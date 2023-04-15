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Почти каждый турнир UFC заканчивается судейским скандалом. Спорные решения стали нормой – от них страдают простые бойцы и чемпионы. Свежий эпизод: Кори Сэндхаген уничтожил Марлона Веру на UFC on ESPN 43, но судьи отдали победу только раздельным решением.

Почему так много поединков заканчивается судейскими скандалами? И как решить эту проблему?

«Это что за херня?» Решение по бою Сэндхагена и Веры взбесило Дану Уайта и разошлось с мнением независимых экспертов

Сэндхаген перебил Веру по акцентированным ударам в каждом раунде – с общим счетом 128:58 (плюс больше семи минут контроля). Доминация была очевидна, но не всем: судья Джоэль Охеда увидел победу Веры 48-47. При этом его коллеги однозначно выбрали Сэндхагена – 50-45 и 49-46.

Решение возмутило фанатов и топовых бойцов. Ислам Махачев сказал, что хочет посмотреть на судью, отдавшего победу Вере. Генри Сехудо признался, что его тошнит от таких решений. Камару Усман удивился вердикту, хоть и признался в симпатии к Вере. На mmadecisions.com 100% независимых экспертов и 98% фанатов отдали победу Сэндхагену.

Сам Сэндхаген после боя сказал: «Мне кажется, я выиграл большую часть раундов. Лишь в третьем я подумал: «Ну, тут было близко». Но остальные раунды были за мной, первые два уж точно. Поэтому [раздельное решение] сбивает с толку, но таков спорт ММА. Пока правила не исправят, такие вещи будут продолжаться».

Президент UFC Дана Уайт тоже удивился судейскому решению: «Я выходил из уборной и подумал: «Это что за херня?» Можно было дать 5-0 или 4-1, но раздельное решение? Такие вещи пугают».

Охеда раньше работал не судьей, а рефери: согласно Sherdog, он отработал 75 боев в клетке (преимущественно в Invicta и Fury FC). Охеда впервые судил в марте-2023 и сразу на турнире UFC – бой Петерсона и Александера, а потом мейн-ивент с участием Сэндхагена и Веры. Отсутствие судейского опыта привело к неадекватному решению – в поединке топов, претендующих на титульник.

По мнению ветерана UFC Мэтта Брауна, неопытность не оправдывает Охеду: «Не хочу портить ему жизнь, но, думаю, ему надо найти другую работу. Мне плевать какой у него там опыт. Нет оправданий его решению. Нужно сильно постараться, чтобы найти хоть один раунд в пользу Веры. Это худшее судейское решение, которое я видел в жизни».

Интересно, что на этом же турнире работал Дэн Мираглиотта – известный рефери, который судил в UFC единственный раз в 1999-м. В 2020-м он отработал в Bellator – больше никакого опыта за более 20 лет. Решение Мираглиотты тоже спорное: он единственный из судей и независимых журналистов отдал 30-27 в бою Барбер – Ли (фанаты вообще посчитали, что победила Ли).

Как в UFC назначаются судьи и откуда они появляются: нет наказаний от самого промоушена, а на титульнике может работать новичок

Многие заблуждаются, но UFC не назначает судей на турниры. Неопытного Охеду на мейн-ивент поставила Атлетическая комиссия: она случайным образом делит бои между лицензированными судьями из пула – чтобы исключить подкуп. Минус системы, что титульный поединок может получить судья-новичок.

Чтобы стать судьей, нужно получить лицензию. Есть два способа: окончить курсы в частных школах по судейству или пройти стажировку в официальных ММА-организациях. В США таких три: Федерация смешанных единоборств США (UMMAF), Международная федерация спортивных единоборств (ISCF), Международная ассоциация спортивного карате (ISKA). Процесс обычно занимает от полугода до года.

С полученной лицензией кандидату нужно отсудить несколько лет в региональных промоушенах для набора опыта и после этого подать заявку в Атлетическую комиссию своего штата. У Охеды не хватало судейского опыта, но зачлись годы работы в клетке.

