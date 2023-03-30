Исследование Ивана Ефимова.

В России для тысяч людей Федор Емельяненко воспринимается не только как спортсмен, но и как ролевая модель поведения и даже жизненных ориентиров. В нем видели национального героя, который превратился в легенду интернета 2010-х.

При этом его вид спорта не был популярным и по-настоящему проник в массы после того, когда пик в карьере Емельяненко уже прошел.

Как строился феномен Федора? Что сформировало народную любовь? В чем специфика его популярности в России? В этом мы разобрались для проекта «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирают редакция и пользователи, конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени).

«Такой самурай – сильный, но слабого никогда не обидит». Когда в России еще не знали про Федора, в Азии за ним бегали толпы

«Вокруг Федора в Азии творилось безумие. Особенно в Корее, там к нему приставляли по шесть охранников, – вспоминал менеджер Вадим Финкельштейн (начал работать с Федором в 2003-м). – Корейцы, когда видели его на улице, все время пытались до него дотронуться – видимо, в их культуре важно прикоснуться к сильному. Японцы больше бегали вокруг и фотографировали, а тут прямо висели на нем во время прогулок».

Емельяненко дебютировал в ММА в 2000-м: на арене тульского цирка в турнире японской организации Rings. Тогда он не без проблем победил грузина Левона Лагвилаву, а вскоре подрался в Японии.

Федор не сразу доминировал – в Rings были сложные бои. Например, с Рикардо Ароной – ветеран промоушена Волк Хан рассказывал, как убеждал организаторов отдать победу Емельяненко. Или с Цуеси Косакой, когда Федору присудили поражение из-за полученного на 17-й секунде рассечения.

Тогда образ Емельяненко был другим: он не носил нательный крест, а на бои выходил под тяжелый рок и Prodigy – музыку подбирал промоушен. Федор признавался, что носил крестик в армии, но потом попал в духовную яму.

До перехода в Pride, где прошел золотой этап его карьеры, Емельяненко собрал в Rings 10 побед (с августа-2000 по февраль-2002) и стал чемпионом в абсолютном весе. Тогда в России, в отличие от США и Японии, почти не знали про ММА и успехи Федора.

В Pride Емельяненко продолжил взлет: в 2003-м он стал чемпионом в поединке с Антонио Ногейрой, не проигрывавшим 14 боев подряд. Дальше – историческая доминация, сделавшая Федора легендой в Японии и Корее. Там сформировался настоящий культ русского самбиста.

«Почему Федора полюбили? Он был для азиатской аудитории исключительно положительным героем. Он никогда, например, не высказывался о соперниках жестко. Такой самурай – сильный, но слабого не обидит», – рассказывал Финкельштейн.

Главные победы Федора пришлись на времена, когда в России не было массового доступного интернета, а по ТВ не транслировали ММА: титульник с Ногейрой (2003), первый бой с Марком Коулманом (2004), битва с Мирко Крокопом (2005). Российские зрители не видели побед, за которые потом полюбили Федора.

В 2007-м Pride развалился, а Емельяненко стал свободным агентом и непобежденной легендой. Промоушены выходили с выгодными предложениями. Его бои посещали Джордж Клуни и Брюс Уиллис, Чак Норрис называл сильнейшим бойцом мира, а Ван Дамм хотел снять в кино.

В России же о Федоре по-прежнему не знали. Поединки с его участием по бесплатному ТВ появились только в 2006-м: на НТВ, глубокой ночью, в записи. До этого про Емельяненко слышали только фанаты ММА и Хабиб, который восхищался им.

«Первый раз я вживую смотрел его бои в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо. Тогда его почти никто не знал. Но я знал и целый день был рядом и смотрел на него. Тогда он стал первым, и после этого для меня он был всегда первым, даже когда проигрывал…» – писал Хабиб про Федора.

Трансляции на ТВ запустил Вадим Финкельштейн, который хотел прокачать популярность Емельяненко в России: «Я тогда покупал бои у Pride, переписывал эти кассеты, перекодировал из NTSC в PAL, монтировал и пускал в эфир. В месяц это, наверное, тысяч в 20 долларов выходило, но мне хотелось, чтобы Федора у нас знали».

