«Это не спорт, а обезьянничество!»

Федор Емельяненко регулярно критикует поп-ММА и требует их запретить. Вот свежая цитата: «Все понимают, что это плохо, поп-ММА – нездоровая тема, но собирает огромную аудиторию. Должно быть указание сверху. Если мы заботимся о молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, но и снизу, перебить непонятную популярность».

Емельяненко составил план действий: «Мне кажется, нужно запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта, федерации совместно с Министерством, прокуратурой – не знаю. Но это надо запрещать».

В чем главные претензии и почему Емельяненко не прав?

Федор давно хочет запретить поп-ММА в России. Все из-за недостойного поведения на пресс-конференциях, дефицита контроля и боев фриков

Первая претензия: грязь, оскорбления и драки на пресс конференциях и боях. Федор против трэштока – предлагает прописывать это в контрактах: «Нужно обговаривать со спортсменами, вносить в контракт какие-то вещи. Что можно говорить, что нельзя говорить. Какие темы можно затрагивать, какие – нельзя».

Пресс-конференции в поп-ММА напоминают «Дом-2» (об этом говорил создатель Top Dog Данил Алеев). Скандалы – часть жанра, и Федор уверен, что это плохой пример для молодежи:

«Сейчас по телевизору и интернету одни блогеры, полностью безнравственные люди, которые выходят и зарабатывают больше, чем олимпийские чемпионы и чемпионы мира. А что им нужно? Они просто за два-три месяца до своего выступления отвязывают свой язык и поносят все самое святое, чтобы привлечь к себе внимание».

Вторая претензия: отсутствие четких нормативов проведения соревнований. Федор считает, что бои в поп-ММА – беспредел:

«Когда утверждали вид спорта «Смешанное боевое единоборство», нами обговаривалась абсолютно вся защита: толщина перчаток, вес, чтобы максимально защитить бойца. У нас спортсмены младше 20 лет дерутся в шлемах. А сейчас… Захотелось кому-то организовывать бои на голых кулаках, Федерация бокса дала лицензию. Мне эти вещи непонятны. Если закон есть, он должен работать для всех».

Третья претензия: в поп-ММА дерутся бойцы без опыта, которые рискуют здоровьем. Важно следить за уровнем спортсменов:

«Подобные турниры нужно в жесткой форме запрещать. Когда я в первый раз возглавлял Союз ММА России, мы встречались с руководителями профессиональных организаций и просили, чтобы не делали даже боев с большой разницей в статистике. Сейчас они получили лицензии и делают то, что делают. Это все нужно запрещать в жесткой форме».

Как устроены поп-ММА: топовые лиги раскрутились на скандалах, но теперь там больше профи. Фрики – лишь способ популяризировать спорт

Что такое поп-ММА? Ответил сам Федор: «Это бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах».

Про какие лиги говорит Федор? Самые скандальные – Hardcore, «Наше дело» и «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Hardcore и «Наше дело» создали бренд на шоу – пресс-конференции иногда набирают больше турниров. «Бойцовский клуб» использует готовые имена, но показывает их по ТВ.

Бойцы в поп-ММА поняли правила и провоцируют конфликты, которые приводят к дракам. Тимур Абдурахманов из Hardcore отличился дважды: на стердауне ударил Джавида Рзаева (сотрясение мозга), после боя – Гере Мохаммеда (открытый перелом челюсти в двух местах со смещением).

Hardcore в декабре-2022 выгнал бойца, а Федерация кулачных боев России пожизненно запретила драться на голых кулаках. Но драки в лиге случаются регулярно – нокауты тоже. Далер Алексеев вырубил Кирилла Черняева на новогодней пресс-конференции. Перелома не было, и Алексеев подрался через пару месяцев.

Hardcore следят за безопасностью: в зале много охраны, организаторы просят не драться. При этом в соцсетях лига рекламирует контент через конфликты и драки. Фанаты считают, что бойцов просят конфликтовать (об этом говорил Абдурахманов), а охране – не разнимать драки быстро.

