все время у меня один приступ был.

– Гребля помогла?

– Сильно помогла с астмой. Когда забросил, стал меньше делать кардио – начались приступы. Я не курю, но если пробую электронные сигареты, то тяжело засыпаю.

– Почему бросил греблю, хотя стал мастером спорта?

– Сильной гребной базы в Екатеринбурге не было. Мы просто соревновались для себя. Был один удачный сезон, когда подключились спонсоры от нашего УрГУПСа, университета путей сообщения – я там учился на менеджера в гостиничном и туристическом бизнесе – нам покупали лодки, отправляли на сборы. Но учеба закончилась – и за свой счет ездить не хотелось, в сборную не звали.

– Комментатор Дмитрий Губерниев тоже был гребцом и рассказывал Sports.ru: «Один раз за мной гонялись ребята, чтобы пробить мне «тапки» – знаменитое гребцовское наказание, когда тебе за какой-то косяк попадает по голой жопе кроссовкой». У тебя было так же?

– Если не ошибаюсь, Губерниев занимался академической греблей. Это другой вид спорта, тоже олимпийский, а у нас были байдарки. Есть еще слалом по бурной воде, где они переворачиваются. Но я не слышал, чтобы кого-то били кроссовкой.

Полюбил Конора и сам выучил английский. Записывает переводы за шкафом!

– Ты учил английский без репетиторов и курсов. Хорошо преподавали в школе?

– В школе учили нормально, но на английский все забивали. У меня не было стимула сидеть над учебниками. Когда начал смотреть видео про ММА на английском, захотелось разобраться.

Я смотрел много контента по ММА, старался понять, что они говорят. Первое время не понимал, где заканчивается первое слово и начинается второе. Потом встречал знакомые слова, в контексте они раскрывались в смысловые конструкции. За 3-4 года уже понимал, что говорят бойцы.

– В какой момент стал переводить?

– В конце второго курса или начале третьего. Мне было лет 19-20. Моя первая озвучка – первый бой Макгрегор – Порье. Я отправил перевод в паблик Best of MMA, его опубликовали. В основном были положительные комментарии, решил делать дальше.

– Почему выбрал Конора для перевода?

– Макгрегор зацепил в то время. Джонс не был очень красноречивым, мог просто осадить кого-то. Конор был первым, кто залетел, говорил невероятные вещи. Тогда в это верилось, я такого еще не видел. Что-то бурлило, хотелось посмотреть, выиграет или нет. У меня это началось с боя с Брандао, тогда Конор показал бесконечную веру в себя.

До этого он был красноречивым, но без поглощающей уверенности. А перед боем с Брандао он пронзительным взглядом смотрел в камеру, говорил в превью, что разберет его за раунд. Во мне это откликнулось: «А как бы он это по-русски сказал?» Я озвучил небольшой отрывок, но не понравилось – не стал выкладывать.

– Ты переводил для канала Best of MMA. Сколько это приносило?

– Начинал бесплатно. Наверное, полгода так работал. Потом решил, что надо монетизировать. Сделал свою группу, выкладывал ролики туда. Тогда в Best of MMA предложили деньги за переводы.

Обеспечивать меня это не могло, ставка была небольшая – ₽100 за минуту. На то время нормально, но я делал мало видео – раз в 3-4 дня. Может, ₽10-15 тысяч в месяц выходило. Не было перспектив, что это станет профессией. Думал, придется путевки продавать или еще чем-то заниматься.

– Давай поговорим о сложностях в переводе. Акцент может мешать – англичане иногда не понимают речь шотландцев. У тебя были проблемы?

– Самое тяжелое – речь Марка Ханта. Новозеландский акцент не самый сложный, но он проглатывает много слов. Помню, перед боем с Вердумом Хант упоминал аниме Dragon Ball Z. Оказывается, он покрасился, потому что там есть режим, где волосы белеют.

С английскими акцентами мне повезло: я начал переводить с Макгрегора, на его фоне все нормально воспринимается. Шотландский временами тяжело, если, например, говорит Пол Крэйг. Уши вытягиваются в трубочку, приходится слушать. Но в целом акценты не проблема.

Больше – когда есть шумы, боец эмоционально говорит, проглатывает слова. Или параллельно говорят вдвоем. Нужно понять, кого лучше озвучить: если обоих, то будет непонятно. Плюс нужно расслышать, что они говорят в оригинале.

– Как ты работаешь с голосом, чтобы повторить манеру речи бойца? Ты забавно пародировал их в видео UFC Russia.

– Когда я работал сам, то мог бразильских тренеров, которые говорят с сильным акцентом, комично переводить. Сейчас некорректно будет выложить такое на UFC Russia – будто я дразню бразильцев.