Победу Емельяненко над Мирко Филиповичем в 2005-м признали боем года в Pride, а американское издание Sports Illustrated – десятилетия. Это пиковая точка в спортивной карьере Емельяненко – он подтвердил статус лучшего тяжеловеса планеты. Слухи о великом русском в «боях без правил» (так неправильно называли ММА) наконец дошли до самой России. Журналисты робко писали о Федоре, к которому потянулись не только жители Старого Оскола, но и звезды.

Часы от Матвиенко и ужин с Путиным – внимание политиков пришло раньше народной любви. Популярность подняли записи боев на НТВ и вирусные видео

Вторая половина 2000-х – эпоха развития интернета и соцсетей: в 2005-м появился ютуб, в 2006-м – VK и «Одноклассники». Там вирусились видео – в том числе с боями Федора. Интернет подключали все больше россиян, а по единоборствам запустились фанатские сайты.

До этого в России не было доступного интернета – в 2002-м в него выходили лишь 8,7 млн человек (8%). Федор не был легендой, чьи бои передают по ИК-порту, поэтому оставался в тени.

В 2006-м пользователями были уже 26,3 миллиона россиян (23% населения), к 2010-му – 43,3 (37%). По развитию соцсетей к 2009-му Россия обогнала мир – это повлияло на популяризацию Федора. Зритель получил доступ к его боям, а фан-база увеличивалась с каждым годом.

Новость о великом российском бойце дошла до элит. Один из первых в шоу-бизнесе, кто заговорил о Федоре – продюсер Иосиф Пригожин. Когда в 2006-м он с певицей Валерией побывал в Старом Осколе и Белгороде, то придумал идею снять клип с участием Федора:

«В ваших краях есть на что посмотреть и чем гордиться. Вашего земляка Федора Емельяненко в Японии называют «русским императором» (последним императором – Sports.ru). Я о нем прочитал в «Комсомолке». Во многих странах Европы и на Востоке Федора считают национальным героем. Я был очень удивлен тем, что в России о нем ничего не знают.

Я предложил Федору сняться в клипе, где примет участие и Валерия. И вообще, нашему чемпиону нужно выходить на ринг под аккомпанемент русских песен, а не под западную попсу. Страна должна знать своих героев в лицо! Я готов запустить клип с Федором по всем российским телеканалам».

Клип не вышел, но популярность Емельяненко росла. В Старом Осколе он уже был звездой: когда в 2006-м Федору исполнилось 30, его портрет повесили на фасаде Дворца спорта задолго до юбилея. В назначенный день собралось несколько тысяч человек.

Емельяненко раздавал автографы, среди гостей – официальные лица. «Меня уже и Иосиф Пригожин поздравил, и Ван Дамм позвонил. Но поздравления от самих старооскольцев намного теплее», – заверял Федор. Из подарков – от медали «За заслуги перед землей Белгородской» до ключей от двухэтажного коттеджа. «Но самым дорогим для меня стало удостоверение о присвоении звания заслуженного мастера спорта России», – признавался Емельяненко.

Популярность Федора крепла: трансляций старых боев на НТВ мало – нужно было подраться в России. В 2007-м, в первом же бое после развала Pride, Федор выступил в Петербурге на турнире Bodog Fight – лиги, созданной канадским миллиардером-скандалистом Кэлвином Эйром (просуществовала чуть больше года). Он занимался азартными играми, а в 2006-м попал на обложку Forbes.

За все время в лиге состоялось 126 боев – в США, Канаде, России и Коста-Рике. Фишкой Bodog Fight было проведение бойцовских вечеров США против России. Турнир в Петербурге был особенным – на него приехал Владимир Путин.

Пиар-директор M-1 Global Наталья Буланова рассказывала о подготовке: «Я помню, как мне дня за два до турнира позвонил человек из службы безопасности президента. Я еще запомнила фразу «не знаю, мне вас поздравить или посочувствовать». Я уже потом поняла, что он имел в виду.

