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Весной в ММА дебютирует Иван Емельяненко – брат Федора и Александра. Когда и с кем он подерется?

Иван Емельяненко мог дебютировать в 2009-м в Южной Корее. Братья говорили, что он лентяй

Иван Емельяненко не дает интервью, а Федора и Александра редко спрашивают о нем. Известно, что младшему Емельяненко 35 лет. Вместе с братьями Иван вырос в Старом Осколе, куда семья переехала из Луганской области. Под влиянием братьев он занимался единоборствами – получил звание мастера спорта по боевому самбо, а в 2006 году занял третье место на юношеском чемпионате России.

В 2009-м Иван мог дебютировать в ММА – поединок должен был состояться в Южной Корее, но сорвался по вине организаторов. Новых попыток построить карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко-младший не предпринимал. Федор считает, что виновата лень: «У Ивана, к сожалению, проскальзывает такое – иногда он очень серьезно занимается, с желанием, а иногда делает это просто спустя рукава. Вероятно, думает, что добиться результатов можно и занимаясь время от времени».

С ним согласен Александр: «Иван – лентяй. Он не хочет тренироваться. У нас есть возможность научить его многому. Ему не пришлось бы, как мне или Феде, самому пробивать дорогу в смешанные единоборства. Его можно было бы грамотно, без травм, подготовить и вывести на бои со спортсменами хорошего уровня. Но Ваня никак не может решить, что ему нужно в этой жизни».

Вместо карьеры в единоборствах Иван ушел в частную охрану. В 2019 году Александр рассказывал, что младший брат вернулся к маме в Старый Оскол: «Он такой же, как и большинство населения: без образования, без знаний, без жизненного опыта».

«Это следующая звезда ММА». Возможно, первый соперник – Антонио «Бигфут» Сильва

В октябре-2022 появилась информация, что Иван прошел медкомиссию и собирается добровольно уехать в зону боевых действий, но этого, кажется, так и не произошло. Теперь Емельяненко планирует дебютировать в ММА. В марте менеджер Никита Бурчак анонсировал его дебют в смешанных единоборствах: «Он сам ко мне обратился. Мы прорабатывали этот вопрос давно. Он долго думал, принимал решение. Готов набирать форму и посвятить себя боям».

Эту информацию подтвердил промоутер Владимир Хрюнов, назвавший имя предполагаемого соперника и дату поединка: «Планируем, что Иван 26 мая проведет бой со Святославом Коваленко по правилам ММА. Длительность контракта будет зависеть от того, как пойдет. Иван находится в приличной форме. Молодой, красивый, сильный и обученный боец. Надеюсь, сработают гены».

Коваленко уже дрался с одним из братьев Емельяненко – в декабре победил Александра раздельным решением судей. При этом слова Хрюнова уже опроверг агент Коваленко: «Предложений о бое я не получал, никто с нами не связывался. Слышу это впервые».

Менеджер Никита Бурчак скептически оценивает вероятность проведения этого поединка: «Не уверен, что это хороший бой для старта, потому что Коваленко в хорошей форме. Он регулярно выступает, а Иван – нет. Бойцовской подготовки у него давно не было. ОФП, качалочка – в этом направлении. Мы все понимаем, никого под танки бросать не собираемся».

С большей вероятностью состоится поединок с бывшим бойцом UFC Антонио «Бигфутом» Сильвой. Владимир Хрюнов рассказал, что уже связался с бразильцем и отправил ему соглашение. Сильва находится на серии из семи поражений, а в июне дрался в России – проиграл Олегу Попову нокаутом во втором раунде.

Иван будет готовиться к дебюту в Москве. Менеджер Никита Бурчак верит, что Емельяненко-младший повторит успех старших братьев: «У Ивана большой потенциал. Он достаточно высокого роста. Если будет фокусироваться, то быстро придет в форму. Я думаю, что это следующая звезда ММА. Тем более с такой фамилией».

Фото: vk.com