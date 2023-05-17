52 комментария

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Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?

Василий Ломаченко Василий Ломаченко
Дэвин Хейни Дэвин Хейни
бокс бокс
Ломаченко – Хейни
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Зрители в Лас-Вегасе освистали решение.

21 мая в США прошел бой в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни. Для Хейни это вторая защита титулов – он самый молодой абсолютный чемпион дивизиона.

Он выиграл единогласным решением судей, но итог вызвал недовольство даже у зрителей на MGM Grand Garden.

Заслуженная победа?

Хейни вызывал Ломаченко еще в 2019-м, когда стал временным чемпионом WBC. Теперь говорит: «Для меня это бой за наследие»

Дэвину Хейни 24 года, но он уже собрал все пояса в легком весе. В 2022 году Хейни дважды подрался с Джорджем Камбососом – оба боя дошли до решения и завершились победами. Теперь вышел на Василия Ломаченко, с которым хотел подраться еще с 2019-го – тогда тот еще не проигрывал Теофимо Лопесу, победил Люка Кэмпбелла и объединил три пояса.

Хейни считает, что Ломаченко опоздал с боем против него, потому что стал сильнее. «Сейчас я намного более зрелый боксер, чем тогда, когда вызывал его на бой. Хотя, мне кажется, я победил бы и тогда», – сказал Хейни. В 2019 году он выиграл у Заура Абдуллаева (после четвертого раунда угол Абдуллаева отказался от продолжения боя из-за травмы) и стал временным чемпионом по версии WBC.

Ломаченко объяснял, что не дал бой Хейни, потому что целился на звание абсолютного чемпиона и планировал прибавить к тройке поясов четвертый: «Мы не можем драться со всеми желающими». Тогда Ломаченко вышел на Лопеса, проиграл и после этого не дрался в титульных поединках.

Бой с Ломаченко – возможность для Хейни укрепиться в статусе лучшего легковеса: «Для меня это бой за наследие. Ломаченко был первым в рейтинге P4P. Несколько месяцев назад он обходил меня, но сейчас выпал из списка. Хотя мы знаем, что он заслуживает быть там. Это бой за пояса, за золото, за звание лучшего в дивизионе. Возможно, лучшего в мире».

Мы рассказывали, как Хейни любит роскошь, из-за религии отказался от просмотра порно и мастурбации и создал образ рок-звезды. Так он разжигал перед боем как молодой чемпион: называл Ломаченко грязным боксером (привел в пример бой против Ричарда Комми, где был удар после брейка), толкнул во время стердауна и сказал, что отправит на пенсию.

Ломаченко превзошел Хейни по статистике, но судьи единогласно отдали победу чемпиону. Зрители встретили решение гулом

После поражения от Теофимо Лопеса в 2020-м Ломаченко подошел к бою с Хейни на серии из трех побед, но как ветеран и в статусе аутсайдера. Ему 35 лет, он уступал сопернику в физике, размахе рук и скорости, хотя более опытный и с фирменной работой на ногах.

Ломаченко говорил, что бой с Хейни – его последний шанс стать абсолютным чемпионом. Эту энергию он перенес на всю дистанцию боя: он начал увереннее и активнее, забрав инициативу в первых трех раундах.

Хейни запомнился хорошей работой по корпусу, но уступил Ломаченко по общему количеству ударов (405-564), попаданиям в цель (124-110), точным джебам (20-29) и силовым (90-95).

Ломаченко был агрессивнее в концовке: в 10-м раунде выбросил классную комбинацию и плотно накидывал удары (Хейни пришлось клинчевать), в 11-м – хорошо попал с правой (Хейни пошатнулся, поэтому казалось, что возможен досрочный финиш), в 12-м – прижал соперника в углу.

В итоге Хейни победил единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113. При этом независимый судья Top Rank Макс Келлерман отдал 115-113 в пользу Ломаченко.

Хейни довел рекорд до 30-0, назвал Ломаченко самым сложным соперником в карьере и сказал, что эта победа впишет его в историю: «Я побил будущего члена залы славы».

Зрители гулом встретили судейское решение и поддержали Ломаченко одобрительными криками. На ринге он сказал, что не хочет комментировать работу судей: «Все видели, что сегодня произошло».

Ломаченко проиграл третий бой в карьере (второй за последние три года) и отметил, что ожидал большего от Хейни: «Он крутой боец, хороший боец, но не для P4P». Итог – слезы в раздевалке из-за спорного поражения.

«Вот поэтому бокс мертв». Поражение Ломаченко сильно взбесило экспертов – все из-за судей

Слезы Ломаченко – главные эмоции титульника против Хейни. Он вспомнил звонки сына перед боем

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Kelly Defina; East News/Williams Paul/Icon Sportswire