Мне нужно было подать списки всех людей, кто будет сидеть в ринг-сайде с паспортными данными: а это вип-персоны, друзья организаторов, люди из администрации. И я этот список в одну ночь сама, без помощников, составляла. Приехал кремлевский пул журналистов, около 50 человек охраны: до сих пор на фотографиях видно, что на площадке вокруг Путина и Берлускони много серьезных коротко стриженных людей».

В турнире участвовали Федор и Александр Емельяненко, их одноклубник Роман Зенцов, молодой Эдди Альварес. Оба брата закончили бои досрочно и потратили на это семь минут. Федор финишировал серебряного призера ОИ-2000 по греко-римской борьбе Мэтта Линдланда, а Александр нокаутировал Эрика Пеле. «Мы старались победить и прославить свою страну, чтобы с нами считались и нас знали», – говорил Федор.

Путин высоко оценил турнир: «Для нас большая честь принимать лучших бойцов. Я не говорю сейчас о победителях или о тех, кто в этот раз уступил, – все вы выдающиеся спортсмены и, приехав сюда, вы оказали нам честь, доставили радость болельщикам. У вас очень жесткий вид спорта, но он не лишен благородства, уважения к сопернику. Это спорт мужественных людей – и мужчин, и женщин».

После турнира спортсмены, Берлускони и Ван Дамм поехали в Константиновский дворец на ужин с Путиным, а фотографии братьев Емельяненко разлетелись в СМИ.

Бой Федора в Санкт-Петербурге дал толчок популяризации ММА. Это не первый его поединок в России – в начале карьеры он дрался в Туле и Екатеринбурге. Но первый – в статусе легенды. Благодаря визиту Путина новостные сайты и телевизионщики рассказали про ММА: президент как бы легализовал спорт, который много критиковали.

«Тогда вышла первая обложка с Федором Емельяненко в российском издании. Я очень много чего для этого делала, но почти все говорили: «Да не, ну эти ваши там бои без правил…» – вспоминала Буланова. При этом визит Путина не сделал Емельяненко звездой. Бой прошел в апреле 2007-го, а уже в мае Федор признавался, что в России его почти не узнают:

«Почему я популярен везде, кроме России? Я думаю, все зависит от СМИ. В Корее и Японии, например, бои очень популярны. В Америке, Бразилии, Франции они стоят выше, чем бокс. Там люди очень увлечены этим зрелищем, а у нас только начали показывать подобные шоу по телевидению. К тому же хорошо, что обо мне практически ничего не знают в России».

Емельяненко не считывался у массового зрителя, но получал награды от чиновников. Например, часы от Валентины Матвиенко – за вклад в развитие самбо: «Часы не ношу. Они для меня больше как память, на них приятно смотреть и вспоминать момент моей встречи с Валентиной Ивановной».

Часы от Матвиенко и ужин с Путиным – признание официальных лиц пришло к Емельяненко раньше народной любви. Бой в Петербурге интегрировал его в информационное пространство, но не решил главной проблемы – трансляции боев в России.

Сам Емельяненко видел для ММА в РФ большие перспективы. Уже на первый его бой в Туле собрались две тысячи людей, а организаторы жалели, что не провели турнир на вместительном стадионе. Интерес был, но требовался импульс, который бы привел зрителя в спорт. Без доступных ТВ-трансляций это было невозможно.

«У боев есть будущее в нашей стране. Зрители проявляют большой интерес. А о том, что Pride уже сейчас достаточно популярен, свидетельствует рейтинг передачи: раньше в это время на НТВ показывали сюжеты о боксе, но у зрителей они пользовались гораздо меньшим успехом», – говорил Федор в 2006-м.

Емельяненко стал воцерковленным и вышел на пик популярности, когда его бои пустили в прямой эфир

После успешного боя в России Федор подрался в Корее, затем уехал в США. Там его образ изменился: в 2007-м он посетил Дивеевский монастырь и еще больше сблизился с церковью.

