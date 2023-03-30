Создают общую платформу на $21 млрд.

Компания Endeavor Group, которая владеет UFC, приобрела рестлинг-промоушен WWE. Теперь они объединятся в уникальную платформу с миллиардной аудиторией.

Что значит эта сделка: владельцы UFC и WWE разделят акции 51% на 49%, стоимость новой компании – больше $21 млрд

Endeavor Group – американский медиа-холдинг, который представляет спортсменов, артистов кино, телевидения, музыки и театра и работает с цифровыми медиа. В 2016 году компания выкупила промоушен UFC, а полный контроль получила в 2021-м. Покупка оценивается в $4 млрд, что на тот момент стало крупнейшей сделкой в спорте.

Ранее основатель Endeavor Group Ари Эмануэль инвестировал в соревнования по верховой езде, показы мод и теннисные турниры Miami Open и Madrid Open. Стоимость новой спортивно-развлекательной компании, включающей UFC и WWE, составит более $21 млрд.

AP отметил, что она разместит у себя бренды UFC и WWE: Endeavor Group Holdings Inc. получит 51% контрольного пакета акций, а у акционеров WWE останется 49%. Источники Reuters рассказали, что внутреннее название объединенной компании – Project Stunner.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал покупку: «Наша компания последние семь лет была в ударе, а теперь мы еще добавим WWE в портфолио. Я очень взволнован и рад переходу на новый уровень. Винс Макмэн – акула в сфере рестлинга, а Ари Эмануэль [глава Endeavor] – настоящий зверь в том, что он делает. Нет предела тому, чего мы можем достичь в следующие несколько лет».

«Это уникальная возможность создать глобальную платформу в сфере спорта и развлечений, которая будет соответствовать тому, куда движется эта отрасль», – сказал генеральный директор Endeavor Ари Эмануэль. По оценкам их финансового директора Джейсона Люблина, стоимость UFC составит $12,1 млрд, WWE – $9,3 млрд.

Каким будет управление:

• Генеральным директором новой компании станет Ари Эмануэль, который управляет Endeavor Group;

• Винс Макмэн станет председателем правления, а президент Endeavor Group Марк Шапиро займет аналогичную должность в объединенной компании;

• Дана Уайт останется президентом UFC, Ник Хан возглавит рестлинг-бизнес.

Исполнительный председатель WWE Винс Макмэн отметил, что коллективная фан-база UFC и WWE составляет более 1 млрд. По его словам, стремление новой компании – к максимизации стоимости объединенных медиаправ, повышению монетизации спонсорства, разработке нового контента и осуществлению других стратегических слияний и приобретений для дальнейшего укрепления брендов.

Турнир WWE за два дня собрал больше 160 тысяч на стадионе. Его босс 40 лет управляет промоушеном, но уходил на фоне скандала с домогательствами

WWE имеет высокие телевизионные рейтинги и широкую распространенность в стримингах. Шоу WrestleMania 39 на стадионе SoFi за два дня суммарно собрало больше 160 тысяч зрителей, а на ринге появился рэпер Снуп Догг. Оба дня побили рекорды посещаемости в сравнении с прошлым турниром на 28% и 33%.

Доход WWE за 2022 год – $1,3 млрд, а суммарные просмотры на платформах и соцсетях за начало 2023 года составили 7,5 млрд (94 млн подписчиков в ютубе, 20 – в тиктоке). Разговоры о продаже поднялись еще в апреле-2022. Среди потенциальных покупателей назывались Disney, Fox, Comcast, Amazon и государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

WWE был семейным бизнесом. В 1953 году компанию основал Джесс Макмэн, а в 1982-м она перешла под контроль его сына Винса, который владел основным пакетом акций больше 40 лет. В июле-2022 Макмэн-младший покинул пост главы WWE – согендиректором стала его дочь Стефани: «В 77 лет мне пора уйти на пенсию. Спасибо тебе, вселенная WWE. Тогда. Сейчас. Навсегда. Вместе».

Уход Макмэна произошел на фоне обвинений, что он подкупил нескольких женщин, чтобы скрыть информацию о домогательствах с 2006 по 2022 год. В июле-2022 The Wall Street Journal писал, что Макмэн выплатил четырем женщинам более $12 млн. Из-за этого компания скорректировала финансовую отчетность с 2019 по 2021 год. После расследования и урегулирования ситуации Макмэн компенсировал компании $17,4 млн, а в январе-2023 вернулся в совет директоров.