С женщинами тоже был вопрос, когда работал на «Силе ТВ». Я любил переводить Йоанну Енджейчик – польский акцент, забавные звуки. Я перегибал, и мне сказали поменьше строить из себя женщину. Некоторые голоса пришлось вычеркнуть из репертуара. Когда я перевожу, то тихо слышу в наушнике голос бойца. Понимаю, что для Миочича, например, нужно напрячь связки, погроулить. Но специально не разминаюсь.

– Расскажи пошагово на примере сезона TUF для «Кинопоиска», как устроен процесс озвучки. Сколько занимает времени?

– На одну серию у меня уходит 6-8 часов. Перевожу синхронно: послушал, озвучил – кусками по 10-20 минут. Это растягивается на два-три дня, потому что 6 часов сидеть без пауз я не могу.

– Почему перевод занимает так много времени?

– Сложностей нет, просто много контента. В роликах UFC куча вставок, музыки, а в TUF высокая плотность контента – много речи, Конор что-нибудь орет. Получается, 50 минут TUF намного больше по объему, чем «Обратный отсчет» [видео про бойцов перед турниром UFC]. По времени получается в два раза больше. «Обратный отсчет», если он длится 45 минут, я делаю за четыре часа.

– Ты озвучиваешь дома или на студии?

– Я снял квартиру с учетом, что у меня будет отдельная комната под студию. Изначально построил будку два на два – из реек и линолеума, всю в шумке. Но после перестановки сижу в комнате за шкафом.

Там мой стол, на стенке шкафа (на соседней и спереди) – шумоизоляция. Микрофон раньше был Tascam, с ним отдельная звуковая карта. Все сгорело, и я купил стримерский микрофон HyperX DuoCast, качество даже улучшилось.

– Не хотел озвучивать фильмы или другие виды спорта?

– Я не против, но все-таки ассоциирую себя с ММА. Я другой спорт не смотрю: греблю перестал, футболом никогда не увлекался.

Фильмы и сериалы интересны, но на роли не пробуюсь. Если поступит предложение, которое не противоречит контракту с UFC Russia, подумаю.

До UFC работал в Чечне. Общался с таксистами про Собчак и гулял по рынку, чтобы разрушить стереотип бабушки

– До UFC ты работал в чеченской лиге ACA (тогда – ACB). Чем запомнился этот период?

– Я до этого работал на «Силе ТВ», они выкупили права на UFC и искали человека на озвучку. У меня был плохой микрофон, они мне выслали новый. Я поработал там, по-моему, всего полгода.

Потом позвонил товарищ и спросил, интересно ли попробовать себя в Fight Nights. Я взял интервью за кулисами, очень плохо. Мы не стали работать дальше, я ничего им не дал.

Зато товарищ спросил по поводу ACB. Договорились, что я поеду в Чечню – там дрался Гольцов с Вахаевым. Я посмотрел турнир, после него встретился с Майрбеком Хассиевым [владелец ACA]. Сказал, что могу озвучивать, если надо, делать промо и прочее. Меня взяли, так я перешел перешел в ACB.

Работы было немного, сначала я переводил текстовые интервью, очень редко озвучивал. Потом снова пригласили в Чечню, предложили летать на турниры. Отработал около двух лет, может, полтора.

– Часто бывал в Чечне?

– Наверное, раза четыре-пять. Хорошо встретили, ходил один. Хотя у меня бабушка, у которой стереотипы по поводу Чечни. Но я сходил на рынок, погулял, все без проблем.

– Что понравилось в Чечне? Боец UFC Энтони Смит признавался, что боится туда ехать.

– В основном я был в отелях, где живут бойцы, на арене. Сходил на рынок, в главную мечеть. Был забавный случай с таксистом – когда Собчак туда ездила, хотела в выборах участвовать [вероятно, 2018-й год]. Было видео, где чеченец в Грозном говорит ей, что «кофе вреден для лошадей». Мне таксист сказал: «Вот дурачок, лучше бы комплимент сделал – может, понравился».

– Были конфликтные ситуации?

– У меня хорошие воспоминания от Чечни и от ACB. Я с ними летал в Бразилию, ОАЭ, Англию, Азербайджан. С теплотой вспоминаю работу и, конечно, людей. У меня ни одного конфликта не было. Хотя был момент, когда я жестко накосячил: неправильно перевел и сказал «хочу стать чемпионом UFC» – прямо в клетке. За пять минут до этого я смеялся над анонсером, который тоже перепутал UFC и ACB.

Думал: «Ну все, приплыли». Ничего, мне просто сказали: «Ты что, с ума сошел? Давай повнимательнее, в себя приди». Ко мне никогда не было никаких претензий. Но не потому, что боятся предъявить. Был случай с английскими комментаторами, которые облажались в оргмоменте. Им ясно дали понять, что это никому не нравится и они не подходят.

– Хасиев равняется на UFC. Чего АСА не хватает в организации, чтобы приблизиться к UFC?

