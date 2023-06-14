«Самая большая реклама, которая когда-либо у вас была».

«Друзья» – культовый американский ситком и настоящий культурный феномен. В 1997 году состоялась премьера эпизода о UFC – на тот момент небольшого промоушена, целившегося в мейнстрим.

Рассказываем об одном из важнейших событий в истории организации.

«Что-то вроде рестлинга, но без красивых костюмов». На момент съемок термина «ММА» даже не существовало, а в кадре засветился молодой Тито Ортис

Эпизод начался со сцены в «Центральной кофейне». Моника (Кортни Кокс) сообщила друзьям, что ее парень Пит (Джон Фавро) готовится к дебюту в UFC: «Это что-то вроде рестлинга, но без красивых костюмов». Разговор друзей прервал камео Робина Уильямса и Билли Кристала. Изначально их появление не было прописано в сценарии, а получившийся диалог – полная импровизация.

Как только персонажи Уильямса и Кристала ушли из кофейни, Моника призналась, что совсем не разбирается в ММА. Друзья предупредили ее – все очень серьезно: «Это по-настоящему жестокий вид спорта. Главное правило – нет никаких правил». Моника переживала за Пита и навестила его во время одной из тренировок. Тот пообещал, что будет осторожен.

В кадре появился ринг-анонсер Брюс Баффер – настал день турнира. Экранного времени у него не так много, но изначально его появление в сериале вообще не планировалось: «За день до съемок мне позвонили и сказали: «Есть один сериал, популярный ситком… Им нужен настоящий ринг-анонсер. Тебе это интересно?» Конечно, я согласился. Запись моего голоса забрали в тот же день, а ночью мне сообщили, что уже утром будут ждать на съемочной площадке – я сыграю самого себя в сериале «Друзья».

Первым в октагон вышел Пит, вскоре появился и соперник – Танк Эбботт [выступал в UFC c 1995 по 2003 год]. Его Баффер представил как «140-килограммового уличного бойца». На тот момент Эбботт шел на рекорде 6-4 и дважды доходил до финальной стадии турнира UFC – оба раза проиграл. Эбботта сопровождал совсем молодой Тито Ортис, который с 2000 по 2002 год провел шесть успешных титульных боев в полутяжелом весе. Позже Баффер признался, что в день съемок Ортис поклялся стать чемпионом организации – обещание он выполнил всего через три года.

Моника подбежала к клетке и пыталась отговорить Пита от участия в поединке, но тот заявил, что переживать не о чем – тренер научил его использовать силу и габариты соперника против него самого. «В таком случае этот парень в очень большой беде», – заметил Росс (Дэвид Швиммер).

Пит разгромно проиграл, но не отказался от мечты стать чемпионом UFC: «Настанет день, когда дети будут спорить, кто сильнее: я или Супермен». Моника переубеждала Пита, но у нее ничего не вышло – они расстались.

На 10-секундную сцену ушло два дня, а сериал помог Бафферу получить работу в UFC – и до сих пор приносит доход

Сцена самого боя продлилась всего 10 секунд. Несмотря на это, съемки растянулись на два дня – о процессе рассказал легендарный рефери Джон Маккарти.

«Создатели шоу очень хотели, чтобы Пит выглядел органично. У них было много разных идей, но Танку они совсем не понравились. Он сказал: «Я просто возьму его на руки, сделаю несколько кругов и прижму к чертовой клетке». И получил в ответ: «Не думаю, что у тебя получится. Я вешу больше 90 кг». Танк молча подошел к нему и сделал то, что обещал. Это было забавно».

При этом сам Эббот признался, что съемки дались ему с трудом – сцену боя пришлось повторять десятки раз: «Джон Фавро тяжелее, чем кажется. Понадобилось около 30 дублей, чтобы снять ту сцену, в которой я поднимаю его на руки и бегаю внутри октагона. Тогда я был молод и глуп. Говорил съемочной группе, что все хорошо, что могу заниматься этим хоть целый день. Но на самом деле я мечтал, чтобы это поскорее закончилось».

Интересно, что до участия в съемках Эбботт даже не знал о существовании сериала – и никогда не слышал имена актеров, которые в нем снимались: «Помню, когда руководство промоушена сообщило, что мы будем участвовать в съемках «Друзей», я сказал: «А что это такое?» Никогда не смотрел ситкомы, но это был интересный опыт. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан – все эти ребята вели себя высокомерно, девушки даже не разговаривали со мной. А вот Дэвид Швиммер – классный парень. Единственный, кто мне понравился».

Роль рефери досталась Джону Маккарти – в отличие от ситуации с Баффером, другого кандидаты найти было сложно. Недавно он рассказал, что сам занимался подготовкой реквизитов, потому что съемочная группа совсем не разбиралась в ММА: «Они хотели, чтобы я надел рубашку в черно-белую полоску и выглядел как рефери из WWE. Я отказался. Объяснил, что мы таким не занимаемся, что такое носить не стану. На следующий день я сам привез форму – настоящую, в которой работал на турнирах».

Участники съемок до сих пор получают отчисления за тот эпизод. «За два дня работы я получил $1,5 тысячи, – рассказал Маккарти. – Это правила Гильдии киноактеров. Но отчисления принесли мне гораздо больше денег. Все из-за того, насколько популярным остается этот сериал. Я до сих пор получаю чеки. Иногда это 32 цента, но бывает, что можно заработать и $320».

«Конечно, это удивительно. Прошло больше 20 лет, а я до сих пор получаю по $50 в месяц. Просто невероятно. Каждый раз, когда я смотрю на эти чеки, меня переполняют эмоции. С улыбкой вспоминаю то время», – добавлял Баффер.

На момент съемок он не был связан контрактом с UFC – отработал всего на двух турнирах и только мечтал о постоянном сотрудничестве. Владелец промоушена Роберт Мейровиц не спешил с решением, но участие в съемках «Друзей» подтолкнуло Баффера к отчаянному шагу – он поставил боссу компании ультиматум.

«Я сказал ему: «Роберт, это самая большая реклама, которая у вас когда-либо была. Больше года я бегаю за вами, пытаюсь стать полноценным участником команды. Скоро я появлюсь в одном из самых популярных сериалов в истории, мое лицо будет знакомо каждому. Сейчас все сторонятся UFC, но я помогу повысить репутацию промоушена. Я вам нужен. Давай подпишем контракт».

И контракт был подписан – уже следующий турнир Баффер отработал в статусе штатного сотрудника. За 26 лет в организации он пропустил только один номерной ивент (помешал ковид) и работает в UFC дольше, чем президент компании Дана Уайт. Сотрудничество с создателями «Друзей» он назвал одним из важнейших событий в истории промоушена, а ход переговоров с Мейровицем – «лучшей покерной комбинацией» в жизни.

Эпизод «Друзей» о UFC собрал у экранов больше 23 миллионов зрителей – и это только в США. Так общественность впервые узнала о существовании промоушена – совсем скоро ММА стали частью мейнстрима.