52 комментария

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Vasya Tanchinets
судьи победили Ломаченко
+65
-3
+62
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nomad
Ответ timur055
Ломаченко классный боксер и заслуживал победы. Но главная победа Ломы в том, что он смог остаться человеком и не изменил своим принципам, в отличие от Усика. А это намного важнее поясов
А каким принципам изменил Усик?
+54
-14
+40
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Миклекер Клер
Лома, ты легенда и останешься для меня ее …
+40
-4
+36
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Чеб711
из-за такий решений не хочется и смотреть бокс последнее время. Сами поединки и результаты не имеют ничего общего
+35
-1
+34
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jbzbmxgyrb
Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас говорит, что они будут ОБЖАЛОВАТЬ его поражение от UD Девину Хейни: «Мы не собираемся сдаваться, я гарантирую, что мы будем протестовать, мы будем подавать апелляцию. Кто-то должен положить конец этой несправедливости».
+23
0
+23
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denisdmi@list.ru
Ограбление по-американски
+24
-1
+23
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Sergey Arutyunov
Ответ Wild Plum
Усик 4 года говорил, какой он православный, как будет защищать лавру и церкви, а в итоге, засунул язык в пятую точку, когда монахов выгоняли. Лавра осталась той же, монахи остались теми же, только Усик переобулся. Получилось, как в том самом анекдоте про трусы и крест
рпц(коммерческая контора) и православие(одно из многовековых течений христианства) вещи из разных категорий. он не обещал защищать фсбшников в рясах
+31
-11
+20
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jbzbmxgyrb
Украли победу
+23
-3
+20
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Мишаня Кашников
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
То что они засудили Украинца это в новинку для меня. Несколько месяцев назад такое казалось невозможным
это потому что немного не правельный украинец с их стороны, есть подозрение что он не ровно дышит к России
+27
-9
+18
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Мишаня Кашников
на пике Лома не почувствовал бы этого уголька
+19
-4
+15
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altitus
Ответ Mikas7
помню как США ограбили США на Олимпиаде и дало закинуть СССР за 3 секунды ,опять за свое
Сколько же вам лет-то?
+11
-1
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Месут Озил
Как говорится
Лучший любитель в мире
+9
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Чёрный тюльпан
Ответ Чеб711
из-за такий решений не хочется и смотреть бокс последнее время. Сами поединки и результаты не имеют ничего общего
Полностью согласен. Будто для победы претендента над чемпионом теперь нужно минимум несколько нокаутов дать и в целом перебивать его по ударам, не падая самому, а лучше сразу в нокаут. Это уже не спорт, а фарс и фаворитизм. Пусть тогда вместо бокса называют "кулачные бои". Уже не первый бой за последние годы в разных категориях, где тащат нужного бойца, мол потому что он свой, либо перспектив больше денег заработать для прочей мерзости в виде агентов, организаторов и т.п. Вот кому интересно было давать 35-летнему бойцу сейчас абсолютку, задвигая 24-летнего, когда тот ещё и самый молодой абсолют в весовой? Посмотрю реванш Канело против Бивола и Фьюри против Усика, если этот бой вообще состоится. Пора завязывать с таким спортом, пусть других дурят и деньги на этом зарабатывают.
+9
0
+9
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timur055
Ломаченко классный боксер и заслуживал победы. Но главная победа Ломы в том, что он смог остаться человеком и не изменил своим принципам, в отличие от Усика. А это намного важнее поясов
+40
-34
+6
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Олег Акимов
Ответ Wild Plum
Усик 4 года говорил, какой он православный, как будет защищать лавру и церкви, а в итоге, засунул язык в пятую точку, когда монахов выгоняли. Лавра осталась той же, монахи остались теми же, только Усик переобулся. Получилось, как в том самом анекдоте про трусы и крест
Ты считаешь, нельзя менять мнение? А что если, например, друг оказывается насильником или педофилом? Топить за него до конца?
Монахи остались те же, а вот мнение про всю их деятельность изменилось. Думаю, у него как и у многих открылись глаза.
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Skywalkker
Ответ jbzbmxgyrb
Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас говорит, что они будут ОБЖАЛОВАТЬ его поражение от UD Девину Хейни: «Мы не собираемся сдаваться, я гарантирую, что мы будем протестовать, мы будем подавать апелляцию. Кто-то должен положить конец этой несправедливости».
Беспредел конечно, но не припомню даже одного случая когда эти апелляции приводили к изменению решения судей после боя!
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Wild Plum
Ответ Sergey Arutyunov
рпц(коммерческая контора) и православие(одно из многовековых течений христианства) вещи из разных категорий. он не обещал защищать фсбшников в рясах
Он говорил про церкви и лавру. Остальное — отмазки. Никто его не просил говорить, какой он дофига защитник. Никто у него эти слова не вытаскивал щипцами. В итоге, ни церкви, ни лавру он не защитил
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ZdenekTheMAn
Нужен реванш. Хэйни в 63,5 кило против Джервонты не светит ничего, кроме нокаута от левого хука/аппера.
+4
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Виктор Войнов
Интересно было бы послушать комментарии судей, чем они руководствовались ($) , отдавая победу Хейни.
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Дмитрий Егорин
Подлые янки опять всё перевернули с ног на голову.. Оценки хейни - это оценки Ломы, и Ломы-хейни ☝️ Лома - ЛЕГЕНДА БОКСА ☝️🥊
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Phantom3000
американца можно выиграть только нокаутом
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Бабушка Сирануш
Очередной судейский цЫрк. А 116-112 это, вообще, за гранью
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Zed Antel
Ответ Виктор Войнов
Интересно было бы послушать комментарии судей, чем они руководствовались ($) , отдавая победу Хейни.
Ну да, монетизация бойца тоже влияет. Бокс - это бизнес в первую очередь.
Зачем портить серию молодому бойцу, который может принести еще кучу денег, из-за нескольких пропущенных ударов в статистике.

Все понимают, чтоб забирать пояса при таких раскладах нужно увереннее
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Mikas7
Ответ Wild Plum
Усик 4 года говорил, какой он православный, как будет защищать лавру и церкви, а в итоге, засунул язык в пятую точку, когда монахов выгоняли. Лавра осталась той же, монахи остались теми же, только Усик переобулся. Получилось, как в том самом анекдоте про трусы и крест
не мерсах монахи,ваш Кирилл скупает мебель в Испании (это точно я знаю не из новостей )такая себе вера
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Wild Plum
Ответ nomad
А каким принципам изменил Усик?
Усик 4 года говорил, какой он православный, как будет защищать лавру и церкви, а в итоге, засунул язык в пятую точку, когда монахов выгоняли. Лавра осталась той же, монахи остались теми же, только Усик переобулся. Получилось, как в том самом анекдоте про трусы и крест
+17
-15
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