Согласно правилам лицензирования в Техасе, кандидат может стать судьей, если минимум три года работал рефери, а в последний год отсудил 10 турниров. Этот пункт вызывает вопросы, потому что работа рефери и судьи сильно отличается: первый следит за соблюдением правил, второй – дает оценку поединку.

Многих удивляет, что от кандидатов не требуется бойцовский опыт в ММА. Как судить поединок, если не понимаешь, что происходит в клетке? На критику ответил президент ABC (Ассоциация боксерских комиссий) Майк Маццулли:

«У наших судей есть необходимый опыт. Прекрасный пример – Сал Д’Амато, у него черный пояс по карате. Дерек Клири – черный пояс по карате и бразильскому джиу-джитсу. Эрик Колон владеет собственным залом джиу-джитсу. Дэн Мираглиотта был промоутером и бойцом тайского бокса».

В чем тогда причина спорных решений? Последнее время их все больше: поражение Яна от О’Мэлли (хотя почти все эксперты не согласились), странная победа Пимблетта над Гордоном, 10-8 в последнем раунде Гейджи – Физиев. Спорные решения стали нормой.

Ошибки судей сильно влияют на карьеры бойцов – Магомед Анкалаев уже четыре месяца мог быть чемпионом, если бы не спорная ничья с Блаховичем. Самое главное: UFC не может наказать судей – ни оштрафовать, ни отстранить. Им платят Атлетические комиссии, они же реагируют на ошибки.

Есть нюанс: если UFC организует бои в странах, где нет собственных регулирующих органов, то может нанимать судей. На UFC Fight Night в Макао Уайт снял с турнира судью Говарда Хьюза, который, по его мнению, плохо отработал два поединка: «Пускай возьмет пива, попкорна и просто посидит посмотрит бои, но не будет их судить».

Хьюз был наемным сотрудником в тот вечер, но все же оставался лицензированным членом комиссии, поэтому Уайт извинялся. На сайте UFC появился текст, где промоушен признал вину президента в снятии судьи с турнира, принес извинения лично Хьюзу и пообещал дальше с ним сотрудничать.

Если от комиссий так много проблем, почему UFC не создаст собственный судейский корпус? Во-первых, тогда они не получат лицензию на проведение турниров. Атлетическая комиссия Невады никогда не даст провести ивент в Лас-Вегасе без своих судей. Во-вторых, возникает этический вопрос: где гарантии, что Уайт не будет дарить победы популярным бойцам? Комиссии гарантируют нейтралитет – отделяя спорт от бизнес-интересов.

Проблема в оценке боев судьями – недостаток гибкости при выборе критериев, 10-балльная система и человеческий фактор

Не все фанаты понимают, как оцениваются поединки. Базовый принцип: победитель раунда получает 10 баллов, проигравший – 9 или меньше. Если раунд близкий, судьи могут дать 10-10 (такого почти не бывает).

Из-за каких факторов чаще всего принимаются неправильные судейские решения? Их всего два: человеческий и системный.

Человеческий фактор – когда принятию правильного решения мешает квалификация судей.

Причины:

1. Увеличилось количество поединков. За первые два года существования (1993-1994 годы) UFC провел всего четыре турнира – сейчас столько умещается в месяц. В 2012-м UFC провел 31 турнир, в 2022-м – уже 42. Чем больше поединков, тем больше шансов ошибиться. Многие судьи работают не только в UFC – в PFL, Bellator и других лигах. Иногда судят с перерывом в сутки и даже часы – передвигаясь между аренами.

2. Нехватка знаний. Среди судей мало представителей ММА – многие пришли из бокса и даже каратэ. Яркий пример – обладатель черного пояса Сал Д’Амато, которого систематически критикуют за спорные решения.

