16 комментариев

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О-о-очень спорная защита от Стерлинга: Сехудо сдержал чемпиона, но может окончательно уйти из UFC

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Алджамейн Стерлинг Алджамейн Стерлинг
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Генри Сехудо Генри Сехудо
Стерлинг - Сехудо
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Судейское ограбление?

Генри Сехудо вернулся в UFC спустя три года. На UFC 288 он подрался с чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом – проиграл и, возможно, больше не выйдет в октагон.

Каким получилось возвращение?

«Меня тошнит от этих парней». Сехудо три года не выступал и после возобновления карьеры сразу получил титульник

Сейчас Генри Сехудо 36 лет. В 2020 году он завершил карьеру и ушел на пике: серия из шести побед (три последних завершил нокаутами), четыре успешных титульника подряд (два – в наилегчайшем весе, два – в легчайшем) и статус умного чемпиона-универсала. После возвращения сразу получил титульник – как Джон Джонс, который забрал пояс в тяжелом весе.

Сехудо объяснял уход: «Когда я сказал, что с меня хватит, то сделал это. Мне хотелось, чтобы легчайший дивизион двигался дальше. Я не был как Алджамейн Стерлинг, который говорил: «О да, о нет, мне хочется потратить шесть месяцев на рэп-карьеру, на развитие канала на ютубе». Я так не делал.

Мне искренне хотелось создать семью, что и вышло: женился, растолстел... Сейчас я могу прожить драгоценное время с моей маленькой дочкой, чем не могут похвастаться многие отцы. Уход на пенсию был искренним. Когда ты достиг всего, что есть в спорте... Мне нечего было доказывать... С меня было достаточно. Я чувствовал себя хорошо, уйдя с двумя поясами».

В 2022-м он раскручивал бои против Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли, бросал вызов Алексу Волкановски с целью стать тройным чемпионом и говорил, что вернется в конце года – но не вернулся: «Скорее всего, я буду драться ближе к концу года. С нетерпением жду этого. Я буду готов. Вы увидите лучшую версию «Трипл-Си». Я верну корону, потому что меня тошнит от этих парней».

В ноябре Сехудо подтвердил возвращение и анонсировал смену весовой категории: «Я 100% возвращаюсь. В конце концов я поднимусь в 66 кг, но сначала хотелось бы защитить пояс в легчайшем весе. Не только попытаюсь, но и сделаю это. Я снова в игре, и кто-то вот-вот преклонит колено».

За время паузы Сехудо вместе с Камару Усманом и Джастином Гейджи съездил в Чечню к Рамзану Кадырову, устроил шуточную схватку с Хасбиком, помогал Джону Джонсу с возвращением после трехлетнего перерыва и прокачался как тактический блогер на ютубе.

Кажется, на Сехудо не сказалась трехлетняя пауза: давил и забрал концовку, но судьи отдали победу Стерлингу 

В октябре-2022 Генри Сехудо рассказывал о планах: «Я возвращаюсь, выбиваю дерьмо из Ти Джея [Диллашоу], потом поднимаюсь в полулегкий вес и встречаюсь с Алексом Волкановски». Но соперником оказался Алджамейн Стерлинг, который хотел подраться с Сехудо еще в марте на UFC 285.

Стерлинг был фаворитом боя с Сехудо. Чемпион на три года младше, у него больше размах рук и он явно тяжелее в день боя (гоняет более 8 кг). Бой начался с классического для Стерлинга сценария: много атак киками, большой объем ударов (20-7 в первом раунде), давление.

Но Сехудо быстро освоился в октагоне – как и на Джонсе, на нем не сказалась пауза. Он провел тейкдаун, но в конце пятиминутки Стерлинг забрался в фирменную позицию рюкзака и забрал раунд.

Второй раунд стал решающим. Он был самым близким: 31-29 по акцентированным ударам в пользу Сехудо, а оба бойца не провели ни одного тейкдауна. На последних минутах казалось, что претендент забрал раунд, оказавшись на какое-то время в позиции контроля. Но для одного из судей Эрика Колона этого оказалось недостаточно.

Два следующих раунда были простыми для судейства. Их ход был предсказуемым: Сехудо давил, прижимал к сетке и искал возможности для переводов, Стерлинг отстреливался киками, пользовался преимуществом в длине рук и ног и в скорости.

Последний раунд снова разделил судей. Дерек Клири отдал его Стерлингу, но Сехудо был лучше и в акцентированных ударах, и в контроле клетки, и в контроле в партере. Аргументы для победы Стерлинга в этом раунде не совсем понятны. На мнение судей повлиял либо активный стиль, либо клише «претендент должен сделать больше чемпиона».

