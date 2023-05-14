Теперь ему не доверяет коалиция ST и Марии Погребняк.

На шоу «Звезды в Африке» сформировался финальный состав – новых участников не будет. Среди претендентов на победу – экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев. За девять выпусков он ни разу не участвовал в испытании на вылет и может выиграть пять миллионов рублей.

Лебедев не принес команде ни одной монеты: «Угадайте, кто накосячил?» Но заработал иммунитет

На старте десятого выпуска Лебедев и еще три участника отправились на командное испытание. «Я обрадовался, потому что, мне кажется, могу сделать больше, чем кто-либо другой», – говорил Лебедев. Задача участников – за 15 минут по очереди дважды провести монеты через аквариум, в котором находились тараканы, змеи и вараны.

«Только не я [первым]. Лабиринты не мой конек, – отметил Лебедев. – Настрой побеждать. Казалось, что мы должны были справиться с этим заданием. Почему-то в своих способностях я не сомневался». Он выступал последним из четверки – на прохождение испытания оставалось 3,5 минуты: «Знал, что нужно делать – мне не нужно было это повторять».

Ведущая Ольга Бузова и участники заметили, что Лебедев медленно справлялся с заданием. «Как красиво он спускает время, которое сэкономила команда», – сказал ведущий Михаил Галустян. Позже Лебедев объяснил, что прирожденный левша: «В этом ящике мне пришлось работать правой рукой. Большое неудобство».

В итоге он забыл забрать монету из аквариума и принести ее команде – не хватило нескольких секунд. «Это несправедливо», – обращался Лебедев к ведущим. «Где ваши монеты? А почему вы не сказали?» – «Это же испытание – нужно принести монету». Лебедев негодовал, что его об этом не предупредили. «Это вина только Дениса. Все поняли – только он не понял», – отметил актер Игорь Ознобихин.

Лебедев не принес команде ни одной моменты, а потом улыбался в лагере: «Угадайте, кто накосячил?» Результат удивил участников проекта, но Лебедев сразу обозначил, что во время выбора продуктов на выигранные монеты даже не навязывал мнение: «Внутри засело чувство: «Ты не принес – даже не лезь».

Все поменялось на индивидуальном задании, где на вытянутых руках нужно удерживать дощечки с цилиндрами. Кто дольше продержит – у того иммунитет на голосовании. Лебедеву мешали шишки на руках. Игорь Ознобихин обратил внимание, что у того на выпрямленной ладони с тыльной стороны виден бугор.

«За 30 лет занятий боксом у меня травмировались руки. На левой руке шишка. Забеспокоился, что она помешает мне заработать иммунитет. Подстраивался пальцами», – рассказывал Лебедев. Под конец испытания он остался вдвоем с Ознобихиным и выиграл: «Засела мысль: «Игорю Ознобихину я не могу проиграть».

«Это был замаскированный нокаутирующий удар». Лебедев изменил позицию по голосованию и разозлил коалицию Погребняк и ST

Изначально на проекте Лебедев не входил ни в одну коалицию, но Мария Погребняк и Наталья Бордо на завтраке пытались на него повлиять. «Как они лебезят перед Дэном. Как они надеются на его голос», – отметила актриса Мария Кравченко.

Утром Лебедев обсуждал с рэпером ST, что планирует проголосовать против Кравченко, но позже поменял позицию. «Денис – человек, который не может врать. Он внушает доверие. Как если папа сказал, что надо кашу съесть, то ее надо съесть», – говорил ST.

В итоге Лебедев вызвал возмущение участников, которые обвинили его в двойной игре. «К вечеру туман начал рассеиваться и проступили очертания настоящего Дениса Лебедева», – сказал Игорь Ознобихин. Мария Погребняк упрекала Лебедева, что он обманул ее по поводу голоса против Кравченко. «Почему я должен давать тебе слово? Пусть будет так, как будет. Я слова тебе не даю [что проголосую против Кравченко]», – защищался Лебедев.

«Денис повел себя так, как и ранее. Как я ему не доверял, так и не буду», – продолжил Ознобихин. Измененное решение Лебедева = негодование в коалиции Погребняк. ST удивился, потому что договаривался с ним о другом ходе на голосовании: «Я **** [офигел], конечно. Типа: «А так можно было?» Наталья Бордо добавила: «Новость, что Денис переобулся, я встретила прекрасно, потому что он стянул столько внимания, что про меня все забыли».

Лебедев проголосовал против Марии Погребняк: «У меня была такая цель, чтобы никто ничего не понял. Это был замаскированный нокаутирующий удар». Во время голосования ST давил на него за несдержанное слово – так же высказалась Погребняк. «Только неувязочка: я не давал слово. Вы хотите, чтобы я всем карточки раздал и сказал, что буду делать вот так», – объяснял Лебедев.

После голосования он рассказал ST, что поддержал другую коалицию. «Если Дэну нужны аплодисменты, то я аплодирую стоя», – сказала Погребняк.

Фото: скриншоты из шоу «Звезды в Африке» на рутубе