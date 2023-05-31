Вероятно, вернется осенью в Абу-Даби.

Хамзат Чимаев не дрался почти год и, возможно, проведет бой в октябре на UFC 294 в Абу-Даби – тогда простой составит 13 месяцев.

В чем возможные причины долгой паузы?

№1. Конфликт с руководством UFC: Уайт раскритиковал Чимаева, а Хамзат отписался от него в соцсетях

Последний раз Хамзат Чимаев дрался в сентябре-2022 – тогда он победил Кевина Холланда в соглавном событии UFC 279. Планировалось, что Чимаев возглавит турнир, но кард пришлось изменить в последний момент из-за сорванного взвешивания – перевес составил 3,5 кг. Перед турниром UFC даже отменил пресс-конференцию из-за потасовки с участием Хамзата в подтрибунном помещении – первый подобный случай за всю историю промоушена.

Сорванная пресс-конференция и проваленная весогонка – все это могло негативно повлиять на отношения между руководством UFC и Чимаевым. Может ли простой быть связан с желанием руководства организации проучить бойца? Кажется, что UFC не станет работать себе в ущерб, потому что Чимаев – одна из главных звезд промоушена. Но свежее интервью Фрэнсиса Нганну, который недавно покинул UFC, вносит сомнения.

«Они понимали, что я покину компанию, как только мой контракт подойдет к концу. Поэтому в UFC вели грязную игру, не позволяли мне драться. Они надеялись, что у меня закончатся деньги. Наше соглашение было эксклюзивным, поэтому у меня не было других источников дохода. Меня держали в заложниках».

Если в UFC пошли на эскалацию конфликта с чемпионом тяжелого дивизиона, то с Чимаевым могли поступить так же. В пользу этой теории говорит недавнее высказывание президента организации Даны Уайта, который заявил, что в простое виноват сам Чимаев.

«Он столкнулся с проблемами в личной жизни. Дело совсем не в том, что мы не даем ему поединок. Вы знаете наши правила – мы предлагаем бойцам минимум по три боя в год. Если этого не происходит, то мы обязаны платить им. Так что единственная причина, по которой Чимаев не дрался – это его личные проблемы».

Чимаев опроверг слова Уайта. Он заявил, что, несмотря на желание драться, за восемь месяцев ему не поступило ни одного предложения: «У меня нет проблем с боями. Если бы мне дали соперника, то я бы уже давно подрался. Я провел столько сборов, но бой мне так и не дали, поэтому проблема точно не во мне. Готовился в Дубае, потом в Таиланде. Зачем мне столько тренироваться, если нет боя? Я не понимаю».

Интересно, что в конце мая Чимаев отписался сразу от трех представителей руководства UFC – матчмейкера Мика Мейнарда, вице-президента организации по продвижению талантов Шона Шелби и самого Уайта. На подозрительную активность бойца в соцсетях обратил внимание портал BJ Penn – после этого Уайт опроверг слухи о конфликте.

«Таковы уж средства массовой информации. Могу целыми днями отвечать на эти выдуманные истории. Все, что говорят эти люди – абсолютный бред». Вскоре ситуацию прокомментировал и сам Чимаев: «Дана Уайт – мой большой брат».

№2. Возможное нарушение антидопинговой политики: четыре проверки за полгода и странное интервью тренера

В 2018 году принцип работы Американского антидопингового агентства (USADA) значительно изменился. Спустя всего несколько дней после дисквалификации Джона Джонса за употребление туринабола появилось новое правило, согласно которому USADA перестанет публично сообщать о проваленных бойцами допинг-тестах. Как минимум до тех пор, пока не закончится полное расследование всех обстоятельств нарушения антидопинговой политики.

«Если допинг-проба спортсмена окажется положительной, мы не будем назначать ему бой, но дадим возможность защитить себя и свою репутацию. Мы не хотим, чтобы общественность делала поспешные выводы. Объявление результатов теста сильно бьет по репутации бойцов еще до того, как их вина доказана».

По словам представителей USADA, к этому решению их побудила статистика. За время сотрудничества агентства с UFC в употреблении допинга подозревали больше 60 бойцов – 21 был оправдан.