В «Нашем деле» тоже огненные пресс-конференции – бывают даже массовые драки. В лиге любят фрик-бои – здесь дрались Джигурда, актер Панин, внук Пугачевой Никита Пресняков и Мурад, кинувший таксиста. В Hardcore фриков нет: для этого создан Epic Fighting, где дерутся блогеры, проститутки и трэшстримеры.

В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» обычно дерутся по правилам бокса. Это лига промоутера Владимира Хрюнов, а ее трансляции идут по ТВ. «Бойцовский клуб» обвиняли в договорных боях (после Ершова – Емельяненко), а судей – в спорных решениях. Здесь нет шумных пресс-конференций, потому что бойцов не нужно раскручивать.

Раньше работали Arena и Hype Fighting: они жили по принципам поп-ММА, но были менее популярны – сейчас не проводят турниры. Top Dog – родоначальники кулачных боев в России. Там нет скандальных пресс-конференций, что подчеркивают организаторы. Но бои проводятся на голых кулаках – Федора это тоже не устраивает:

«Кулачные бои – это тоже далеко не спорт. Там идет откровенное уродование человека. Легкое попадание кулаком по лицу и сразу лопается кожа. Гематомы и так далее. Через короткое время такой боец будет выглядеть Франкенштейном. Жесткость удара там совсем другая. Очень большой травматизм».

Важно понимать: то, что описывает Федор, – лишь часть индустрии. Hardcore состоит из трех филиалов: кулачных боев, бокса и ММА. Там сейчас дерутся даже именитые спортсмены (в Hardcore Boxing выступали звезда ММА Вячеслав Василевский и боксер Дмитрий Кудряшов).

В Hardcore все больше спортсменов с топовым бэкграундом – мастеров спорта и даже международного класса. Сослан Асбаров – мощный боксер-любитель, который не попал на Олимпиаду, но стал чемпионом по голым кулакам и победил Кудряшова в Hardcore Boxing. Или экс-боец UFC Хадис Ибрагимов, который неудачно выступил в США, но стал доминирующим чемпионом в Hardcore MMA.

В «Нашем деле» тоже дерутся профессионалы с именем: Вагаб Вагабов, Давид Бархударян, Александр Грозин, Максим Дивнич, Хадис Ибрагимов. Бои разных форматов: ММА (с ограничением в партере 30 секунд), бокс – в разных перчатках, кикбоксинг. Возможны варианты, но голых кулаков нет – в этом отличие от Hardcore (только в реалити-шоу «Двор на двор»).

В «Нашем деле», как и в Hardcore, проводятся Гран-при, дерутся спортсмены и формируются рейтинги. Бывают блогеры и фрики, но это часть шоу – в феврале в одном карде «Нашего дела» подрались профессионалы Дивнич, Ибрагимов и рэперы Птаха и Лигалайз.

Емельяненко критикует поп-ММА, но сам был их частью: дрался с фриками, а Pride был похож на Hardcore и «Наше дело»

Годами в российских ММА был застой: рядовой зритель не смотрел бои, а лиги тонули в тени UFC. На фоне американцев выглядели провинциально – несмотря на хороший уровень бойцов. Ян и Павлович были чемпионами в России, но соотечественники узнали о них только в UFC.

В России не стало собственного UFC – ни AMC Fight Nights, ни ACA не справились. У отечественных ММА нашлась аудитория, но она почти не расширяется. Вы с трудом найдете школьников, которые пересматривают турнир AMC Fight Nights на перемене (если это не бой Исмаилова и Минеева). Но так происходит с поп-ММА – их полюбил зритель, далекий от спорта. А Hardcore стал для молодежи новым Versus – с баттлами на голых кулаках.

В индустрию пришли люди, которые знают, как работать в медиа. В поп-ММА бойцы – личности, а не ноунеймы, которых бросают в клетку. Пресс-конференции раскрывают их характер, пробуждая зрительский интерес, а конфликты подогревают противостояния. Поп-ММА живет по законам интернета – лиги знают, как делать контент.

Новый зритель выбирает поп-ММА, потому что это интересно. Бои продают так, что их хочется смотреть: яркие пресс-конференции, персонажи, хорошая картинка и зрелище. В тяжелые времена, когда главные доминанты российских ММА – Федор и Хабиб – ушли из спорта, бои снова стали модными.

