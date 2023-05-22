13 комментариев

Прослезился из-за вылета Наталии Медведевой.

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев по-прежнему остается в проекте «Звезды в Африке» на ТНТ. Но ситуация обострилась: он настроил против себя коалицию, в которую входят блогер Мария Погребняк и рэпер ST, и остался в меньшинстве.

«Бойтесь». Лебедев устроил провокацию на испытании за иммунитет – участники считают, что он психует

Единственный единомышленник Лебедева – актриса Наталия Медведева. Они оба из Чехова и изначально обещали не голосовать друг против друга. В новом выпуске Лебедев провел для Медведевой тренировку по боксу, где показал, как пробивается джеб.

«Для нас с Наташей Медведевой все в принципе ясно. Нам надо побеждать, несмотря на то что в лагере большинство будет действовать против нас. Пусть на меня никто не обижается, но спуска никому не будет. Они могут выиграть у меня только случайно. Во всех остальных параметрах я должен их превзойти. Нас будут дожимать. Сделал бы так же, будь я в той коалиции», – сказал Лебедев.

Он хотел попасть на командное испытание, чтобы реабилитироваться за прошлый провал и принести в лагерь монеты: «В сердце каждого мужчины есть такое: «Надо принести домой еду». Но не попал. «Блин, жалко, что не Денис идет. Он бы вымотался, устал и не взял иммунитет», – отметила актриса Наталья Бардо.

Мария Погребняк морально давила на Лебедева: «Ты пошел на испытание и выиграл 40 монет. Приходишь к киоску, а там написано: «Иммунитет стоит 40 монет». Ты его возьмешь?» Лебедев сказал, что нужно подумать, а потом добавил: «Какую команду [накормить]? Уже финал, нет команды. Вот тебе и весь ответ. Не делай из себя пушистого зайчика». Позже объяснил ситуацию: «Маша вопросами пытается прочертить меня дальше, на что я способен. У нее постоянно такие подходы сбоку. Шуточки-прибауточки, но подтекст всегда один и тот же».

Задача на задании на иммунитет – откусить от стейка 38 граммов. При этом участникам разрешили съесть весь стейк, но тогда шанса на иммунитет нет. Лебедев сразу обозначил: «Для меня даже не было вопроса, съедать или не съедать. Нам с Наташей Медведевой обязательно был нужен иммунитет».

На испытании Лебедев устроил провокацию и обратился к зрителям: «Вот такая ситуация происходит. Все говорили, что они такие голодные, что они готовы на все, чтобы нормально поесть. Сегодня Медведева и Лебедев под ударом. Зная ситуацию, пять человек могут спокойно покушать. Иммунитет вообще не нужен». Ему ответила Мария Погребняк: «Денис, после твоих решений, которые ты меняешь, переобуваясь в воздухе… Естественно, тут все под ударом».

«Денис специально накалял атмосферу. Просто решил подкинуть дровишек в огонь, раздраконить, сбить с толку. Молодец. А вдруг кто-то поведется», – прокомментировала ситуацию Наталия Медведева. После испытания Лебедев с улыбкой обращался к коалиции соперников: «Бойтесь». И отметил, что специально оказывал психологическое давление, чтобы вызвать реакцию. Другие участники посчитали, что Лебедев просто психует и не справляется со стрессом. Сам он настраивался на испытание и хотел попасть на него с Натальей Бардо.

Лебедев впервые попал на испытание на вылет и выбил Наталию Медведеву. Теперь он остался один из коалиции

На голосовании Лебедев продолжил тему со стейком и сказал, что Мария Погребняк и ST могли поесть – потому что защищены от вылета. ST размышлял: «Денис ни разу никому не отдал иммунитет. Ни разу не было такого: «Слушайте, у меня же руки сильные. Чего я с вами соревнуюсь? Я на испытание пойду». Не было такого». При этом Лебедев не получил иммунитет в этот раз, хотя показал второй результат после Натальи Бардо.

В итоге Денис Лебедев и Наталия Медведева отправились на испытание на вылет. «Наверное, есть какая-то внутренняя радость, потому что это будет испытание с улыбкой, с хорошим настроением. Будет желание победить без какой-либо агрессии», – сказал Лебедев о дебютном испытании.

Там им требовалось довести шайбы через стол с препятствиями быстрее соперника. Лебедев начинал первым и сразу же забил дебютную шайбу: «Я удивился сам. Представляю, как удивились остальные». Но после психовал, потому что шайбы врезались в препятствия. Это не помешало победить и остаться в проекте: «Маленькая победа делает меня сильнее».

После испытания Лебедев сказал, что стал с Медведевой друзьями, и прослезился из-за ее вылета. Он остался единственным участником коалиции: «Пока я здесь, то остаюсь для них костью в горле».

Фото: скриншоты из шоу «Звезды в Африке» на рутубе