Макгрегор избил его отца.

Сестра Конора Макгрегора встречается с гангстером Грэмом Уиланом, как пишут британские таблоиды. Грэм – сын того самого человека, которого Конор в 2017-м побил в пабе Black Forge Pub. Это не мешает дружбе с Уиланами, которые работают на преступный клан Кинаханов – один из самых могущественных в мире.

Сестра Макгрегора встречается с гангстером из клана Кинаханов: он только вышел из тюрьмы и давно общается с Конором

Sunday World утверждает, что Аойф Макгрегор перестала скрывать отношения в феврале, когда опубликовала фото с Уиланом в гостинице Black Forge Inn своего брата. Снимок был сделан через несколько дней после того, как Уилан освободился из тюрьмы: его осудили за отмывание денег и хранение наличных денег и часов, полученных преступным путем.

Грэм Уилан считается другом Макгрегора и играл за его футбольную команду Black Forge. В 2017-м Конор ударил его отца в пабе Black Forge Pub и провинился перед мафией Кинаханов, на которую работали Уиланы (говорили почти о $1 млн за голову бойца). Слух подхватил Флойд Мейвезер-младший, тролливший Конора на фоне их боя.

Ему в соцсетях ответил Дэниел Кинахан – глава семьи написал, что Мейвезер «не должен верить всему, что пишут в газетах».

Дэниел Кинахан – важный человек в преступном мире: сейчас его разыскивает правительство США, которое считает, что он руководит одним из крупнейших наркокартелей. Кинахан обвиняется в более чем десятке убийств в ходе войны с кланом Хатча.

Его давно разыскивали в родной Ирландии: там считают, что семья Кинаханов – главный поставщик наркотиков и оружия в страну. Власти уверены, что вместе с родственниками (отцом и братом) Дэниел возглавляет одну из крупнейших мафий, которая действует по всему миру.

Кинаханы связаны с русской мафией и вели карьеру Тайсона Фьюри. Глава семьи спас его от депрессии и вернул в бокс

Клан Кинаханов действует с 1980-х, но могущественным стал в XXI веке. По влиятельности его сравнивают с итальянской Каморрой, а в связях с ним подозревают даже русскую мафию. По слухам, основатель группировки Кристофер Кинахан (отец Дэниела), в молодости отсидевший шесть лет, выучил в тюрьме русский язык, чтобы общаться с бизнес-партнерами.

Ирландские власти начали борьбу с Кинаханами после войны с кланом Хатчей. Было совершено более 20 убийств – в основном на улицах Дублина. 5 февраля 2016-го на церемонии взвешивания перед боксерским поединком Джейми Каваны и Антонио Бенто неизвестные в масках открыли стрельбу по зрителям. Оказалось, их целью был связанный с Кинаханами Дэвид Берн. Его убили, а еще два человека получили ранения. Позже подтвердилось, что за нападением стоял клан Хатчей.

Чтобы избежать тюрьмы, Дэниел Кинахан сбежал в Дубай. Он любит единоборства и занимается промоутерской деятельностью. В Дубае Кинахан поддерживал отношения с Тайсоном Фьюри, Дарреном Тиллом и другими бойцами, которые подписали контракт с его промоутерской компанией MTK Global.

Фьюри в феврале-2023 встретился с Кинаханом в Дубае, а в 2017-м был на его свадьбе. Дэниел – не только промоутер, но и друг. Многие считают, что в 2017-м он сыграл ключевую роль в жизни Фьюри: не только поддержал, когда тот боролся с депрессией и лишним весом, но и убедил вернуться в бокс.

«Тайсон сомневался в себе, даже в самой необходимости жить. То, что кто-то пришел и сказал ему «Не волнуйся, я верю в тебя, я тебе помогу», стало для него спасением. Дэниел поддержал Тайсона, помог начать все с нуля. Он поделился с ним позитивным взглядом на мир и планом, как боксер вернется на вершину. Это было очень важно для Тайсона», – рассказывал друг и бывший тренер Фьюри Бен Дэвисон.

Конор не дружит с Фьюри, но часто мелькает с бандитами Кинахана. Например, делал селфи с убитым Дэвидом Бирном, который тренировался в том же боксерском клубе Крамлина, куда Макгрегор ходил в юности. Или фотографировался с Эндрю и Джонатаном Мюрреем – «братьями-гангстерами», имеющими 50 уголовных судимостей.

Фото: instagram.com/aoifemcgregor85 ; twitter.com/