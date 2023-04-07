9 комментариев

Обошелся без штрафа и сфотографировался с полицейскими.

В январе-2023 пьяного Александра Емельяненко не пустили в московский ТЦ – после этого он с трудом шел по улице. Теперь новый инцидент: из-за Емельяненко, который находился в состоянии алкогольного, задержали рейс из Екатеринбурга.

Что произошло?

Емельяненко справил нужду в переходе в аэропорту – рейс задержали, но полиция не выписала ему штраф

Вылет самолета из Екатеринбурга в Москву планировался на 17:00 по московскому времени 6 апреля из аэропорта Кольцово, но задержался на 20 минут. Причина – поведение Александра Емельяненко. Блогер Анна Данилова, которая отправлялась тем же рейсом, рассказала о произошедшем для E1.RU:

«Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит.

Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф». А он отвечает «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]» – и заходит в автобус».

По словам Даниловой, прибывшие сотрудники полиции вывели Емельяненко из автобуса и проверили у него документы. После этого сфотографировались и отпустили. «Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно все», – отметила Данилова.

Емельяненко не сняли с рейса и не выписали штраф. В самолете он вел себя спокойно и фотографировался с пассажирами. Данилова тоже сделала совместное фото: «Видно, что был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко – он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал. Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался».

Данилова добавила, как Емельяненко вел себя во время полета: «Как только самолет взлетел, я пошла в туалет, а он подошел к стюардессе и сказал: «Дайте мне любой алкоголь, хоть что-нибудь». Они говорят: «Мы вам продавать ничего не будем». Видимо, он к тому моменту уже устал.

Полет прошел нормально. Потом мы приземлились, я получала багаж и вижу, что он идет и кричит: «Помогите! Помогите!». К нему подошла женщина, спросила, чем ему помочь. Он сказал: «Мне нужна тележка». Он взял эту тележку и, кое-как на нее опираясь, пошел».

Позже в транспортной полиции отметили, что каких-либо правонарушений со стороны Емельяненко не было. Менеджер Никита Бурчак прокомментировал инцидент: «Александр подтверждает случившееся, раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. У правоохранительных органов никаких претензий к Александру нет. Да и по видео, выложенным в соцсетях, это видно. Спасибо полицейским за понимание и содействие. Александр прилетел в Москву, я встретил его в аэропорту, все хорошо».

В марте Дацик говорил, что Емельяненко ушел в запой – в июне у него планируется бой по боксу

В декабре Александр Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко – это его последний бой. Летом-2022 Емельяненко проходил реабилитацию в Екатеринбурге, а в конце марта-2023 боец MMA Вячеслав Дацик рассказал:

«Санька ушел в загул… Сане нужен постоянный соперник. Когда он начинает отдыхать, начинаются проблемы. Когда забухал, я ему позвонил: «Саня, хватит фигней страдать, подъезжай в спортзал на тренировку». Саня сказал, что не готов. Когда это было? Ну когда он начал куролесить. Месяца полтора‑два назад. Сейчас он восстанавливается».

Тогда же промоутер Владимир Хрюнов отметил, что Емельяненко находится в отличной форме и готовится к новому бою по правилам бокса на июнь. «В ситуации с Александром Емельяненко любое его слово – это главная новость в российских единоборствах. Та пауза, которую он взял, цитирую Сашу: «Позволила себя проявить всяким шакалам». То есть недоброжелателям, которые хотят погреть руки на его якобы неспортивном образе жизни», – рассказал Хрюнов.

Позже менеджер Никита Бурчак подтвердил, что Емельяненко набирает форму и планирует бой в мае-июне: «На текущий момент в разработке есть три соперника – Михаил Кокляев, Джефф Монсон и Боб Сапп». Сам Емельяненко говорил, что ему интересны реванши, поэтому бой с Кокляевым – приоритетный вариант.

Боец Bellator Вадим Немков оценил возможность Александра Емельяненко присоединиться к Fedor Team – команде его брата Федора Емельяненко: «Даже если он попадет к нам в команду, ты не заставишь человека не пить. Мы же не будем за ним ходить, всю дорогу следить. У нас такого нет, у нас у каждого своя голова на плечах. Если хочешь напиться за десять дней до боя – иди пей, напейся, твое желание».

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказывался о проблемах Емельяненко: «Когда Саша не выходит на связь, это означает, что он пьет. Но есть два Александра Емельяненко. Один – который пьет, и с ним вообще невозможно работать. А второй – который не пьет и дерется, собирает аудиторию, любим зрителям, вот и все».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович