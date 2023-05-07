Злился, что не довел до нокаута.

В ночь на 7 мая Сауль Альварес провел бой против Джона Райдера. Он не дрался в родной Мексике с 2011 года и вышел на соперника, который выиграл четыре боя подряд, а перед этим проиграл Каллуму Смиту.

Победа над Райдером получилась уверенной (120-107, 118-109 и 118-109), но с вопросами.

Альварес завершил трилогию с Головкиным, поссорился с Месси и думает о мести Биволу

2022 год стал тяжелым для Сауля Альвареса: поднялся в полутяжелый вес и проиграл Дмитрию Биволу (второе поражение за карьеру), неуверенно провел третий бой против Геннадия Головкина, критиковался за игру в гольф, а потом попал в скандал с Лео Месси во время ЧМ-2022.

В сентябре-2022 Сауль Альварес закрыл трилогию против Геннадия Головкина. Он победил единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса. «100%, что наша вражда окончена. Это словно баскетбол, где были Леброн и Кобе, Майкл Джордан и Кобе», – говорил Головкин. Но победа над Головкиным вызвала скепсис. Сам Альварес жаловался на проблему с рукой (что мешало бить в полную силу), а потом перенес операцию.

Во время ЧМ-2022 Канело жестко высказался против Лео Месси, который после победы Аргентины наступил на мексиканскую футболку: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него! Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю об Аргентине, я говорю о Месси и его отвратном поступке».

Это вызвало шум, а на защиту Месси встал даже Майк Тайсон. Месси объяснил, что не проявлял неуважения к Мексике, а позже Канело извинился перед ним и всей Аргентиной: «В последние дни меня захлестнули страсть и любовь к моей стране, и я дал неуместные комментарии».

Главная цель для Канело на 2023 год – реванш с Дмитрием Биволом. Вероятно, бой пройдет осенью. При этом сам Бивол предлагал провести реванш во втором среднем весе, но если на кону будет статус абсолютного чемпиона – получил отказ. Он хочет подраться за еще один титул: «Я хочу идти вперед. Но, конечно, еще раз подраться с Канело – это неплохо. Пояса важнее денег».

Сам Бивол видит приоритетом объединительный бой в полутяжелом весе против Артура Бетербиева, но, кажется, точно станет следующим соперником Канело. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что это требование контракта и личное желание Альвареса: «Он думает только о мести за поражение». После победы над Райдером это желание укрепилось.

Канело разбил Райдеру нос и нанес в два раза больше ударов, но встретил достойную оппозицию

Канело вернулся под комфортные условия: домашний бой спустя почти 12 лет против обязательного претендента. «Для меня это исторический момент. Рад быть здесь со своими людьми, которые поддерживали меня с самого начала», – говорил Канело, который появился на ринге в короне. Он подошел к бою против Райдера как абсолютный фаворит и действовал не на максимуме – говорил, что завершит карьеру, если проиграет Райдеру.

Бой продлился всю дистанцию, но мог завершаться досрочно. На старте Райдер хорошо действовал на контратаках, но уже к третьему раунду Канело разбил ему нос после попадания прямым ударом с правой – оставшуюся часть боя тот провел с окровавленным лицом. В пятом раунде Альварес отправил соперника в нокдаун (пошатнулся и встал на одно колено), а потом прижал серией ударов.

После этого Канело продолжил давить: обстреливал с правой и искал апперкот с левой, хотя натыкался на встречные атаки. Райдеру мешала кровь на лице, но он выдержал и избежал нокаута. Всего Канело донес 179 ударов (в два раза больше, чем соперник) и почти оформил второй нокдаун, но его не засчитали.

В девятом раунде Альварес выбрасывал серию с правой и прижал Райдера к канатам – тот пошатнулся, но не упал. Это определило концовку: Канело охотился за нокаутом (злился и бил себя по перчаткам), но соперник гасил атаки, отвечал апперкотами и заслужил добраться до финиша. «Он не мог меня вывести. Его план заключался в том, чтобы меня остановить. Но он этого не сделал», – сказал Райдер.

После боя над стадионом в Гвадалахаре, где собралось около 50 тысяч болельщиков, прогремел салют. Канело протестировал больную руку после операции и забрал победу, хотя принял на себя много ударов и не довел до нокаута.

После боя он ожидаемо обратился к Дмитрию Биволу, чтобы провести реванш: «Все знают, что мы хотим реванша с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Мне это нужно».

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