16 комментариев

Судейское ограбление?

Генри Сехудо вернулся в UFC спустя три года. На UFC 288 он подрался с чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом – проиграл и, возможно, больше не выйдет в октагон.

Каким получилось возвращение?

«Меня тошнит от этих парней». Сехудо три года не выступал и после возобновления карьеры сразу получил титульник

Сейчас Генри Сехудо 36 лет. В 2020 году он завершил карьеру и ушел на пике: серия из шести побед (три последних завершил нокаутами), четыре успешных титульника подряд (два – в наилегчайшем весе, два – в легчайшем) и статус умного чемпиона-универсала. После возвращения сразу получил титульник – как Джон Джонс, который забрал пояс в тяжелом весе.

Сехудо объяснял уход: «Когда я сказал, что с меня хватит, то сделал это. Мне хотелось, чтобы легчайший дивизион двигался дальше. Я не был как Алджамейн Стерлинг, который говорил: «О да, о нет, мне хочется потратить шесть месяцев на рэп-карьеру, на развитие канала на ютубе». Я так не делал.

Мне искренне хотелось создать семью, что и вышло: женился, растолстел... Сейчас я могу прожить драгоценное время с моей маленькой дочкой, чем не могут похвастаться многие отцы. Уход на пенсию был искренним. Когда ты достиг всего, что есть в спорте... Мне нечего было доказывать... С меня было достаточно. Я чувствовал себя хорошо, уйдя с двумя поясами».

В 2022-м он раскручивал бои против Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли, бросал вызов Алексу Волкановски с целью стать тройным чемпионом и говорил, что вернется в конце года – но не вернулся: «Скорее всего, я буду драться ближе к концу года. С нетерпением жду этого. Я буду готов. Вы увидите лучшую версию «Трипл-Си». Я верну корону, потому что меня тошнит от этих парней».

В ноябре Сехудо подтвердил возвращение и анонсировал смену весовой категории: «Я 100% возвращаюсь. В конце концов я поднимусь в 66 кг, но сначала хотелось бы защитить пояс в легчайшем весе. Не только попытаюсь, но и сделаю это. Я снова в игре, и кто-то вот-вот преклонит колено».

За время паузы Сехудо вместе с Камару Усманом и Джастином Гейджи съездил в Чечню к Рамзану Кадырову, устроил шуточную схватку с Хасбиком, помогал Джону Джонсу с возвращением после трехлетнего перерыва и прокачался как тактический блогер на ютубе.

Кажется, на Сехудо не сказалась трехлетняя пауза: давил и забрал концовку, но судьи отдали победу Стерлингу

В октябре-2022 Генри Сехудо рассказывал о планах: «Я возвращаюсь, выбиваю дерьмо из Ти Джея [Диллашоу], потом поднимаюсь в полулегкий вес и встречаюсь с Алексом Волкановски». Но соперником оказался Алджамейн Стерлинг, который хотел подраться с Сехудо еще в марте на UFC 285.

Стерлинг был фаворитом боя с Сехудо. Чемпион на три года младше, у него больше размах рук и он явно тяжелее в день боя (гоняет более 8 кг). Бой начался с классического для Стерлинга сценария: много атак киками, большой объем ударов (20-7 в первом раунде), давление.

Но Сехудо быстро освоился в октагоне – как и на Джонсе, на нем не сказалась пауза. Он провел тейкдаун, но в конце пятиминутки Стерлинг забрался в фирменную позицию рюкзака и забрал раунд.

Второй раунд стал решающим. Он был самым близким: 31-29 по акцентированным ударам в пользу Сехудо, а оба бойца не провели ни одного тейкдауна. На последних минутах казалось, что претендент забрал раунд, оказавшись на какое-то время в позиции контроля. Но для одного из судей Эрика Колона этого оказалось недостаточно.

Два следующих раунда были простыми для судейства. Их ход был предсказуемым: Сехудо давил, прижимал к сетке и искал возможности для переводов, Стерлинг отстреливался киками, пользовался преимуществом в длине рук и ног и в скорости.

Последний раунд снова разделил судей. Дерек Клири отдал его Стерлингу, но Сехудо был лучше и в акцентированных ударах, и в контроле клетки, и в контроле в партере. Аргументы для победы Стерлинга в этом раунде не совсем понятны. На мнение судей повлиял либо активный стиль, либо клише «претендент должен сделать больше чемпиона».

Стерлинг снова забрал очень близкий бой, хотя не доминировал и взял Сехудо не количеством, а качеством

После победы раздельным решением следующий бой для Стерлинга – с Шоном О’Мэлли. Дана Уайт уже заявил на пресс-конференции, что хочет видеть этот поединок на UFC 292 19 августа. Сехудо сказал, что не знает, продолжит ли выступления в UFC.

«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо. Я знал, что это будет близкий бой. Не был уверен, кому судьи отдадут победу, но думал, что забрал три раунда», – отметил Стерлинг после боя.

Проблема с судейством в UFC становится острее. Сложно понять, что требуется для победы в раунде – только контроля теперь не всегда достаточно для победы, а оценка ударов в стойке сильно зависит от человеческого фактора. Судьям недоступна статистика во время поединка, и это сильно влияет на исход боя.

Эрик Колон никак не мог знать, что по официальной статистике UFC Сехудо во втором раунде перестрелял Стерлинга 31-29, а Дерек Клири – что пятый раунд по ударам забрал Сехудо. Это большая проблема в таких близких раундах и боях.

Но. Алджамейн Стерлинг снова победил в очень близком бою. Он не выглядел значительно сильнее соперника, не доминировал, брал объемом ударов и тейкдаунов, полагался на количество, а не на качество. И теперь поборется за звание величайшего бойца легчайшего веса в истории.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency