10 комментариев

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Бывший мойщик, прапорщик и чеченский Тайсон, получавший машины от Кадырова – кто выиграл для России медали на ЧМ-2023 по боксу

бокс бокс
Муслим Гаджимагомедов
чемпионат мира
Имам Хатаев
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Два золота и командное третье место.

В Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин. Сборная России выступала с гимном и флагом и заняла третье место (два золота и четыре бронзы). Победителем турнира стал Узбекистан, который принимал турнир (5-2-2).

Кто принес России шесть медалей?

🥉 Эдмонд Худоян: имя в честь героя «Графа Монте-Кристо», дисквалификация на ЧМ-2021

Возраст: 26 лет

Категория: минимальный вес 46-48 кг

С шести лет Эдмонд Худоян занимался футболом, но перешел в бокс, когда поругался с тренером: «Причем тренировались в том же зале, что и боксеры. Мы заканчивали занятия, а они начинали. Несколько раз я оставался после своей тренировки, чтобы посмотреть, как ребята боксируют. Стало интересно. А тут еще с тренером поругался из-за того, что он не взял меня на футбольный турнир. Сгоряча обозвал его нехорошим словом. Меня выгнали, но долго без дела не сидел – записался в секцию по боксу».

Он четырехкратный чемпион России и впервые выиграл медаль на чемпионате мира. В 2021 году Худоян на ЧМ в Белграде получил дисквалификацию и проиграл в 1/8 финала: «Судья дисквалифицировал меня за то, что бил открытой перчаткой. Но я не считаю, что это было правильное решение. Подавали жалобу в АИБА [Международная ассоциация бокса], там согласились с нашими доводами – судью отстранили от работы. А ведь я тогда как минимум мог быть бронзовым призером».

Худоян получил имя в честь героя романа «Граф Монте-Кристо» Эдмона Дантеса – его родителям посоветовал дядя: «Имя Эдмон без «д» на конце уже является не французским, а армянским именем? Серьезно? Не знал этого. Но я свое имя никогда не сокращаю и другим запрещаю это делать. А иногда у некоторых появляется желание назвать меня Эд или Эдик. Я пресекаю это на корню. Говорю им: «Ну какой же я Эдик? Это же совсем другое имя!» Я Эдмонд – и точка!»

🥉 Дмитрий Двали: прапорщик, который перед боями слушает Цоя и выпивает чашку чая с пятью ложками сахара

Возраст: 22 года

Категория: легчайший вес до 54 кг

С детства Двали думал о карьере полицейского, но выбрал спорт. Сейчас он представляет ЦСКА, носит звание прапорщика и выигрывал чемпионат мира среди военнослужащих. В 2021 году говорил, что служит в ВДВ по контракту: «Мне советовали ВДВ – эти войска наиболее перспективны с точки зрения профессионального роста».

Перед выходом на бои Двали слушает Виктора Цоя и выпивает чашку чая с пятью ложками сахара: «Расслабиться перед поединком мне в основном помогает музыка. У меня есть плей-лист в телефоне. Предпочитаю слушать в основном отечественных исполнителей – Цоя, Ноггано, Басту».

🥉 Имам Хатаев: сравнение с Тайсоном, две машины в подарок от Кадырова

Возраст: 28 лет

Категория: полутяжелый вес до 80 кг

Хатаев родился в Чечне, в детстве четыре года занимался классической борьбой и выигрывал республиканский чемпионат. Перейти в бокс убедили отец и старший брат: «Тогда это не очень интересовало меня, ведь я даже ни разу не был на ринге. Но, посетив первую тренировку, решил остаться.

Занятия были очень тяжелыми, а дисциплина была жестче, чем на борьбе. Это привлекло меня. После недели тренировок с одним парнем устроили спарринг. Он был на год младше, но очень сильно побил меня. Это стало для меня мотивацией. Мне захотелось взять реванш».

Хатаев трижды становился чемпионом России, а на Олимпиаде-2020 в Токио выигрывал бронзовую медаль. За олимпийскую бронзу Рамзан Кадыров подарил ему BMW X3, до этого – Mercedes: «Продавать не стал, поэтому у меня уже появилось подобие собственного автопарка (смеется). Пусть и не такой большой, как у Флойда Мейвезера. Сейчас у меня две машины, еще одну подарил отцу».