«Там я понял, что об этой жизни не знаю ничего – абсолютно. Это то, чем мы должны жить. Говоря простым языком, Господь коснулся моей души. И моя совесть заработала по-другому. Понял, что жить нужно не так, себя нужно менять. Конечно, не сразу, а постепенно. Потихонечку начал от каких-то вещей отказываться, какие-то – делать», – рассказывал Емельяненко.

Федор выбрал новую музыку для выхода – национальные песни. В первом же бою в США против экс-чемпиона UFC Тима Сильвии вышел под «Ой, то не вечер», а на поединках появлялся с большим крестом на груди.

Это важная часть образа. Федор получил крест в Дивеевском монастыре из рук священника: «Нельзя привязываться к кресту как к чему-то такому. Ну, если потерял или что-то случилось, поломался или оборвался, надо просто купить другой и надеть. А этот – как раз после Дивеевского монастыря. Мы вышли, батюшка спросил, есть ли у меня крест, и надел».

В конце 2000-х бои Федора появлялись на ТВ: в прямом эфире платно на «НТВ-Плюс», бесплатно – в записи. Например, Первый транслировал победу над Роджерсом в 2009-м, а «Рен ТВ» – поражение Вердуму в 2010-м.

До этого бой Федора с экс-чемпионом UFC Андреем Орловским повторяли на российском федеральном телеканале «Спорт». Вот комментарии пользователей Sports.ru на новости от 8 февраля 2009-го:

• «Жаль только, что поздно и в будний день. Почаще бы показывали что-то подобное, а то такой человек и мало кто его у нас знает. С этого я постоянно фигею. Своих героев не знает страна…»;

• «Ну хоть так, уже радует… Глядишь, скоро и в прямом будем смотреть Федю»;

• «Очень хорошая новость. Больше людей теперь будут знать и уважать такого человека, как Федор».

Посмотрите, как трансляция боя с Орловским по ТВ повлияла на поисковые запросы в Google Trends – заметный скачок (31):

Но еще больший – в ноябре-2009, когда Емельяненко нокаутировал Бретта Роджерса в Strikeforce (55). Резкий скачок можно объяснить тем, что запись боя показал Первый канал:

После боя с Вердумом цифры немного просели (43) – запись показывал «Рен ТВ».

Первое за более чем 10 лет поражение Федора резонанса не вызвало. На цифры повлияло то, что трансляцию показал уже не Первый канал.

Первый бой Федора в США, который показали бесплатно в прямом эфире – с Антонио Сильвой в феврале-2011 на «России-2».

Это важный момент: несмотря на второе подряд поражение и трансляцию в шесть утра, именно этот бой открыл Федора массовому зрителю. Таким был невероятный всплеск интереса – самый большой за всю карьеру Федора (100).

Бой с Хендерсоном снова транслировался в шесть утра по «России-2», но вызвал меньше интереса. Вероятно, люди успокоились – они уже увидели Емельяненко в прямом эфире и не впечатлились.

Если после Вердума казалось, что поражение случайно и Федор вернется, то после Сильвы кризис стал очевиден. Но бой с Хендерсоном – все равно вторая на тот момент пиковая точка популярности Федора (73).

Промоутер Камил Гаджиев считает, что фактор телевидения стал ключевым в росте популярности Федора: «До этого только самые преданные и вовлеченные фанаты единоборств знали, что происходит в Японии».

С этим в разговоре со Sports.ru согласился спортивный журналист и ТВ-продюсер Андрей Баздрев, больше 10 лет писавший про Емельяненко: «Смешанные единоборства окончательно проникли в мейнстрим, когда их стали показывать на «Спорте» и «России-2». Когда на этих каналах транслировали бои Федора в прямом эфире, тогда же начался не самый лучший период его карьеры, череда поражений».

Это правда: пик популярности Федора пришелся на бой с Сильвой – его показали бесплатно в прямом эфире. Примечательно, что в ютубе максимум показал бой с Роджерсом, а поединок с Сильвой на втором месте. Вероятно, интернет-аудиторию привлек нокаут.