Стерлинг снова забрал очень близкий бой, хотя не доминировал и взял Сехудо не количеством, а качеством

После победы раздельным решением следующий бой для Стерлинга – с Шоном О’Мэлли. Дана Уайт уже заявил на пресс-конференции, что хочет видеть этот поединок на UFC 292 19 августа. Сехудо сказал, что не знает, продолжит ли выступления в UFC.

«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо. Я знал, что это будет близкий бой. Не был уверен, кому судьи отдадут победу, но думал, что забрал три раунда», – отметил Стерлинг после боя.

Проблема с судейством в UFC становится острее. Сложно понять, что требуется для победы в раунде – только контроля теперь не всегда достаточно для победы, а оценка ударов в стойке сильно зависит от человеческого фактора. Судьям недоступна статистика во время поединка, и это сильно влияет на исход боя.

Эрик Колон никак не мог знать, что по официальной статистике UFC Сехудо во втором раунде перестрелял Стерлинга 31-29, а Дерек Клири – что пятый раунд по ударам забрал Сехудо. Это большая проблема в таких близких раундах и боях.

Но. Алджамейн Стерлинг снова победил в очень близком бою. Он не выглядел значительно сильнее соперника, не доминировал, брал объемом ударов и тейкдаунов, полагался на количество, а не на качество. И теперь поборется за звание величайшего бойца легчайшего веса в истории.

Судьи убивают UFC. Это реально так?

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency

16 комментариев

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Иса Умаров
актёру снова оскара дали
+16
-3
+13
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TomSail
Да какой поборется за звание величайшего в этом весе))))
Над ним все до единого, кроме, отчасти, такого же шута Мераба, ржут.
+15
-3
+12
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Стен Шайпак
Как ни крути, все испортил Клири,которого, кстати, не первый раз поносят за херовое судейство. 2,3,5 - Сехудо
+11
0
+11
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Terrence Phillip
Очередная защита пояса буллщитом, ни одной уверенной. С Диллашоу не считается, тот считай без руки вышел, и то он с ним два раунда провозился. Реально позорный чемпион
+7
-2
+5
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AVKU
Стерлинг ничего снова не показал. Но и Сехудо доставить ему проблем не смог. А раз так, то and still звучит вполне ожидаемо. На самом деле, Стерлинг оказался очень даже неплохим бойцом. Да, не яркий, да, странно себя ведёт периодически. Но факт в том, что с этим скучным парнем яркие топы дивизиона ничего сделать не могут.
+7
-3
+4
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Trash Talking
Бой близкий, победа Стерлинга раздельным не кажется несправедливостью. Просто у Стерлинга целая россыпь сомнительных спорных боёв, однако во всех из них он значится победителем. Вот теперь и хочется дождаться бумеранга судьбы, когда при равном бое победу отдадут наконец не Стерлингу.
И еще вымораживает его тактика в случае чего падать на четвереньки и "выпрашивать" удар по голове ногой. Прям так и хочет очередной победы дисквалификацией.
+5
-2
+3
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BurBon
"Сложно понять, что требуется для победы в раунде – только контроля теперь не всегда достаточно для победы" Кому то достаточно, как Стерлингу в реванше с Яном, а кому то нет.
+3
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Игорь Чалов
Самая неспорная из последних побед актера,те Стерлинга,(просто чекните mma decisions).
+2
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Wild Plum
Легчайшем дивизионе больше всего проблем с судейством
+1
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Михаил Пнёв
Ребята, у вас топ статьи по разбору бойцов. Можете тогда рассмотреть Стерлинга и его карьеру,чтобы понять,реально ли он чемпион или всё-таки Фейкмастер ? Был бы рад почитать.
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RiFF RAFF
Нужно было научиться удушающим
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Melnikov1968
Очень близкий бой. На мой взгляд ничья была бы закономерным итогом.
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BurBon
Ответ Михаил Пнёв
Ребята, у вас топ статьи по разбору бойцов. Можете тогда рассмотреть Стерлинга и его карьеру,чтобы понять,реально ли он чемпион или всё-таки Фейкмастер ? Был бы рад почитать.
Что тут разбирать, чел во первых дерется не в своей весовой, пояс взял актерским мастерством и до сих по его удерживает, при поддержке судей.
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уличный иуда
Клири реально тот еще 🤡
Он под столом лысого гонял во время боя?
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Александр Космынин
Интересно сколько весил стерлинг во время боя? На взвешивании был другой человек.
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banchik1
Ответ TomSail
Да какой поборется за звание величайшего в этом весе)))) Над ним все до единого, кроме, отчасти, такого же шута Мераба, ржут.
Мераб резко стал шутом исключительно потому же, что деклассировал сладкую булочку Яна, да?
0
0
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