Через драки фриков, скандалы на пресс-конференциях, экспериментальные форматы и бои без перчаток лиги привлекли нового зрителя. Поп-ММА стал социальным лифтом, который помогает бойцам самореализоваться и обеспечить семью – хоть и для этого нужно драться в одном карде с блогером Ершовым или Мурадом.

«Как я отношусь к поп-ММА? К ММА это не имеет никакого отношения, – настаивает Федор. – Отношусь к этому категорически отрицательно. Если кто-то решил выяснить свои отношения там, то это не нужно освещать на всю страну. Можно в спортзале тихо по роже дать друг другу, без освещения. А то, что выходит блогер на бой против профессионального бойца – это не спорт, а обезьянничество!»

Федор сам дрался в поп-ММА – задолго до появления жанра. В Pride были разные фрики: Гигант Силва ростом 218 см, сумоист Генри Миллер, 270-килограммовый Эммануэль Ярборо, культурист Джеймс Томпсон, изучавший единоборства по DVD (его побеждал Александр Емельяненко) и популярные японские рестлеры.

Емельяненко меньше чем за минуту нокаутировал Зулузиньо и Юджи Нагату. Зулузиньо – фальшивый великан, а Наката – рестлер, который пришел в ММА за хайпом. До Емельяненко он провел один бой – проиграл Крокопу за 21 секунду. Это не помешало Федору принять вызов, хотя он уже был доминирующим чемпионом.

Бои фриков в Pride устраивали регулярно – Емельяненко их видел. В 2004-м на Shockwave 2004 он победил Ногейру, а до него дрались сумоист Генри Миллер (6-16 в ММА) и Гигант Силва (2-16 в ММА). Федор начинал с поп-ММА, а сейчас – борется с ними.

Тогда он был молодым и хотел заработать – поэтому пошел в ММА. Их тоже хотели запретить: называли боями без правил и сравнивали с гладиаторскими турнирами. Федор воюет с кулачными боями и поп-ММА, но сам был чемпионом «непризнанного» спорта.

Легенда греко-римской борьбы Александр Карелин до сих пор не считает ММА спортом. Он говорит о них пренебрежительно, чем задевает Федора: «Александр Александрович посещал наше мероприятие, даже участвовал в открытии чемпионате России в Омске и мог сам убедиться, что у нас нет поединков боксера против неподготовленного тяжелоатлета или блогера.

Есть спорт, а есть дешевые шоу типа кулачных боев и так называемых поп-ММА. Вот против них надо объединяться и выступать, именно они показывают, что неуважение к сопернику – это норма или даже стремление, чтобы собрать как можно больше лайков».

Легенды прошлого критикуют новое: Карелин не любит ММА, Федор – кулачные бои. Все решит зрительский интерес: кто выиграет в гонке, тот и заберет будущее. Карелин ревнует, что ММА увел зрителя из классических единоборств, а Федор – что ММА мутируют в бои блогеров и кулачку, отнимая внимание у промоушенов.

В глазах Федора ММА – не зрелище, а спортивное мероприятие. Бойцы тренируются, приезжают в назначенную дату, дерутся и получают гонорары, медали, кубки. Зрителя в этой системе нет: лайки не нужны, просмотры – тоже. Главное – без грязи, трэштока и скандалов.

Но людям нужно шоу, а не просто бои – иначе трибуны на чемпионате мира по вольной борьбе были бы переполнены, как на турнирах UFC. А Федор бы остался в самбо и не дрался в Pride – на одном турнире с фриками. Он бы не бил Зулу и не дрался с рестлерами, если бы за это не платили.

Емельяненко болезненно реагирует на критику ММА, потому что это касается его наследия. Сменив спортивный костюм на деловой, Федор борется с лигами, в которых сейчас реализуется не он, а другие бойцы.

Многие из них построили в карьеру в поп-ММА – стали звездами и заработали миллионы. Не на скандалах на пресс-конференциях, а кулаками – пробили окно в будущее, которое не нашли в «официальном» спорте. Как и сам Федор, когда 23 года назад уехал драться в Японию.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Tomokazu Tazawa