«Парни благодарны за эту возможность. Тест может показать одно, но в арбитражном суде многим удается доказать, что использование допинга было непреднамеренным. Это сильно отличается от того, что было раньше, когда бойцов сначала клеймили жуликами и только потом давали возможность доказать невиновность».

Может ли простой Чимаева быть связан с отстранением на время расследования нарушений антидопинговых правил? Возможно. Если это действительно так, то дело Чимаева может быть уже закрыто или до сих пор находиться в стадии расследования – USADA обнародует информацию, только если вина бойца будет доказана.

На официальном сайте Антидопингового агентства указано, что за последние полгода Чимаева проверяли всего четыре раза. В этом показателе он сильно уступает двум потенциальным соперникам – Камару Усману и Пауло Косте. Например, Усман встречался с допинг-офицерами уже девять раз, а Коста – 12.

При этом Чимаев никогда не отказывался от сотрудничества с USADA и регулярно предоставлял информацию о местонахождении. После яркого дебюта было много проверок – однажды Хамзата проверили трижды в течение месяца.

Тренер Чимаева Андреас Михаэль считает, что обвинять спортсменов из Швеции в нарушении антидопинговых правил бессмысленно: «В нашей стране постоянно проходят проверки. Хотите верьте, хотите нет, но если полицейский увидит на улице накачанного парня, то может заставить его сдать анализы прямо в участке. Да, у нас есть такой закон, так что Чимаев на 100% чист».

№3. Визовые проблемы: Чимаева не пускают в США – возможно, все из-за дружбы с Кадыровым

Проблемы с въездом в США начались еще в самом начале карьеры Чимаева в UFC. После двух побед на «Бойцовском острове» в Абу-Даби Хамзата хотели как можно скорее представить американской аудитории, но одобрения рабочей визы пришлось ждать целых два месяца. Когда это произошло, менеджер Али Абдель-Азиз поблагодарил за помощь Дану Уайта – назвал его «новым Джеймсом Бондом» и намекнул на то, что без его связей ничего бы не вышло.

После этого Чимаев провел еще два поединка, но в январе-2022 опять возникли проблемы с визой – ее аннулировали прямо в аэропорту. Снова въехать в США получилось только в марте.

Вскоре во въезде в Америку отказали еще одному бойцу UFC – россиянину Максиму Гришину. Возможная причина – дружба с Рамзаном Кадыровым, с которым Гришин знаком почти 10 лет: «Да, были рекомендации. Мне говорили, что лучше не ассоциировать себя с клубом «Ахмат», представителем которого являюсь. Но это не просто контракт, у нас братские отношения. Я посчитал это малодушием. Спорт вне политики, почему я должен что-то скрывать?»

С Кадыровым Чимаева связывают не менее тесные отношения. Они общались с первой победы Хамзата в UFC, но по-настоящему сблизились во время пандемии коронавируса – Кадыров помогал с восстановлением после тяжелой болезни. С тех пор Чимаев регулярно посещает Чечню, проводит тренировки с сыновьями Кадырова, а в мае-2022 сыграл в Грозном свадьбу – Кадыров был главным гостем мероприятия. Возможно, дружба с главой Чеченской Республики – главная причина визовых проблем Чимаева.

Но если Чимаев не может въехать в США, то почему не подрался на февральском турнире в Австралии? Или весной в Великобритании? Кажется, Хамзат сталкивается с той же проблемой. Несмотря на то что он без особых проблем может посетить эти страны в туристических целях как гражданин Европейского союза, для работы в них требуется отдельная категория визы. Но, как и в случае с разрешением на работу в США, Чимаеву могут отказать в ее выдаче – даже без объяснения причин.

Получается, что на данный момент Чимаев может провести поединок только в одном месте – в Абу-Даби. Возможен и вариант со Швецией, но неизвестно, рассматривают ли в UFC Стокгольм как локацию для проведения одного из ближайших турниров.

Фото: instagram.com/khamzat_chimaev; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; East News/Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP; Gettyimages.ru/James Gilbert