Федор проигрывал и критиковался за рубежом, но в России стал главным спортсменом: полный «Олимпийский» в бою с Монсоном и бум в поисковиках

После третьего подряд поражения в Strikeforce Емельяненко вернулся в Россию, где подрался в M-1 Global – промоушене своего менеджера Вадима Финкельштейна. Бой с Монсоном закрепил звездный статус Федора дома. Цифры в Google Trends не падали – победа над Монсоном в ноябре-2011 принесла второй пик популярности за карьеру (74).

На поединок с Монсоном в заполненный «Олимпийский» пришли больше 20 тысяч человек. На нем снова появился Владимир Путин. За ним потянулись Виталий Мутко, Сергей Собянин, певица Валерия и даже разведчица Анна Чапман.

Несмотря на три поражения подряд, Федор вернулся домой как легенда. Хотя после тяжелого нокаута от Хендерсона прошло меньше четырех месяцев. Емельяненко вышел под патриотичную «Эх, дубинушка, ухнем» и победил Монсона единогласным решением. Федор использовал проблемы соперника с ногами и пробивал непривычно много лоу-киков. Этим спровоцировал поспешные выводы о прогрессе.

Турнир прошел меньше чем за полгода до президентских выборов. И вызвал скандал: в сети предполагали, что трибуны освистали Владимира Путина во время его речи в ринге. Сам Путин на «Прямой линии» (тогда – «Прямой разговор с Владимиром Путиным») назвал Федора достойным бойцом и отметил, что помогал организовать турнир в «Олимпийском». По его словам, он не слышал свиста, а речь закончил под аплодисменты.

Имиджево бой с Монсоном – возможно, важнейший в карьере Федора: Емельяненко уже был суперпопулярен, но после «Олимпийского» еще больше укрепился в этом статусе в России.

Sports.ru в 2012-м опубликовал рейтинг спортсменов, имена которых чаще всего искали в поисковиках русскоязычные пользователи за год. Посмотрите, насколько большой отрыв Емельяненко от всех остальных:

• Федор Емельяненко – MMA – 7,4 млн запросов

• Андрей Аршавин – футбол – 1,85 млн запросов

• Мария Шарапова – теннис – 1,68 млн запросов

Для сравнения – топ-3 иностранных спортсмена:

• Лионель Месси – футбол – 1,25 млн запросов

• Криштиану Роналду – футбол – 823 тысячи запросов

• Владимир Кличко – бокс – 659 тысяч запросов

Это аномальная популярность: Федор начал проигрывать и критиковался за рубежом, но в России превратился в главного спортсмена. Секрет не в победе над Монсоном, а в образе, который привлек людей. Он стал героем патриотических мемов и демотиваторов – образец трезвого и сильного россиянина.

После Монсона до завершения карьеры Федор подрался еще дважды: 31 декабря 2011-го с Сатоси Исии (в Японии) и 21 июня 2012-го с Педро Риззо (в Санкт-Петербурге).

На прощальный бой с Риззо снова пришел Путин. Федор вступил в «Единую Россию» в 2007-м, а в 2010-м избрался от нее в Белгородскую областную думу. Он стремился в политику, а перед завершением карьеры – активизировался:

• В январе-2012 вошел в белгородский штаб поддержки Путина на президентских выборах. Снялся в ролике, где рассказал о высоких духовных качествах кандидата.

• В феврале-2012 на думских выборах в Белгородской области представлял «Единую Россию».

• В мае-2012 избран президентом Союза ММА России.

«Топовые бои в ММА и боксе – это вещи, которые в структуре российского спорта нельзя полностью отделить от государства. Интерес государства иногда совпадает с интересом аудитории, иногда он его подпитывает, а иногда возникает как следствие того, что широкая аудитория начинает этой темой интересоваться», – отметил Баздрев.

