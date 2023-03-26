«На разминке готовился дольше».

Вечером 25 марта в Самаре на турнире Ural FC 2 прошел бой по правилам кикбоксинга между Вячеславом Дациком и бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бойцы устроили шоу на битве взглядов, которая оказалась интереснее самого поединка.

Дос Сантос годами приезжал в Россию проигрывать, а на стердауне кричал Дацику в лицо и чуть не устроил драку

На первом стердауне соперники кричали друг на друга полминуты. На второй Дацик вышел в огромной шкуре медведя, а Дос Сантос разрисовал лицо в бразильский флаг. Бойцы снова кричали и чуть не подрались:

42-летний Дос Сантос знаком российским фанатам ММА – до Дацика дрался против россиян девять раз, но почти всегда проигрывал: в списке Александр Емельяненко, Сергей Харитонов, Виталий Минаков. Дос Сантос даже подрался вничью с Иваном Штырковым в RCC и победил Евгения Ерохина в MFP.

Но не впечатлял – по-колхозному работал в стойке, а в борьбе использовал только физическую силу. Иногда это давало результат, но Дос Сантосу не хватало техники продвинуться в партере. Например, Сергей Харитонов финишировал его приемом на ногу, когда тот находился за спиной.

В бою по правилам кикбоксинга Дацик был фаворитом – ударная техника Дос Сантоса слабовата даже для бойца поп-ММА. Но Дацик высоко оценил соперника:

«У нас тяжелый вес, и любой удар для каждого из нас может стать последним. Я постараюсь не допустить того, чтобы он по мне попал. А сам постараюсь первым донести свой колхозный удар. Мне не придется оправдываться после боя – я не говорю много глупостей».

Дацик нокаутировал Дос Сантоса и вызвал 50-летнего кикбоксера: два нокдауна и победа за 57 секунд

Александр Емельяненко побеждал Дос Сантоса в 2017-м, а Дацику проиграл нокаутом в 2022-м – и назвал его фаворитом:

«Я уже побеждал Мондрагона, самое время и Дацику попробовать силы против этого бразильца. Болеть я буду, естественно, за Славу и считаю, что он добьется победы. И уверен, что этот поединок не продлится всю дистанцию.

В конечном итоге Мондрагон запомнится только этим рыком во время дуэли взглядов на пресс‑конференции, а в самом поединке бразилец… Мягко говоря, получит по полной».

Бой прошел в тяжелом весе – 118 кг Дацика против 120 кг Дос Сантоса. Но борьбы не получилось – уже на 15-й секунде бойцы зашли в клинч, где Дацик коротким хуком уронил Дос Сантоса. Было видно, что нокдаун тяжелый, но рефери не остановил бой. Еще одним попаданием Дацик снова уронил соперника – тот показывал, что травмировал плечо. На этом все закончилось.

Бой продлился всего 57 секунд и стал первым для Дацика в 2023 году – после победы он вызвал 50-летнюю легенду кикбоксинга Жерома Ле Боннера, которому проиграл нокаутом в 2019-м. Звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов, травмировавший руку в последнем бою, попросил у промоушена бой с Дациком – одной правой.

Уже через шесть дней Дацик проведет боксерский поединок против Кевина Джонсона в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Похоже, он понимал уровень Дос Сантоса и не считал соперником. «Даже не запыхался. На разминке готовился дольше. Боксеры оценят, был ли это колхоз или немного появилось бокса», – сказал Дацик.

Фото: телеграм-канал Ural FC