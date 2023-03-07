Включил обещанные размахайки.

Магомед Исмаилов и Иван Штырков провели бой по боксу на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге. Оба – бойцы ММА, но сейчас продвигают себя как боксеры и дебютировали в супертяжелом весе. RCC анонсировал бой в стиле фильма «Троя»:

Перед боем к ним обратился экс-чемпион UFC Петр Ян: «Пошумите хорошенько на Урале. Такие поединки привлекают большое внимание к боксу. Так что, почему бы и нет?»

Каким получился боксерский бой Исмаилова и Штыркова?

«Будет химический взрыв». Исмаилов и Штырков уже дрались по MMA, а теперь зашли в 93 кг по боксу

Исмаилов и Штырков встречались друг с другом в 2020 году на турнире ACA 115, где дрались по правилам MMA. Тогда Исмаилов победил единогласным решением судей. «Прости. А у меня вот внутри болит. Да, у меня не видно ссадин. Но голова болит», – сказал Исмаилов после боя и поцеловал Штыркова в лоб.

«Все эти имена: Минеев… Они стукаются о мою голову и отлетают. А в голове только Ваня сейчас. Он у меня в голове, и с этим нужно что-то делать», – говорил Исмаилов перед их новым боем. Параллельно развивал, что на ринге будет химический взрыв, и обращался к сопернику: «Надеюсь, за время с нашего прошлого боя Ваня не открыл для себя какую-то новую химию».

По словам тренера Рамазана Исмаилова, боксерский бой пройдет в весе 93 кг по инициативе Штыркова: «Мы хотели, чтобы бой прошел в боксерском весовом лимите первого тяжелого веса, то есть чтобы спортсмены весили 90,7 кг. Заодно можно было помучить соперника.

Но другая сторона хотела выступать именно в полутяжелом весе по правилам ММА – до 93 кг. Думаю, что в поединке Штырков будет весить 103 кг. Десятку он легко наберет. В 10‑унцовых перчатках он будет еще опаснее, особенно в первые два с половиной раунда».

Сам Штырков подтверждал, что согласовал с Исмаиловым вес 93 кг, хотя в MMA обычно делал 93,5: «Пришлось еще подсушить сверху. Я благодарен Маге, что он снова загнал меня в эти рамки жесткие. Мне пришлось пройти полноценный сгоночный период».

Что бойцы говорили об участии в боксерских поединках?

🥊‎ Иван Штырков подчеркивал разницу в ментальном настрое: «Перед эти боем не присутствует мандраж. Все спокойно и хорошо. Я еще раз говорю, что данное противостояние является немножко из ряда вон выходящим, я боец MMA, а бокс – это уже хобби, которое появилось за счет запросов современного зрителя и профессионального шоу.

Просто сама ментальная составляющая немножко другая. Ты понимаешь, что здесь ты выходишь ради шоу, ради зарубы, и результат не повлияет на профессиональную карьеру. А когда я дерусь в ММА, то понимаю, что каждое поражение может откинуть меня, повлиять на результат. Поэтому это немножко разные вещи именно в моей голове».

🥊 Магомед Исмаилов сравнивал бокс и MMA с финансовой стороны: «Они оба выгодные, но как оказалось, в данном случае бокс для меня повыгоднее получается… Оба вида спорта трудные. Бокс не менее сложный – представь, тебя бьют, а в ногу пройти нельзя. С другой стороны, в боксе по тебе попали, можно сесть на колено, тебе дадут 10 секунд восстановиться».

Исмаилов обещал размахайки и победил решением судей: «В этом бою нет проигравших»

Бой между Исмаилов и Штырковым прошел по правилам бокса: перчатки в 10 унций, шесть раундов по три минуты, весовая категория – 93 кг. Оба бойца успешно сделали вес.

У Исмаилова нет боксерской базы, но он продолжает развиваться в этом направлении. В 2022 году Исмаилов дебютировал как боксер в выставочном бое против Оланреваджу Дуродола, а потом победил Александра Илича – везде победил единогласным решением судей.

Перед поединком со Штырковым Исмаилов говорил о силе соперника: «Думаю, что в боксе Иван будет поопаснее. Потому что в ММА как‑то я исходил из своих борцовских качеств. Да, я его пару раз перевел, но его там достаточно тяжело было удерживать. И большую часть времени бой прошел в стойке, но там были и ноги, и были нестандартные удары.

А сейчас у нас один этаж. Если что‑то пойдет не так, в ноги не пройдешь и ногой не ударишь. Не получится, что где‑то завязался, прижался. Клинчевать не дают. Тут все время разводят и вам нужно бить друг друга».

Исмаилов и Штырков начали активно и открыто: Иван – плотно заряжал, Магомед – успешно контрил. Во втором раунде Штырков усилил давление, попадал чаще и казалось, что был лучше в скорости. Исмаилов вкладывался в размашистые удары, выбрасывал комбинации и целился в корпус, хотя мазал. Перед боем он говорил, что будут размахайки.

Перед последним раундом бойцы обнялись, а на последних секундах устроили рубку – оба выстояли. К концу Исмаилов действовал активнее и даже чуть не забрал спину. «Друзья не дерутся? Еще как дерутся», – обращался он к Штыркову и поднимал ему руку как победителю.

Исмаилов победил решением большинства судей, кричал зрителям не расходиться и напомнил о дружеских отношениях: «В этом бою нет проигравших. Иван Штырков и Магомед Исмаилов победили. Вот такая ситуация».

После поражения Штырков хотел уйти с ринга, но Исмаилов его затормозил и поддержал. До этого он называл возможный бой с Вячеславом Дациком блевотой, а потом высказался о будущих выступлениях в боксе: «Не знаю. Если такое хочется смотреть, то, может, увидите».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович