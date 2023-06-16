Джо Роган назвал его результатом эксперимента.

Экс-боец UFC Йоэль Ромеро в 46 лет до сих пор дерется. На Bellator 297 он проведет титульный бой в полутяжелом весе против Вадима Немкова.

Что о нем важно знать?

Ромеро сбежал с Кубы в Германию и оставил на родине семью. По слухам, ему предлагали сдать финал Олимпиады-2000

Куба – родина многих олимпийских чемпионов. Система подготовки спортсменов устроена так, что дети попадают в спортинтернаты в самом раннем возрасте. «Тренеры приходят за детьми, когда им пять, шесть лет. Они дают детям разные задания, а затем по результатам выбирают для них вид спорта, в котором они преуспеют больше всего», – рассказывал Ромеро.

Во время такого отбора юный Ромеро так сильно впечатлил тренеров силой и ловкостью, что его сразу же зачислили в школу вольной борьбы. Тренеры угадали, потому что Ромеро выиграл для страны чемпионат мира, Кубок мира и серебро Олимпиады-2000 по вольной борьбе. В финале Олимпийских игр в Сиднее он уступил россиянину Адаму Сайтиеву.

Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов вспоминал слух, связанный с тем финалом: «Ромеро был с капиталистическими наклонностями. К нему подошли и сказали: «Проиграй Адаму Сайтиеву и мы тебе дадим столько-то денег». Потом он был зол на весь Северный Кавказ за то, что его кинули. Недодали денег, хотя он уступил». При этом Рабаданов отмечал: «После Олимпиады они еще несколько раз боролись. Ромеро и позже Адама Сайтиева выиграть не мог. Так что это все может быть выдумкой».

В 2004 году Ромеро съездил на вторую Олимпиаду, где в схватке за бронзовую медаль уступил борцу из Дагестана Сажиду Сажидову. У Ромеро – особенная связь с Дагестаном. Он три месяца жил в Махачкале и выступал на турнире имени Али Алиева, где его встретил 14-летний Хабиб Нурмагомедов.

Сажидов рассказывал о случае, произошедшем с Ромеро в Дагестане: «У него на Кубе был «Москвич». Сказал, что стукнул бампер, нужен был новый. Мы ездили по Махачкале и искали ему такой бампер. Искали не в автосалонах, а там, где сдают металлолом, разбирают машины. У кого-то нашли, сняли с машины. В итоге он уехал обратно на Кубу с новым бампером».

Жизнь на Кубе была сложной, поэтому в 2007 году Ромеро после турнира в Германии не вернулся на родину, сбежав из расположения сборной. Он получил убежище и остался жить в Германии. На вопрос, была ли какая-то определенная причина для такого резкого решения, Ромеро кратко ответил: «Появились проблемы».

На Кубе остались его родители и малолетний сын. У Ромеро нет возможности поехать на родину, поэтому он поддерживает связь с сыном только через видеозвонки. По его словам, он объяснил сыну причину отъезда и пообещал, что когда-нибудь они вновь будут вместе. «Отец всегда будет героем для сына. Очень хочу встретить его впервые за долгое время», – говорил Ромеро.

В Германии он завел новую семью и начал карьеру ММА-бойца. Ромеро очень быстро понял, что уровень местного ММА слишком низок и за успешной карьерой ему нужно лететь в США. Местом назначения стала Флорида, известная большой кубинской диаспорой и залом American Top Team.

После перелома шеи Ромеро прогнозировали инвалидность, но он вернулся и дерется в 46. Джо Роган считает его результатом эксперимента

Йоэль Ромеро – это уникальная физика, которая держит его в топе, даже когда он давно ветеран. Интересно, но Ромеро не посещает тренажерный зал для поддержания формы. Хорхе Масвидаль вспоминал: «Он вообще не работает с железом. Когда мы постоянно тренировались вместе, он только отжимался, подтягивался и выпрыгивал из приседа.

Он делал много воркаутов со своим весом и выглядел как профессиональный бодибилдер, хотя пришел в UFC в 36 лет. Если бы это случилось в 19 лет, сразу после того как выиграл ЧМ по борьбе... Он стал бы многократным чемпионом UFC в нескольких весах».

Возможно, секрет физики в генетике: отец – член сборной Кубы по боксу, а сводный брат, Йоан Пабло Эрнандес, – бывший чемпион мира. Ромеро, известный тяжелыми ударами, признавался, что не спаррингует с братом, ведь тот «слишком сильно бьет».