– Когда я работал в АСВ, мне казалось, что они хорошо набирают обороты, Балаев-Раисов 2 – большой турнир был в Москве. Сейчас я намного меньше смотрю, не знаю, насколько они сохранили уровень, развились. Вообще, организация у них на высоком уровне. Там работает много людей.

Но UFC – это в первую очередь ростер. У АСА неплохие бойцы, но звезд меньше. Плюс у UFC продакшн-команда, заранее продумывают все моменты, исследуют. Размах компании и ресурсы больше. UFC хотят признать монополией в мире ММА, поэтому конкурировать с ними невозможно.

– Первая реакция, когда на тебя вышел UFC?

– Обрадовался, конечно. Уже были разговоры о слиянии ACB с «Ахматом». У меня нет предвзятого отношения к АСА, но я не понимал, как сменится руководство, оставят меня или нет. Это был отличный момент, чтобы уйти.

Мне больше всего нравится озвучивать. А в ACB я этого почти не делал – сделал пару промо, перевел интервью. В UFC мне предложили более выгодные условия, не буду врать. И работу, которая мне больше по душе. В ACB предлагали совмещать, но так, конечно, нельзя. Может, не очень красиво ушел, но пришлось.

Работал ведущим на турнирах UFC и берет около ₽1,5 тысячи за минуту перевода

– В UFC ты работал ведущим на турнирах в России. Насколько сложно перестраиваться?

– На второй московский турнир, когда Забит дрался с Каттаром [2019 год], мне написали, что нужен переводчик в октагон. В итоге прислали запрос в UFC, а там ответили, чтобы я провел взвешивание, ответы на вопросы и открытую тренировку.

Я думал, что даже выйти в октагон UFC сложно, там крутые бойцы. А предложили стать ведущим, хотя не считаю, что для этого подхожу. Было тяжеловато, но на удивление все прошло хорошо. Наверное, потому что был опыт в ACB, когда работал в клетке.

– Какие веселые случаи были на турнирах UFC?

– С Шевченко я накосячил. Там была открытая тренировка, я должен был что-нибудь спросить. Антонина Шевченко была первой девушкой, которая дралась на турнире в России, – против Роксанн Модаффери. И я спросил: «Ты первая девушка, которая выступает на турнире в России, что это значит для меня?»

– Какие впечатления от бойцов? С кем пообщался?

– Из памятных моментов – Махачев с Хабибом меня узнали. Мне было неудобно подходить, Ислам после весогонки восстанавливается, переговаривался с моим товарищем из UFC Russia, а я не хотел навязываться. Ислам сам окликнул, потом Хабиб, вся команда. После турнира UFC Russia закинул пост про меня, там Умар и Хабиб оставили комменты – дико приятно.

С Петром Яном и Забитом мы делали интервью, с Валентиной Шевченко общался. Было круто увидеть Оверима. Ты понимаешь, что тяжеловесы большие люди, а Оверим был далеко не самый крупный в дивизионе. Но я офигел с того, какой он огромный.

– Оверим похлопал тебя по плечу. Сильная рука?

– Я в ACB таких тяжей больше не видел, хотя пересекался. Оверим не выглядит самым большим в октагоне. Да, он высокий… Но меня поразило, насколько крупный. Харитонов тоже не выглядит большим на экране, но в жизни это человек другого калибра.

– С кем-то из руководства UFC общался?

– Много общался с комментатором Дэном Харди, потому что тогда он вел Inside The Octagon, разборы, аналитику. Это самое трудное, что я переводил, потому что ролик – 23-25 минут, но плотность речи очень высокая, много профессиональных терминов, все это нужно связать в речь. Я ему сказал: «Блин, у вас классное шоу, но я ненавижу его переводить». Еще в неформальной обстановке немного общались с Шоном Шелби [матчмейкер UFC], тоже прикольно.

– Как бы охарактеризовал работу в UFC? Насколько условия лучше, чем в ACB?

– Значительно, но не в разы. Меня в АСВ спросили: «Ты уходишь, потому что это UFC или лучше условия?» Они спросили сумму и решили, что с тем объемом работы, который я выполнял у них, нецелесообразно платить столько. Если не считать выезды на турниры, я работал раз в два дня – по два часа.

– В UFC стало больше работы?

– Как только подписался, пришлось нагонять, много контента. Первые месяца три работы было больше в два раза, чем сейчас.

– Как устроен твой рабочий день?

– На примере PPV недели – для меня она начинается с субботы. У меня есть доступ к «Обратным отсчетам», в выходные делаю перевод, выпускаем в воскресенье вечером или в понедельник. В понедельник могут быть видео для соцсетей.