Популярность в России влияла на заработки Емельяненко. В списке российского Forbes в 2010-м среди 50 отечественных звезд Емельяненко занял 46-е место с годовым заработком $1,1 млн. Во второй раз попал в шорт-лист в 2012-м – уже на 28-е место с доходами в $2,2 млн.

Одна из причин – рекламные контракты, которых стало много, когда Емельяненко вернулся в Россию. До этого он хорошо зарабатывал на рекламе в Азии, но дома не интересовал большие компании. После боя с Монсоном в списке партнеров Федора появились банки и крупные российские корпорации. «Мерседес» выбрал Емельяненко для продвижения на российском рынке микроавтобуса, а «Евросиб Банк» (в 2014-м его лишили лицензии) использовал его изображение для рекламы «Ударных вкладов». Это только часть заключенных рекламных контрактов.

«В жизни Федор очень закрытый, со своими он раскрывается. Он может иногда выходить из себя. Кажется, что это человек, которому все равно, что происходит в коммерческой части вокруг боя, но это не так. Федор тщательно следит за тем, чтобы все дела протекали в нужном формате. Это касалось и переговоров, и того, что происходит на неделе боев. Федор – в большей степени бизнесмен, чем кажется», – объяснил Баздрев.

После июня-2012 популярность Федора упала и вернулась к отметкам конца 2000-х. Причина – завершение карьеры и уход в политику. Так продолжалось до 31 декабря 2015-го, пока Емельяненко не вернулся и не нокаутировал в Японии малоизвестного индийского кикбоксера Джайдипа Сингха.

Причин возвращения много: желание выигрывать титулы, дать будущее ученикам из Fedor Team и заработать. Без боев медийность Емельяненко упала – количество рекламы уменьшилось. За семь боев в Bellator Емельяненко заработал огромные деньги – итоговый гонорар за каждый около $2 млн.

Возобновление карьеры Федор обсуждал с батюшкой: «Сначала жена согласилась, чтобы я продолжил выступать, а потом говорит: давай если батюшка тебя благословит, то я согласна, чтобы ты дальше дрался. В итоге я пошел к батюшке, и он сказал, что не видит никаких проблем: выходи, бейся, побеждай».

Наивысший пик (67) за все годы после возвращения – спорная победа над Фабио Мальдонадо в июне-2016 в Fight Nights Global. Бои в Bellator принесли Емельяненко огромные гонорары, но не вызвали большого интереса в России (самые популярные – с Чейлом Сонненом в октябре-2018 и Райаном Бейдером в январе-2019).

Емельяненко – кумир новой России. Мы любим его за прошлое, которого не видели, и за образ, который нас отражает

Феномен популярности Федора Емельяненко – стык эпох. Он вошел в единоборства, когда в России не было доступного интернета и соцсетей, а ММА называли «боями без правил» и не показывали по ТВ. Лучшие годы Емельяненко прошли за информационным занавесом, который отделял его от соотечественников.

Парадокс в том, что Россия влюбилась в Федора, когда начались поражения – тогда телевизионщики пустили его в эфир. Когда мы открыли Федора, мир успел в нем разочароваться: зарубежные эксперты называли ограниченным, а период доминации в Pride – переоцененным. И вспоминали, что в карьере Емельяненко были и рестлеры, и чистые фрики.

Когда мы говорим о героях прошлого, которые прославились до эпохи телевидения и интернета, то идеализируем их. История бомбардирства Пеле или легенды греко-римской борьбы Карелина разбиваются об одно и то же – все признают величие, но единицы видели их матчи и бои, чтобы замерить реальную силу и статус.

Когда заглядываешь в соцсети, кажется, что главные победы в карьере Федора – над гигантами Зулузиньо и Чхве Хон Маном. Это впечатляет – кажется, что большого соперника сложнее победить. Но, например, Зулузиньо двигался маршрутом отца, который набил на пляжах Бразилии рекорд 155-10 и дрался до 61 года. Зулузиньо перед Федором фантазировал про 38-0 в боях без правил, но их никто не видел.

