52 комментария

Зрители в Лас-Вегасе освистали решение.

21 мая в США прошел бой в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни. Для Хейни это вторая защита титулов – он самый молодой абсолютный чемпион дивизиона.

Он выиграл единогласным решением судей, но итог вызвал недовольство даже у зрителей на MGM Grand Garden.

Заслуженная победа?

Хейни вызывал Ломаченко еще в 2019-м, когда стал временным чемпионом WBC. Теперь говорит: «Для меня это бой за наследие»

Дэвину Хейни 24 года, но он уже собрал все пояса в легком весе. В 2022 году Хейни дважды подрался с Джорджем Камбососом – оба боя дошли до решения и завершились победами. Теперь вышел на Василия Ломаченко, с которым хотел подраться еще с 2019-го – тогда тот еще не проигрывал Теофимо Лопесу, победил Люка Кэмпбелла и объединил три пояса.

Хейни считает, что Ломаченко опоздал с боем против него, потому что стал сильнее. «Сейчас я намного более зрелый боксер, чем тогда, когда вызывал его на бой. Хотя, мне кажется, я победил бы и тогда», – сказал Хейни. В 2019 году он выиграл у Заура Абдуллаева (после четвертого раунда угол Абдуллаева отказался от продолжения боя из-за травмы) и стал временным чемпионом по версии WBC.

Ломаченко объяснял, что не дал бой Хейни, потому что целился на звание абсолютного чемпиона и планировал прибавить к тройке поясов четвертый: «Мы не можем драться со всеми желающими». Тогда Ломаченко вышел на Лопеса, проиграл и после этого не дрался в титульных поединках.

Бой с Ломаченко – возможность для Хейни укрепиться в статусе лучшего легковеса: «Для меня это бой за наследие. Ломаченко был первым в рейтинге P4P. Несколько месяцев назад он обходил меня, но сейчас выпал из списка. Хотя мы знаем, что он заслуживает быть там. Это бой за пояса, за золото, за звание лучшего в дивизионе. Возможно, лучшего в мире».

Мы рассказывали, как Хейни любит роскошь, из-за религии отказался от просмотра порно и мастурбации и создал образ рок-звезды. Так он разжигал перед боем как молодой чемпион: называл Ломаченко грязным боксером (привел в пример бой против Ричарда Комми, где был удар после брейка), толкнул во время стердауна и сказал, что отправит на пенсию.

Ломаченко превзошел Хейни по статистике, но судьи единогласно отдали победу чемпиону. Зрители встретили решение гулом

После поражения от Теофимо Лопеса в 2020-м Ломаченко подошел к бою с Хейни на серии из трех побед, но как ветеран и в статусе аутсайдера. Ему 35 лет, он уступал сопернику в физике, размахе рук и скорости, хотя более опытный и с фирменной работой на ногах.

Ломаченко говорил, что бой с Хейни – его последний шанс стать абсолютным чемпионом. Эту энергию он перенес на всю дистанцию боя: он начал увереннее и активнее, забрав инициативу в первых трех раундах.

Хейни запомнился хорошей работой по корпусу, но уступил Ломаченко по общему количеству ударов (405-564), попаданиям в цель (124-110), точным джебам (20-29) и силовым (90-95).

Ломаченко был агрессивнее в концовке: в 10-м раунде выбросил классную комбинацию и плотно накидывал удары (Хейни пришлось клинчевать), в 11-м – хорошо попал с правой (Хейни пошатнулся, поэтому казалось, что возможен досрочный финиш), в 12-м – прижал соперника в углу.

В итоге Хейни победил единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113. При этом независимый судья Top Rank Макс Келлерман отдал 115-113 в пользу Ломаченко.

Хейни довел рекорд до 30-0, назвал Ломаченко самым сложным соперником в карьере и сказал, что эта победа впишет его в историю: «Я побил будущего члена залы славы».

Зрители гулом встретили судейское решение и поддержали Ломаченко одобрительными криками. На ринге он сказал, что не хочет комментировать работу судей: «Все видели, что сегодня произошло».

Ломаченко проиграл третий бой в карьере (второй за последние три года) и отметил, что ожидал большего от Хейни: «Он крутой боец, хороший боец, но не для P4P». Итог – слезы в раздевалке из-за спорного поражения.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Kelly Defina; East News/Williams Paul/Icon Sportswire