В центре скандала – чемпион One FC Малыхин.

На UFC Fight Night в Лас-Вегасе Мераб Двалишвили уверенно победил Петра Яна. На фоне раскрутки боя обострился конфликт между Двалишвили и чемпионом ONE в полутяжелом весе Анатолием Малыхиным – все из-за их спора на результат боя Яна и Стерлинга.

Что произошло?

«Купи что-нибудь в подарок рефери». Малыхин и Двалишвили поспорили на бой Яна – и уже год разбираются с переводом

В апреле-2022 перед вторым боем между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном Анатолий Малыхин предложил Двалишвили спор: «Погнали по 50 тысяч долларов, если ты готов. Или будешь исполнять, как твой дружок?» Двалишвили поставил деньги на победу Стерлинга, а после поражения Яна потребовал побыстрее перевести выигрыш. Малыхин пообещал выплатить долг и попросил поделиться реквизитами: «Спор для меня – это святое».

После сам Двалишвили подтвердил намерения Малыхина отдать долг: «Он сразу связался со мной и попросил номер карты, чтобы скинуть кэш. И в шутку добавил: «Купи что-нибудь в подарок рефери». Он сказал это на русском, я не очень хорошо понял, но ирония была очевидной».

Через девять месяцев история получила новый виток. В январе-2023, когда шла раскрутка боя Двалишвили с Петром Яном, Мераб с угрозами обратился к Малыхину: «Мы заключили пари, но он так и не прислал мне денег. Он должен отдать 50 тысяч долларов. В противном случае я отправлюсь в Таиланд и найду их сам».

Малыхин полностью проигнорировал заявление Двалишвили, который вместо Таиланда улетел в Лас-Вегас для подготовки к бою с Яном. По словам Мераба, отсутствие какой-либо реакции вынудило его обратиться напрямую к Яну: «Мы встретились с ним за неделю до боя. Я задал ему вопрос: «Где деньги? Может, Анатолий передал тебе деньги для меня?» Он ответил: «Я сказал Анатолию не платить, так как я не проиграл второй бой Алджамейну». Разве это по-мужски? Петр не прав в этом вопросе, потому что он проиграл бой, а Анатолий обещал выплатить мне деньги».

Победа Двалишвили над Яном вынудила Малыхина высказаться: сначала выложил скриншот переписки с Мерабом, после чего обвинил его во лжи. «Четыре раза я скидывал ему лист, который надо заполнить для перевода. Все четыре раза он его заполнил неправильно и говорит, что это не надо. Вот сейчас я в пятый раз был в банке. В пятый раз, чтобы перевести ему деньги. Не знаю из-за чего, но он мне не дает информацию. Я в нокаутах не был, человек вменяемый, понимаю, что нужно».

После команда Петра Яна отреагировала на обещание Двалишвили приехать в Таиланд. Спарринг-партнер Саид Хатиев предостерег Мераба от поездки: «Если он приедет в Таиланд и на улице встретится с Малыхиным – мы Мераба больше в UFC не увидим. Как бы он там не выеживался, если Анатолий один раз попадет, то его обратно не соберут».

Малыхин предложил Двалишвили перевести деньги на благотворительность: «Не надо пугать, что приедешь в Таиланд. Бои не улица. Если тебя цепану разок, ни одна бабка не отшепчет. Решение такое. Думаю, Мераб поддержит его. Переведем эти деньги в фонд детям и закроем вопрос. Нас деньги ни беднее, ни богаче не сделают, а детям помогут».

UFC увольнял бойца за ставку на себя, а Хабиб и Кормье спорили на бой с ЧМ по вольной борьбе

По правилам бойцам UFC запрещено делать ставки. Например, руководство промоушена уволило легковеса Джастина Джейнса, когда узнало о его ставке на собственный бой. Джейнс проиграл раздельным решением судей, хотя поставил на себя 24 тысячи долларов: «Я был готов к любому исходу, но увольнение из UFC – это отстой».

При этом были обратные примеры ситуации Малыхина и Двалишвили. Из свежих – спор между Гилбертом Бернсом и менеджером Али Абдель-Азизом. В октябре-2022 за несколько недель до боя между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой они спорили в социальных сетях. «Эй, Гилберт, я только что посмотрел твое интервью, в котором ты сказал, что Оливейра может побить Ислама. Я знаю, что ты в это не веришь», – написал тогда Абдель-Азиз.

Бернс в ответ предложил спор, на что менеджер Махачева согласился. Бой завершился победой Махачева – Бернс отдал Абдель-Азизу 50 тысяч долларов. Сам Абдель-Азиз подтвердил перевод, выложив скриншот банковской выписки в социальных сетях.

В 2019 году перед полуфиналами чемпионата мира по вольной борьбе Хабиб Нурмагомедов поспорил с Даниэлем Кормье на пять тысяч долларов. Хабиб ставил на победу Заурбека Сидакова, а Кормье считал фаворитом Джордана Барроуза.

«Да, он тот спор проиграл. Он хотел отдать [деньги], но я сказал, что не надо. Сказал: «Лучше отдай в зал». У нас всегда в зале бывает, так скажем, общак. Так что, я ему говорю: «На общак кинь в зал». Эти деньги он туда и положил», – рассказывал в интервью Хабиб.

Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/James Gilbert; Instagram/anmalykhin