Рекорд Хабиба в UFC легче оценить, потому что он дрался в эпоху высокоскоростного и развитого интернета. Поэтому ему часто припоминают близкий бой с Глейсоном Тибау. Карьера Емельяненко в Японии осталась за ширмой – многие восприняли ее идеальной, лишенной сколов и царапин. Хотя у молодого Федора был не менее спорный бой – против Рикардо Ароны. Так мы поверили в образ, который готовым получили из прошлого – великого русского бойца, который больше 10 лет побеждал лучших в мире.

Емельяненко быстро превратился в кумира новой России, вышедшей из кризиса 90-х. Сытые нулевые изменили сознание людей – базовые потребности были удовлетворены. Требовался национальный герой – кумир, которым хочется гордиться.

И Федор – идеальный вариант: сильный, русский, православный. Те, кто знают Емельяненко, говорят: этот человек сложнее, чем кажется. Но мы поверили в картину, которую сами нарисовали. Федор был символом вежливой силы, нам льстило, что русский боец – самый сильный в мире.

«Главное для аудитории не то, как человек наносит удары и красиво берет руку на кимуру, нет. Главное – возможность поорать, помахать флагом и крикнуть: «Наши лучшие!» – сказал для Sports.ru Андрей Баздрев. – Мы всегда будем болеть за своих. Как и американцы всегда будут болеть за американцев, а не за мексиканцев. На этом строится и маркетинг. Людям важно болеть не за голы, очки, секунды, не за красивые удары, не за броски. Людям интересно переживать за что-то, что им близко или кажется близким. И Федор – русский, православный, он кажется нам ближе, чем любой другой боец.

Если вы смотрели его бои, то знаете, что он далеко не всегда дрался с сильнейшими. И это заходило: не только в Японии, но и в России. Под это собирались стадионы. Людям неважно, с кем дрался Федор. Представить как великого соперника можно любого, даже Зулузиньо».

В 2011-м Емельяненко уже воспринимался большой звездой в России. В том же году снимался культовый фильм «Духлесс» по бестселлеру Сергея Минаева – с цитатой, считавшей настроение поколения:

«Я здесь живу… И хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально. Чтобы мода была нормальная, а не от Славы Зайцева. Чтобы жизнь была нормальная. Чтобы «Спартак» с «Зенитом», *** [блин], играли, как «Интер» с «Миланом». Допускаю, что большей части населения все это нахер не нужно. Но я вас не призываю в свой мир. Оставайтесь в своем. Только меня туда тащить не надо».

Для кого-то Федор – великий боец, открывший для России ММА. Для кого-то – герой вирусных видео с кликбейтными названиями и мема: «Обидно, что я живу в стране, где гантели стоят в 20 раз дороже, чем бутылка водки». Хотя принадлежность этой цитаты к Федору не подтверждается источниками.

Емельяненко сформировал образ богатыря, который описан не историей, а нами. Молчаливый и скромный, он уложил образец поведения в легендарную формулу: «Я русский – я дерусь». Федор зеркалил русский характер, каким мы хотим его видеть. Кумир для целого поколения – как герои прошлого, о которых он сам же рассказывал:

«Никогда не хотел быть похожим на героев американских боевиков. Мне не нравится то, куда смотрит наша молодежь. Это неверный путь. Есть настоящие, не выдуманные герои, такие как Александр Невский, Дмитрий Донской, Пересвет. Это великие воины, вот на кого надо равняться. Они не выдуманы кинематографом, эти герои, которые своей жизнью доказали свой героизм. Они жизнь положили во славу Руси».

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Выборы «100 лучших спортсменов в истории России» продолжатся до 31 марта 23:59 по московскому времени. У вас еще есть возможность повлиять на итоги голосования!

Фото: Gettyimages.ru/Tomokazu Tazawa; РИА Новости/Владимир Родионов; globallookpress.com/Andrei Ladygin/Russian Look, Pravda Komsomolskaya/Russian Look; East News/AP Photo/Paul Beaty, AP Photo/Gregory Payan, ALEXEY DRUZHININ / POOL / AFP, AP Photo/Jeff Chiu