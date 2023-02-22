Зубайра Тухугов – боец из команды Хабиба Нурмагомедова. Он выступал в UFC с 2014 года и провел девять боев. Теперь – покинул промоушен.

Сейчас Тухугову 32 года. Последний этап его карьеры в UFC запомнится проваленными взвешиваниями.

За три года Тухугов трижды не сделал вес – даже при переходе в легкий дивизион

Февраль-2023. UFC 284. Бой против Элвеса Бреннера:

Дебютант UFC Элвес Бреннер заменил Джоэля Альвареса, который снялся из-за травмы. Тухугов перешел из полулегкого дивизиона в легкий (до 70,3 кг), но не уложился в вес. Он последним вышел на взвешивание и показал перевес в 600 граммов. Бой состоялся, но Тухугов отдал часть гонорара сопернику.

Сам Тухугов объяснял: «Просто за шесть дней до боя мне дали визу, я вылетел в Австралию: акклиматизация, в четыре утра меня забирают на бой, в семь – дерусь. Поэтому надо было подстроиться под это время, утром в четыре часа проснуться, пойти потренироваться, вес гонять.

Но я же невыспавшийся: вес не идет, когда ты сонный. Я тренировался утром и вечером, чтобы гонять вес, но у меня не пошло из-за того, что я поздно полетел туда и дрался утром. Человек должен выспаться, позавтракать, пойти гонять вес, но для меня это было невозможно – в четыре утра нет завтрака. Если бы знал изначально, что у меня бой состоится в семь утра, я, может быть, и не полетел бы туда».

Октябрь-2022. UFC 280. Бой против Лукаса Алмейды:

На том турнире за пояс дрались Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Тухугов не уложился в вес – бой против Алмейды не состоялся: «Сегодня меня подвел мой организм, я был в хорошей форме и заряжен на бой. Сделал все, что смог, чтобы уложиться вес, но что-то пошло не так».

Тухугов рассказывал, что за несколько часов до взвешивания потерял сознание. Тогда он сидел в сауне и хотел сбросить оставшиеся до лимита три килограмма. После этого Тухугов объявил, что перейдет в легкий вес: восемь прошлых боев были в полулегком дивизионе.

Сентябрь-2020. UFC 253. Бой против Хакима Даводу:

Перевес – 1,4 кг. Бой состоялся, но Тухугов отдал сопернику часть гонорара. Итог – поражение раздельным решением судей.

«Во время весогонки перед моим боем что-то пошло не так, и я не смог уложиться в лимит весовой категории. Никаких оправданий, это было бы непрофессионально с моей стороны, хочу извиниться за это перед UFC и всеми фанатами. Я сделаю все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем», – объяснял Тухугов.

За год до это он дрался с Лероном Мерфи и завершил бой вничью. Тогда говорил о весе: «Весогонка в Абу-Даби перед турниром UFC 242 – одна из самых легких весогонок в моей карьере. Подготовка на бой в Новой Зеландии проходит под руководством Абдулманапа Нурмагомедова».

Но подтверждал: «Я устал уже от весогонки. У нас есть группа в инстаграме, туда закидывают столько сладостей... Я говорю: «Перестаньте закидывать!» Нет, все продолжают. Тогда я начал закидывать в чат картошку с курицей, пирожки, плов, чеченские галушки. Мечтаю уже как следует покушать, нереально».

Тухугову «супертяжело» с весогонкой. Об этой проблеме говорил Хабиб

Перед последним боем в UFC Тухугов рассказывал, как у него устроена весогонка: «Каждый раз я гонял как в последний раз и за два дня перед весогонкой умирал, думал, что больше уже не буду гонять. А потом уже восстанавливал вес, нормально ел и откладывал это. И снова страдал с весогонкой.

Я всегда оставлял 10-11 кг за 10 дней, но это все зависит от состояния человека от подготовки, человек должен быть готов к весогонке. Физически должен быть подготовлен. Не всегда это получается. Ты думаешь, что сможешь, а потом понимаешь, что у тебя нет сил».

Об этом перед UFC 280 говорил Ислам Махачев: «Я утром проснулся, зашел в группу, где я, Зуба и Хабиб. Зуба пишет свой вес, и Хабиб ему отвечает: «Мне кажется, у тебя большой вес». Зуба ему говорит, что у него со мной одинаковый вес.

Но Хабиб знает, что у Зубайры, несмотря на то что он перешел на одну категорию выше, в конце бывают проблемы с весом. Каждое утро мы встаем, а он с одним и тем же вопросом: «Э, какой вес? Что сделали, как вчера потренировались, с кем спарринговали?» Мы постоянно на связи».

«У всех это тяжело уходит, но у меня супертяжело. Выгляжу меньше, но вес больше», – говорил Тухугов перед UFC 253. Когда он был моложе, то диетолог советовал ему перейти в легчайший дивизион (до 61 кг): «В начале карьеры в UFC можно было выступать. Тогда я весил 75 кг, а теперь – 85. Конечно, сейчас это невозможно. С возрастом вес поднимается».

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC, Paul Kane; instagram.com/zubairatukhugov