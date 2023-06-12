В его команде играли брат Фьюри и Усэйн Болт.

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс стал участником благотворительного матча между командой звезд Soccer Aid и сборной Англии на «Олд Траффорд». Это мероприятие UNICEF – они регулярные и существуют с 2006 года. Все доходы от матча фонд направит на помощь детям.

Эдвардс рассчитывал на поддержку MMA-аудитории и на тренировке удивил болельщиков формой

В марте-2023 Эдвардс победил Камару Усмана и защитил пояс в полусреднем весе. Сейчас у него не запланирован бой, но он в хорошей форме. На это обратили внимание читатели реддита, которые прокомментировали его совместную фотографию с Томми Фьюри. Один из пользователей написал: «Леон просто огромный, чувак. Ты видел его во втором бою с Усманом? Сейчас он выглядит массивным для полусредневеса».

Перед матчем Эдвардс говорил: «Для меня большая честь играть и помогать собирать деньги на такое великое дело. Приходите и поддержите нас на отличном семейном празднике. Благодаря ММА я сформировал базу поклонников. Надеюсь, другие поддержат меня в сборе средств для детей и семей по всему миру».

Эдвардс стал вратарем в команде с Болтом и Роберто Карлосом, но привез два гола (Скоулз положил ему из-за штрафной)

Обе команды – смесь медийных личностей и бывших футболистов. В Soccer Aid вместе с Эдвардсом сыграли бегун Усэйн Болт (он был капитаном), боксер и брат Тайсона Фьюри Томи и комик Ли Мак. Среди футболистов – Роберто Карлос, Эрнан Креспо, Патрис Эвра, Франческо Тотти и другие, а тренером стал Маурисио Почеттино (полный состав можно найти здесь).

За сборную Англию сыграли телеведущий Пэдди Макгиннесс, музыкант Bugzy Malone, актер Том Хиддлстон. Из футболистов на поле вышли Пол Скоулз, Дэвид Джеймс, Джермейн Дефо, Гари Кэйхилл, Гари Невилл и другие. «Возможность сыграть с такими людьми – это сбывшаяся мечта. Для меня это важный момент – и мои друзья, и команда взволнованы», – говорил Эдвардс перед матчем.

Команда Soccer Aid победила со счетом 4:2. После первого тайма она вела 1:0 (забил Усэйн Болт), но потом дважды пропустила. Оба гола – ошибки Эдвардса, который заменил в воротах Бена Фостера и взял 11-й номер. Сначала Эдвардс пустил мяч в ближний угол после неудачного прострела от актера Эйса Баттерфилда, а потом выбил мяч в поле прямо в ногу Полу Скоулзу, который забил из-за штрафной площади.

Первый пропущенный гол – на 13:55, второй – на 15:21:

Independent отметил, что суммарный сбор составил около 15 млн фунтов стерлингов. Усэйн Болт обещал забить пять голов (но получилось только с одним), а команда Soccer Aid выиграла пятый раз подряд и получила трофей-салатницу – похожую на ту, которую вручают чемпиону Бундеслиги.

Фото: Gettyimages.ru/Bradley Collyer – PA Images / Contributor; instagram.com/ufceurope