«С утра пойму, сколько пропустил».

Иван Емельяненко – младший брат Федора и Александра – в 34 года дебютировал в MMA на профессиональном уровне. На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» он подрался с дзюдоистом Алексеем Леденевым и победил.

«Это следующая звезда ММА». Емельяненко мог дебютировать еще в 2009-м, но ушел в армию и работал в охране

По юношам Иван Емельяненко занимался дзюдо, боксом и футболом. В 2007 году он стал мастером спорта по рукопашному бою, когда выиграл чемпионат Санкт-Петербурга. Вместе со старшими братьями он тренировался в Старом Осколе – Федор и Александр часто критиковали его за лень.

Дебют Емельяненко в MMA мог состояться в 2009 году, когда он тренировался в команде брата Александра. Он планировал подраться на турнире в Южной Корее, но организаторы не подтвердили сроки и условия, хотя шел поиск соперника. Через год Иван Емельяненко ушел в армию.

Емельяненко объяснял, почему до этого так и не дебютировал в MMA: «Всю жизнь хотел выступать. Тут никого винить не надо – понятно, что сам виноват, что не пошел в бои, что не удалось поучаствовать. Оправдывая самого себя: наверное, так складывались обстоятельства. То одно, то другое».

Он работал в охранном бизнесе и жил с мамой в Старом Осколе. В октябре-2022 Александр Емельяненко рассказывал: «Иван отправляется добровольцем по контракту. Я знаю, что он уже прошел медкомиссию. А когда именно он поедет, не могу сказать». Теперь – дебютировал в MMA.

Менеджер Никита Бурчак оценил перспективы Ивана Емельяненко в MMA: «У Ивана большой потенциал. Он достаточно высокого роста. Если будет фокусироваться, то быстро придет в форму. Я думаю, что это следующая звезда ММА. Тем более с такой фамилией».

Емельяненко мог подраться с Мальдонадо, но вышел против чемпиона по дзюдо: отправил в нокдаун в первом раунде, но просел по физике

Соперниками Ивана Емельяненко по дебюту могли стать блогер Святослав Коваленко (который в 2022 году победил Александра Емельяненко) и Фабио Мальдонадо (который в 2016 году проиграл Федору Емельяненко), но бои не подтвердились. В итоге Емельяненко-младший подрался с чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым, который до этого провел несколько боев в промоушене «Наше дело».

Александр Емельяненко отметил, что не будет секундировать младшему брату, но тот рассчитывал на поддержку Федора: «У него свои дела, он сильно занят, но будем надеяться, что увидим его, что он приедет поддержать».

В итоге Федора в углу не было. Бой был рассчитан на три раунда по три минуты и продлился всю дистанцию. Леденев вышел в клетку в кимоно – Емельяненко появился под народные мотивы и с крестиком.

Емельяненко сразу пошел в размен – у Леденева выпала капа. Он начал активнее на руках – у соперника появилась кровь. Тот подключал лоу-кики, но на последней минуте рухнул в нокдаун: Емельяненко попал в голову с левой и добивал, но судья разнял.

Во втором раунде Емельяненко снова начал со связки. Тогда уже Леденев был более активным, прессинговал у сетки и подключал ноги. К третьему раунду на лице Емельяненко появились гематомы. Он просел по выносливости и работал редкими комбинациями – о проблемах с физикой говорил еще до боя.

К концу боя Леденев выглядел свежее и совершал меньше ошибок. Но итогом стала дебютная победа Емельяненко единогласным решением судей. После боя он поблагодарил братьев и рассказал о состоянии: «С утра пойму, сколько пропустил».

Фото: Команда Ивана Емельяненко