В 2020-м Хатаев стал участником спора вокруг задержания боксера из Бурятии Георгия Кушиташвили, который получил три года условно за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии. По слухам, это задержание было выгодно Хатаеву, чтобы попасть на Олимпиаду, а его самого подозревали в работе охранником у Кадырова.

«Я не работаю нигде в охране. Я самый простой парень из села, который сам с помощью Всевышнего Аллаха добивается всего. До меня и до Гоши нет дела Кадырову! Я очень сожалею, что с Гошей произошло так. И буду рад видеть его в сборной, в строю!» – прокомментировал ситуацию Хатаев.

Через год он дебютировал как профессионал и выиграл три боя из трех нокаутами (в последнем выбил зуб Ги Сун Гваку). В Чечне его сравнивают с Майком Тайсоном: «Мне всегда нравились Мухаммед Али, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс, Флойд Мейвезер. Старался перенять что-то у каждого из них. Но стиль Железного Майка мне подходит несколько больше, чем остальных».

🥉 Всеволод Шумков: подрался на первой же тренировке – кажется, тренер ради его подготовки продал машину

Возраст: 21 год

Категория: легкий вес до 60 кг

Шумков – трехкратный чемпион России, который в 13 лет выиграл чемпионат Европы среди школьников, а в 15 – среди кадетов. Его называют Пулеметом («потому что бью много ударов, большие затяжные серии») – попал в бокс в шесть лет и подрался на первой же тренировке:

«Я пришел, тренер посмотрел, сказал, что шесть лет – это еще мало. Нужно еще хотя бы пару лет. Но мама все твердила, что я очень неусидчивый и постоянно дерусь. Он сказал: «Хорошо, подумаем». Когда мы зашли в раздевалку, там был мальчик примерно моего возраста. Он говорит: «Тебя взяли, а меня нет». Я его ударил, началась какая-то борьба. Тренер увидел и сказал: «Хорошо, мы его берем».

Так говорил о возможном переходе в профи: «Сейчас в моем весе в профессиональном боксе такие знаменитости, как Василий Ломаченко и австралийский боксер Камбосос. Наверное, я бы с ним хотел провести бой. Я вот смотрю прошлые бои, мне кажется, что там сильнее был бокс. Не знаю почему.

Например, Шугар Леонард – олимпийский чемпион. Он был очень хорошим профессиональным боксером, мог порубиться, подвигаться – все умел. Я сейчас смотрю его бои, сколько он бил ударов, хочу быть похожим на него. Целый раунд без остановки мог бить, даже все 12 раундов в одном темпе работать».

Окружение Шумкова рассказывало, что тренер Александр Шамсутдинов продал машину и золотую цепочку, чтобы потратить деньги на подготовку: «На самом деле Челябинск помогал нам – оплачивал сборы. Но, возможно, мне оплачивал, а тренеру – нет. Поэтому, возможно, он это сделал».

Сам Шумков любит теннис и футбол, а в будущем может заняться таможенным делом: «Что большой, что настольный [теннис]. Сам играю. Там развиваешь реакцию. Для бокса это тоже важно. В настольном теннисе это особенно развивается. На сборах мы много играем. В основном в выходные дни заняться нечем».

🥇 Шарапутдин Атаев: работал на мойке, не умеет плавать

Возраст: 23 года

Категория: первый тяжелый вес до 86 кг

До бокса Атаев занимался борьбой и совмещал ее с боксом. В начале боксерской карьеры он работал на мойке, где на это уходил целый день. Вечерами Атаев тренировался, а после этого снова шел на работу и мог быть там до утра. При этом он дважды уходил из бокса, возвращался, дебютировал на профессиональном уровне – и теперь стал чемпионом мира, в финале победив Лорена Альфонсо.

«В борьбу возвращаться желания не было. Даже бороться сейчас не люблю, чтобы травм не получить», – рассказывал Атаев. В сборной России он проводит спарринги против Муслима Гаджимагомедова, который тоже занимался борьбой: «Со всеми я не борюсь, конечно, но с Муслимом бывает. То я выигрываю, то он. У нас спор всегда. Последний раз я выиграл».