Босс WWE вызывал Дану Уайта на бой и пытался увести у UFC комментатора, а Брок Леснар сменил рестлинг на MMA и становился чемпионом

Со времен прорыва UFC аудитории и фанатские базы двух промоушенов переплетались, а отношения между руководством всегда оставались напряженными.

В середине 2000-х глава WWE Винс Макмэн пытался сорвать один из турниров UFC. Об этом рассказал ветеран ММА Чейл Соннен. По его словам, это произошло, когда выпуски «The Ultimate Fighter» транслировались в один день с еженедельным шоу WWE «Monday Night Raw». Несмотря на высокие телевизионные рейтинги, у UFC еще не было больших спонсорских контрактов и высоких показателей продаж платных трансляций.

Макмэн знал об этом и пытался забрать к себе комментатора UFC Майка Голдберга. Он не только предложил Голдбергу соглашение на $100 тысяч, но и попросил без предупреждения не участвовать в следующем турнире UFC. Голдберг отказался, а Уайт, узнав о ситуации, сразу заключил с комментатором новый контракт на $500 тысяч.

Макмэн даже вызывал Дану Уайта на бой: «Винс хотел подраться со мной. Богом клянусь. Однажды он позвонил мне и сказал: «Давай сделаем это. Можем провести бой на турнире UFC, можем подраться на WrestleMania». Я сказал ему, что он сумасшедший».

Сам Уайт мешал конкуренту через СМИ и социальные сети. Он не раз бил по репутации WWE, называв рестлинг «фейковым дерьмом», стоимость платных трансляций которого не должна превышать $10: «Не хочу, чтобы это было воспринято как неуважение... Все парни, работающие в WWE – потрясающие люди. Но то, чем они занимаются – это фейк».

Но предвзятое отношение Уайта к постановочным боям не остановило его от заключения контрактов с бывшими рестлерами. Брок Леснар – первая большая звезда, сменившая ринг на октагон. Он присоединился к UFC в 2008 году, а спустя всего три боя (один из которых проиграл) стал чемпионом промоушена. Подписание Леснара вывело UFC на новый уровень – его первая титульная защита собрала рекордные на то время 1,6 млн платных трансляций.

Это даже больше, чем показатели продаж турнира UFC 196, в рамках которого Конор Макгрегор впервые подрался с Нейтом Диазом. Леснар провел в организации три года, после чего вернулся в WWE. По словам Уайта, удержать Брока не получилось из-за денег – Макмэн предложил более выгодный контракт.

Другой заход – от Си Эм Панка. В отличие от Леснара, он покинул WWE с большим скандалом. Панк подписал соглашение с UFC в 2014 году, а дебютировал спустя два года – и проиграл Микки Галлу удушающим в первом раунде.

После этого он не дрался 20 месяцев и вернулся только в 2018-м. Бой против Майка Джексона – еще одно поражение, но единогласным решением судей. Вскоре результат был аннулирован из-за положительного теста Джексона на марихуану.

Есть обратные примеры. Ради карьеры в рестлинге UFC покинули Мэтт Риддл, Шейна Бэйзлер, Кен Шемрок и Ронда Раузи. Именно с перехода Раузи в WWE отношения между компаниями улучшились. Например, Макмэн пригласил Уайта на шоу WrestleMania 34, где планировался дебютный бой Раузи на WWE, а Уайт подарил всей семье Макмэнов билеты на турнир UFC 276.

Возможно, переходы спортсменов из одной организации в другую встанут на поток – Конор Макгрегор уже анонсировал появление в WWE, опубликовав фотографию с чемпионским поясом промоушена: «Поздравляю UFC, который теперь стоит 12 млрд. Вот это да! Теперь Endeavor собирается завладеть и WWE. Невероятно. Какая мощь!»

В ответ на это менеджер звезды WWE Романа Рейнса написал, что Конор всего лишь подражает его клиенту. Кажется, раскрутка первого боя между рестлером и действующим бойцом UFC уже началась.

Фото: Gettyimages.ru/Arturo Holmes, Ronald Martinez, Ethan Miller, Dylan Buell; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency