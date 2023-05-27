Возможно, на его уход повлияла религия.

Забит Магомедшарипов – один из самых ярких бойцов ММА, чей потенциал так и остался нераскрытым. Он не дрался с ноября-2019, а прошлым летом официально объявил об уходе из спорта.

Чем сейчас занимается 32-летний экс-боец UFC и возможно ли его возвращение?

«У пацана все хорошо. Зачем ему по лицу получать?» Забит увлекся бизнесом – продает одежду и обещает развивать медицину

До конца неясно, почему Магомедшарипов завершил карьеру. Проблемы со здоровьем, конфликт с руководством UFC, потеря интереса к боям – это лишь часть версий. Возможно, повлияла религия – об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани.

«Я поспрашивал, навел справки. Он очень религиозен. Кажется, он пришел к тому, что больше не хочет заниматься боями. Его брат дерется, и он ему секундирует, что довольно интересно. Но очевидно, что все люди разные. Забит пришел к тому, что решил: «Нет, это не для меня».

Версия Хельвани кажется правдивой. Магомедшарипов часто затрагивает тему религии в социальных сетях, а в апреле-2022 намекнул на кардинальную смену профессиональной деятельности, опубликовав фотографию из оздоровительного центра: «В медицинском мире Махачкалы скоро появится новое имя».

Для Забита этот бизнес не стал бы первым. По словам участника шоу The Ultimate Fighter Тимура Валиева, Магомедшарипов увлекся предпринимательской деятельностью еще до завершения карьеры: «Забит сейчас крутой бизнесмен. Он в бизнесе, отдыхает. У него своя марка одежды и другие моменты. У пацана все хорошо. Зачем ему по лицу получать?»

Забит открыл собственный бренд одежды, владел магазином спортивного питания в центре Махачкалы и сотрудничает с узбекской компанией Buka Boxing, специализирующейся на продаже одежды и обуви.

По словам друзей и спарринг-партнеров Магомедшарипова, Забит не растерял форму, несмотря на длительный простой. Например, боец Bellator Магомед Магомедов уверен: «Думаю, если сейчас выйдет, то любого побьет. Даже сейчас, когда приходит в зал, борется, что-то делает, любому хорошему пацану жару даст, хотя не делает на чем-то акцент.

Он стабильно ходит в зал. Просто для себя, но любому настроение испортит. Спорт тяжело из себя вытащить. Столько лет отдал, тело требует нагрузок. Снизились ли его навыки? Думаю, он только окреп».

Магомедшарипов ушел из UFC, но остался в спорте – теперь работает тренером

Сейчас Забит сконцентрирован на карьере младшего брата Хасана, который выступает в Bellator. В преддверии боя с Рафаэлем Хадсоном Хасан признался, что роль брата в тренировочном процессе ключевая.

«Забит все контролировал, давал советы, как и всегда. Он был рядом со мной, хоть и не участвовал как спарринг-партнер. Не каждый день у него получалось приходить, но Забит смотрел мои спарринги. Оценивал, что у меня получается, давал очень хорошие советы.

Указывал на ошибки. Я всегда говорил, что он очень сильный критик. Постоянно критикует мою работу, как и любой старший брат, который заботится о людях, которые ему дороги. Он всегда будет критиковать, потому что хочет, чтобы они были еще лучше».

Поединок с Хадсоном закончился быстро – Хасан нокаутировал его уже в первом раунде. В 22 года Магомедшарипов идет на серии из восьми побед, обещает стать чемпионом Bellator и перейти в UFC.

Забит тренирует не только брата. В августе он признался, что кайфует от работы с детьми, и пообещал определиться с будущим в течение пары лет: «Мне интересно работать с детьми. Мне нравится учить их, общаться с ними. Мне это интересно. Сейчас я хочу отдохнуть от спорта год или два, а там посмотрим».

Год после завершения карьеры уже прошел, но вернется ли Забит – неизвестно. Фанаты слабо в это верят, но окружение Магомедшарипова такой сценарий не исключает – об этом высказывался даже Хабиб Нурмагомедов: «Если его заинтересовать, то все возможно. В отличие от меня, он своей маме ничего не обещал. Никому слова не давал».

Фото: East News/AP Photo/Jeffrey McWhorter; instagram.com/khasan_magomedsharipov; instagram.com/zabit_magomedsharipov