С понедельника на вторник ночью выходит первый Embedded, делаю его ночью на утро. Потом какое-то промо, интервью. С четверга на пятницу пресс-конференция, я всегда ее делаю ночью, она в пять утра обычно. Потом опять Embedded, в воскресенье смотрю турнир, попутно ловлю интервью. Потом делаю пресс-конференцию. Сейчас, когда начался TUF, надо его еще переводить.

На неделе, когда нет крупного турнира, контента маловато. В последнее время мы фильтруем: я не делаю то, что точно сделал бы раньше. Когда выкладываешь на канал-миллионник видео, которые набирают по 20 тысяч, это плохо.

– Работа в UFC – твой основной доход? Или зарабатываешь где-то еще?

– Сейчас перевожу TUF для «Кинопоиска», это дополнительная подработка. Есть собственный канал, он сейчас плохо приносит из-за санкций. Встречаются внезапные заработки. У меня еще был Fight Camp Reality [реалити-шоу с бойцами], тоже большой проект.

– Сколько ты зарабатываешь в месяц?

– У меня достаточно низкая ставка по рынку за перевод и озвучку минуты видео. Я беру ₽1000-1500 за минуту, не буду врать. Но с UFC Russia у меня не такая история, там у меня оклад – его назвать не могу. На сторонних проектах может быть другая система. Комфортно жить в Екатеринбурге мне хватает, но это не запредельные суммы. Есть много профессий, где получают больше.

Любит переводить Хабиба и уверен: «Если бы Федор говорил по-английски, это бы разрушило его образ»

– Тебя часто узнают по голосу? Писали в соцсетях бойцы UFC?

– Бойцы пока не писали. Узнали меня на турнире UFC Russia, я уже рассказывал – Махачев окликнул, за ним Хабиб. С Петром Яном познакомились, он тоже приехал на турнир. Эдуарду Вартаняну я показывал пародию. Команда Царукяна спросила, переводчик ли я, что озвучиваю. Я особо нигде не бываю, чтобы меня легко узнавали.

– Ты переводил много бойцов UFC. Трэшток Конора – лучший в UFC?

– Макгрегор – это не только трэшток, у него особая уверенность. Может, так кажется, потому что он выигрывал. Пиковый Конор против Брандао, Альдо… Что-то в нем было, чего не было перед последними боями. Как трэштокер, возможно, Соннен был лучший. То, как он без заминки подкалывал, у него хорошо подвешен язык.

– Три любимых бойца в UFC, кого тебе нравится переводить. Конор среди них?

– Винтажный Макгрегор времен пика. Последнее время у него ядовитый вайб – желчь в каждом слове. Наигранно, слишком эмоционально. В TUF есть намек на прежний запал. Он раскрывается, есть крутые моменты, огонек.

Нравилось переводить Хабиба. У него раскрывается необычное чувство юмора, когда он говорит на английском. Он произносит смешные фразы, даже не пытаясь это делать. Плюс его удобно переводить, он говорит медленно.

Конечно, братья Диас. Нейт раскрылся больше, хотя Ник – мой любимый боец, но говорит бегло. А вот Нейт может что-то классное родить. Еще Масвидаль. Если выбирать трех – Конор, Масвидаль и Шон Стрикленд. Когда он говорит, я в голос смеюсь. Такое редко бывает, чтобы я орал, но он очень смешно прожаривал Адесанью.

– Кого не нравится переводить? Ты говорил, что как раз Адесанью.

– Мне нравится его переводить, но он часто перескакивает с мысли: «Мы с командой… Да к черту это!» Когда его перевожу, боюсь, люди подумают, будто я дурак. Но у Адесаньи много классных фраз, приятный тембр, он хорошо говорит.

– Кого назовешь самым кринжовым? Люк Рокхолд?

– Я его не успел попереводить. Перед боем с Костой немного. В Рокхолде есть что-то прекрасное. Видно, что ему неловко, но он пытается говорить колкости. Попробую вспомнить… Усман, например. Перед боем с Вудли, когда он утверждал, что у него «самая большая лопата». Но он исправился, особенно, когда начал нокаутировать.

Наверное, Гарбрандт – перед боем с Крузом. Он победил, но Круз его осаживал. Гарбрандт хотел ответить, но внутренняя злость не давала собраться, поэтому он говорил дичь. Кстати, Коста очень смешной, у него отличный твиттер. Его интервью с Веттори… Это было очень смешно. Там такие жесткие перлы.

– Хабиб выучил английский, но Федор не стал. Как думаешь, много ли мемов мы потеряли? Петр Ян, например, очень смешно говорит на английском.

– Думаю, нет. Федор на русском не очень красноречив, нет такого, что он выдает фразы, которые разбирают цитаты. Я слышал мнение, что иностранцы в этом находят определенную мистику. Если бы Федор говорил, это бы разрушило его образ.

Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Douglas P. DeFelice; globallookpress.com/Reinaldo Reginato; РИА Новости/Алексей Даничев; instagram.com/vovchenskiy