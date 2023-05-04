Упрекал Хабиба за отсутствие фото с президентом.

В 2018 году Конор Макгрегор посетил финал чемпионата мира-2018 в «Лужниках». Там он встретился и пообщался с Владимиром Путиным.

Конор положил руку на плечо Путина (сразу убрал после взгляда охранника) и назвал его величайшим лидером времени

Конор Макгрегор попал на финал ЧМ-2018 по приглашению Владимира Путина и выкладывал фото с трибун: «Наслаждаюсь финалом чемпионата мира по футболу в России. Потрясающее зрелище!» О приглашении на финал рассказывал боец Артем Лобов, который был с Макгрегором на стадионе. Тогда же «Лужники» посетил Хабиб Нурмагомедов – всего через три месяца состоялся тот самый бой.

По словам Лобова, встреча Путина и Конора прошла в перерыве матча Франция – Хорватия: «Не знаю, кто именно приглашал, но команда была дана, поступило приглашение. Там было огромное количество людей. Я лично с ним не встречался, а Конор встретился в перерыве, они немного пообщались».

Конор несколько раз пожал Путину руку и пообщался около 30 секунд. Под финал разговора они сфотографировались. Макгрегор положил руку на плечо Путина, но убрал, когда охрана видом показала, что так делать нельзя. При этом Конор опубликовал фотографию, где не убрал руку с плеча.

После встречи Конор написал в соцсетях: «Этот человек – один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира». Он сопроводил пост фразой «Россия, вперед!», которую написал по-русски.

В 2018 году ирландский благотворитель Дебби Диган, которая после визита в Россию в 1998-м запустила организацию Children with Love, получила от Владимира Путина награду. Путин сказал ей, что он поклонник Конора. «Он [Путин] знал, что я из Ирландии, и спросил, встречалась ли я с Конором Макгрегором», – рассказала Диган.

«Ты проявляешь неуважение к своему президенту?» Конор критиковал Хабиба за отсутствие фото с Путиным и сам попал под негатив от Зеленского

Конор использовал встречу с Путиным против Хабиба на пресс-конференции перед их боем. Там Нурмагомедова спросили об их взаимоотношениях с Путиным и отсутствии совместной фотографии с матча. Хабиб ответил, что не любит фотографироваться. «Ты проявляешь неуважение к своему президенту Владимиру Путину? Или что под этим подразумеваешь? Объясни, что ты имеешь в виду. Фальшивая крыса», – говорил Конор.

После этого напомнил об аресте бизнесмена Зиявудина Магомедова, который спонсировал молодого Хабиба: «Владимир Путин посадил его за растрату денег российского народа. Вы взяли деньги у Магомедова. И что теперь? Путин запер его! Скажи что-нибудь Путину об аресте Магомедова. Скажи что-нибудь! Попроси его освободить».

Позже совместное фото Конора и Путина раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, он был фанатом Макгрегора, но изменил позицию. Отец Конора Томи Макгрегор защитил сына: «Держи имя моего сына подальше от своего поганого рта».

Путин получил в подарок первую бутылку виски бренда Конора. Но, кажется, так и не попробовал

Артем Лобов рассказывал: «Это самая первая бутылка, которую произвел его бренд. Это было очень важное событие для Конора. Мы видим, какой высоты достиг его виски, но самая первая бутылка всегда самая важная. Что можно подарить президенту России, человеку, у которого есть все? Подарок должен быть важным, нести в себе какую-то ценность».

Конор говорил, что служба безопасности запретила Путину пробовать виски, потому что боялась, что там яд. «Немногие знают, что самую первую бутылку виски Proper Twelve я подарил Владимиру Путину. Служба безопасности президента нет равных. Как вы, я уверен, знаете, с Владимиром Владимировичем не шутят. Так вот, я подарил бутылку и передал через охрану.

Они должны были проверить ее, чтобы убедиться, что жидкость безопасна и не отравлена, а затем передать Владимиру Путину. После этого мне не удалось поговорить с ним, чтобы узнать, что он думает об этом. Хотя уверен, что он попробовал и ему понравилось», – вспоминал Конор.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский; instagram.com/thenotoriousmma; Gettyimages.ru/Steven Ryan