Джо Роган однажды рассказал о Ромеро как о сверхчеловеке: «Его доставили в больницу, так как в одном из боев он сломал орбитальную кость. Врач все проверил и позвонил в главный офис UFC – он был в шоке. Первое, что он спросил: «Где вы его нашли?» Он заявил, что за 40-летнюю практику не сталкивался с такими людьми.

Доктор сказал, что сухожилия в глазах Ромеро в четыре раза крупнее, чем у нормального человека, а сломанная орбитальная кость уже начала заживать сама по себе. Он заявил, что физическая структура Йоэля уникальна и отличается от всех, которые ему когда-либо доводилось наблюдать».

Роган в шутку говорил, что Ромеро может быть результатом эксперимента: «Он часть кубинской спортивной программы. Кто знает, какими стероидами и гормонами роста пичкали там детей, чтобы сделать из них элитных спортсменов. Советский Союз в этом точно был замешан!»

Еще одним доказательством уникальности Ромеро служит случай, связанный с переломом шеи. В 2011 года Ромеро проиграл Рафаэлю Кавальканте нокаутом. После боя он начал регулярно чувствовать боли в шее. Однажды во время тренировки один из партнеров Ромеро заметил на ней горб.

«Я чувствовал легкую боль, но подумал, что это нормально. Когда дошел до душевой, то уже не мог дышать. Меня отвезли в больницу. Сломались шейные позвонки. Надулась огромная опухоль. Врач сказал: «Только из-за того, что у тебя такой мышечный корсет на шее, перелом не получился еще более страшным. Обычного человека либо парализовало, либо наступила бы смерть», – вспоминал Ромеро.

Врач диагностировал: завершение карьеры и инвалидность. Но Ромеро не согласился с таким исходом и нашел хирурга, готового провести рисковую операцию. Она прошла успешно, но Ромеро предстояло провести еще четыре месяца на специально разработанном кресле. Он не мог на нем лежать, поэтому спал сидя. Шея зажила и с тех пор Ромеро провел 16 боев, включая войны с Робертом Уиттакером и зарубу с Паоло Костой.

«Бросьте, у кубинцев просто нет денег покупать такое». Ромеро обвиняли в употреблении допинга, но он защитился и отсудил больше $12 млн

Есть альтернативная теория, объясняющая суперсилу Ромеро. Многие считают, что Йоэль использует допинг. Сам Ромеро отмахивается от таких обвинений, говоря: «Критиков я приглашаю посетить Кубу. Посмотрите на генетику кубинцев – она невероятна. Не только спортсменов, но и обычных людей. Да и вообще, знаете сколько стоит допинг? Да бросьте, у кубинцев просто нет денег покупать такое».

Вадим Немков, с которым Ромеро подерется за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, все же не стал полностью отметать вариант с допингом: «Может, это какая-то генетическая предрасположенность [форма Ромеро]. Либо это очень хорошая химия, либо... редко кто в 46 лет даже с химией в такой форме находится. Думаю, тут генетика еще свою роль играет. Может, выводит [допинг]... У нас же нет такого допинг-тестирования, как в UFC. Нас не контролируют постоянно. Нас контролируют либо перед боями, либо когда приезжаем на какие-либо мероприятия беллаторовские».

Обвинения в употреблении допинга усилились, когда Ромеро сдал положительный тест на запрещенный препарат ибутаморен. Ромеро грозила двухлетняя дисквалификация, но он доказал, что вещество попало в его организм неумышленно. Выяснилось, что вина лежала на производителе спортивного питания Gold Star Performance, продукцию которого употреблял Ромеро. Он подал иск на компанию за упущенную выгоду и моральный вред.

В 2019 году суд признал Ромеро потерпевшим и обязал Gold Star выплатить $27,45 млн. Но в 2021 году Верховный суд пересмотрел дело и сократил сумму компенсации до $12,45 млн.

В чем же секрет уникальной физиологии Ромеро? Генетика или допинг? Сам Йоэль считает: «Все дело в боге. Это единственное объяснение. Он будто говорит: «Я хочу одарить тебя». Я обычный парень. За жизнь совершил много ошибок, как и все. Бог видит это. Но в то же время он может заглянуть в сердце. Я благодарен богу за этот дар».

Фото: AP Photo/J.Pat Carter; Gettyimages.ru/Joe Scarnici, Dylan Buell, Harry How