Д’Амато увидел победу Херманссона над Стриклэндом – одно из самых странных решений 2022-го. Он же присудил Стерлингу победу в реванше с Яном и дал ничью в Анкалаев – Блахович, которая лишила россиянина титула. При этом Д’Амато – самый востребованный судья последних лет: в 2022-м он снова отработал больше всех – 32 турнира и 95 вынесенных решений. Хотя фанаты регулярно требуют лишить его лицензии или хотя бы наказать.

Системный фактор – когда принятию правильного решения мешают существующие правила.

Причины:

1. Недостаток гибкости при выборе критериев. Вечный вопрос: что важнее – ударка или партер? В поединке, где боец перебил соперника, но раз за разом пропускал тейкдауны, оценивать особенно сложно. Отсюда неадекватные решения, когда никто не понимает логику.

Иногда судьи оценивают бой слишком буквально – настолько углубляются в критерии, что не могут со стороны адекватно посмотреть на поединок. При этом у них катастрофически мало времени, чтобы принять решение.

«Ты должен присвоить числовое значение тому, что ты только что сейчас видел, в среднем за 15 секунд. Пять секунд из этого времени уходят на записи – и у тебя остается 10 секунд, чтобы решить, кто забрал раунд», – описывал работу Дуглас Кросби – судья, увидевший победу Пимблетта над Гордоном.

2. 10-балльная система. Она неплохо работает в боксе, но в ММА вызывает проблемы. Чаще всего поединки длятся три раунда, поэтому цена каждого велика. Разница между победой и поражением – часто в один балл. Если в близком поединке судья ошибется в одном раунде, у бойца сильно уменьшатся шансы – ему нужно убедительно взять оставшиеся.

Судьи редко оценивают раунды в 10-8, почти никогда – 10-10 или 10-7 (хотя все это указано в правилах). Бойцы могут топтаться пять минут в центре клетки и все равно получат 10-9. Это повышает ценность судейской ошибки и делает систему негибкой. Возможно, в близких раундах судьям в ММА стоит чаще ставить 10-10, а в разгромных – не бояться использовать оценки 10-8 и даже 10-7.

Как решить проблему с судейством: дополнительный раунд для выявления победителя, привлечение экс-бойцов к подготовке

По улучшению судейской системы высказывался Джо Роган. Хотя предложенная реформа кажется хаотичной:

«Нам не нужна боксерская система [с 10-балльной оценкой раундов]. Должно учитываться много факторов: объем работы, количество ударов, попыток болевых, тейкдауны, нанесенный ущерб в целом. Нужно сложить все это – и тогда получится совершенно другой результат. Оценки должны быть примерно такими: 57-96 за первый раунд, 100-20 – за второй. Потому что такая оценка лучше отображает то, что происходит в бою, чем 10-9».

Многие предлагают повышать квалификацию судей, привлекая экс-бойцов. Они могут помочь с составлением учебных материалов и даже получить лицензию. «Я бы хотел видеть больше бойцов среди рефери и судей. Это имеет смысл», – согласился Дана Уайт.

Но звезды ММА вряд ли станут судьями – выгоднее быть тренером или открыть зал. Многие судьи работают на полставки: например, основная профессия Дугласа Кросби – постановщик трюков. За 28 лет он скоординировал каскадеров в более чем 250 фильмах.

Другое предложение – ввести дополнительный раунд для выявления победителя при спорном итоге. Такое практикуется в TUF, но в самом UFC данный метод невозможен, так как временные слоты турниров расписаны поминутно. Если после каждого близкого поединка добавлять раунды, то ивент сильно затянется, что не устроит телевизионщиков.

Полезная идея – заставлять судей посещать пресс-конференции после боев, где они бы объясняли решения. Возможно, тогда аудитория поймет критерии, по которым судьи оценивают поединки. Даниэль Кормье рассказывал, что после общения с судьей Беном Картлиджем узнал много нового о судействе.