Шарапутдин Атаев родился в Дагестане и любит горы: «Мне там очень нравится, недавно был у Муслима Гаджимагомедова, мне там очень понравилось, все подряд снимал. Горы, хороший вид... А море я особо не люблю, плавать не умею». Его любимые боксеры – Канело Альварес, Майк Тайсон и Рой Джонсон.

🥇 Муслим Гаджимагомедов: любитель лезгинки, который выиграл два чемпионата мира с травмами

Возраст: 26 лет

Категория: тяжелый вес до 92 кг

Главная звезда сборной России и теперь двукратный чемпион мира. На ЧМ-2019 он тоже выиграл золото – в 22 года. На Олимпиаде в Токио Гаджимагомедов стал серебряным призером, а в 2021 году дебютировал как профессионал – пока провел один бой, который завершил нокаутом.

В финале ЧМ-2023 Гаджимагомедов победил Азиза Муийдина, но боксировал с травмой: «У меня была травмирована нога, не мог на нее опираться. Но приняли решение боксировать, не сниматься. Я не мог опираться на нее, не мог ничего делать».

На прошлом чемпионате мира Гаджимагомедов выступал с опухшей рукой и не снялся с турнира: «У меня был частичный перелом, порвано сухожилие и до конца чемпионата мира, и на следующих сборах мне приходилось боксировать с больной рукой. Я терпел боль, потому что другого варианта не было.

Не мог решиться на операцию, так как не успел бы восстановиться. Вернулся в Москву, пошел к доктору, и он сказал мне, что пора завязывать со спортом. Естественно, меня не устроил такой вариант. В Германии сделал операцию и восстановился. Еще как-то заработал огромную гематому на лбу, одной рукой я заталкивал ее, а другой боксировал. Это был чемпионат мира 2019 года, который я выиграл, и травма стоила того, чтобы завоевать золото».

«Чтобы мы с братом стали профессиональными боксерами – это была мечта моей мамы. В то время у нас не было телевизора и она водила нас к дяде, у которого он был, чтобы мы могли посмотреть бои Кличко или Майка Тайсона. Еще она каждый день просила дядю, чтобы он приходил вечером и учил нас: тренировал, показывал удары, которые знает», – вспоминал Гаджимагомедов.

До бокса он занимался вольной борьбой и в детстве в течение двух лет ходил на занятия в соседнее село за 3 км от дома – сейчас иногда спаррингует с друзьями, которые выступают по MMA. Его ориентир среди тяжей – Тайсон Фьюри: «Думаю, он самый сильный боксер-супертяжеловес в данное время. Еще отмечу Александра Усика и Энтони Джошуа – сильные ребята».

Гаджимагомедов любит ходить в горы (поднимался на лошадях с другим боксером Альбертом Батыргазиевым) и танцевать лезгинку: «Я с детства танцую лезгинку и мне всегда нравилось. Научился на одной из свадеб, увидел, как танцуют другие и меня привлекло. Повторял и учил движения дома».

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

10 комментариев

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Ингвар
Прошу пояснить любителей бокса, а что профессионалы могут боксировать на чемпионате мира и на олимпиадах? Как понимать фразы "дебютировал как профессионал"?
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Призрак Джона Готти
Ответ Ингвар
Прошу пояснить любителей бокса, а что профессионалы могут боксировать на чемпионате мира и на олимпиадах? Как понимать фразы "дебютировал как профессионал"?
Насколько я знаю, с недавних пор - да, могут. Несколько лет назад разрешили, из-за чего были скандалы, например, за это критиковали Баходира Жалолова.
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jonnysilverhand01
Да уж … такое лучше не читать
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Грин Писец
"Его любимые боксеры – Канело Альварес, Майк Тайсон и Рой Джонсон."

Это песня, конечно))))
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value_gin
Расскажите Двали, что Ноггано и Баста это один и тот же человек.
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Kanonir152
"перед боями .. выпивает чашку чая с пятью ложками сахара"
"работал на мойке, не умеет плавать"
"любитель лезгинки"
--
Очень ценные замечания, автор 🤡
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KozlikX
Ответ Юрий Костыгин
Басту ещё понимаю, но как можно слушать Ноггано?))
как раз много мозгов не нужно , че ты уж
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