Многие фанаты не знают критериев, но обвиняют судей в ошибках. В правилах все расписано подробно. Судьи используют три критерия для выявления победителя: а) эффективные удары/грэпплинг; б) агрессивность; в) контроль территории. При этом пункты б) и в) учитываются, только если в первом равенство. Агрессивность означает попытки закончить бой, а контроль территории – способность диктовать темп, место поединка и занимаемые позиции.

Важно: контроль центра октагона, агрессивность, количество выброшенных ударов без серьезного урона и неудачные попытки тейкдаунов не учитываются, если соперник, к примеру, нанес больше силовых чистых попаданий в голову, хоть и весь раунд прижимался к сетке.

Как судьи определяют, кто был лучше в стойке и грэпплинге? Здесь тоже есть четкие критерии. Главный – урон, который получает соперник. Он не всегда физический: учитываются любые удары и грэпплинг, которые приводят к «видимым повреждениям, уменьшению энергии, уверенности, способностей и духа противника». В этом другое заблуждение фанатов: один мощный удар в голову, от которого боец пошатнулся, намного важнее 10 лоу-киков, которые лишь имитируют активность или рассчитаны на кумулятивный эффект.

Еще раз: боец может контролировать центр октагона, выбрасывать десятки ударов без серьезного урона, но в глазах судей он проиграет раунд, если соперник хорошо защищается и наносит редкие, но сильные и точные контрпанчи, которые причиняют больше урона. В первую очередь судьи оценивают видимые признаки («гематомы и рваные раны»), но и нематериальные – эти признаки не расписаны подробно, но, вероятно, описывают следующие ситуации в бою:

•‎ уменьшение энергии (когда бойцу пробили корпус, он опускает руки, замедляется); •‎ уверенности (когда боец боится сближаться, не работает первым номером, опасается попаданий); •‎ способностей (когда боец не может нащупать дистанцию, не понимает, как атаковать, не реализовывает геймплан); •‎ духа (когда боец пропустил много ударов или долго контролировался в партере, после чего выглядит потерянным и с трудом ищет угол в перерыве).

Два других критерия (помимо урона) – доминация и ее продолжительность (период, когда соперник почти не контратакует). Важно понимать, что доминация это не простой контроль центра клетки или объем наносимых ударов. Доминацией считаются только эффективные действия, которые ведут к нанесению урона и попытке завершить бой. Слабые удары в стойке «на очки» учитываются в последнюю очередь. Как и контроль в партере без обострения – борьба считается успешной, если завершается улучшением позиций, попыткой сабмишена или ударами.

Лежать на сопернике не выход – судьи не считают это эффективной работой: «Простое удержание не должно быть основным фактором при оценке доминирующего положения». Поэтому боец в маунте рискует проиграть, если соперник будет успешно отбиваться и, например, посечет его локтями. Потому что в таком случае будет видимый урон, который судьи оценивают очень высоко.

Проблема судей ММА – в одержимости критериями. Это проблема и других видов спорта. В футболе судьи получили VAR и все равно ошибаются, хотя тратят на принятие решения намного больше времени, чем коллеги в ММА.

Иногда судьи несколько минут смотрят повтор и не могут найти правильное решение. При этом они не могут пересмотреть раунд и работают в дефиците времени. Судьи MMA смотрят бой и держат в уме критерии – это совсем иная картинка, чем у фанатов. Из-за этого не всегда находится баланс между прописанными критериями и духом боя = абсурдные и нелогичные решения.

Предложений по улучшению судейской системы много, но каждая из них требует проработки. Эта работа невозможна без помощи самих судей и комиссий. Лучше всего по этому поводу высказался Доминик Круз:

«Нам нужно работать вместе с комиссиями [для улучшения судейской системы], но они не хотят нас туда впускать, они хотят сами контролировать весь процесс. Почему мы не можем работать вместе, чтобы сделать спорт лучше? Нам нужно объединиться. Сейчас комиссии отдельно, мы [бойцы] отдельно».

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane, Jeff Bottari/Zuffa LLC, Harry How, Steve Marcus; globallookpress.com/Louis Grasse