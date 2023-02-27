9 комментариев

Поражение блогера увидел Роналду.

В ночь на 27 февраля в Саудовской Аравии прошел большой боксерский турнир. В главном бое подрались блогер Джейк Пол и Томми Фьюри.

У обоих идеальные рекорды – 6-0 и 8-0. Для Пола это первый соперник-боксер. И сразу поражение раздельным решением судей.

«Если Томми проиграет, его изобьют три остальных брата». Фьюри – непобежденный боксер и младший брат Тайсона

До встречи с Фьюри Пол победил экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли и Андерсона Силву. Он впервые дрался с профессиональным боксером и впервые вышел на более молодого бойца – Томми 23 года.

Но шел фаворитом: Фьюри многие считают переоцененным, а его рекорд – фальшивым. Томми – младший брат чемпиона Тайсона Фьюри. Он не так хорошо боксирует, но блистает кубиками и рельефными мышцами (Томми поднял популярность среди девушек благодаря британскому реалити-шоу «Остров любви»).

Бой Фьюри с Полом несколько раз срывался – казалось, Томми избегает его. На боксера давили родственники: отец (ирландский кочевник и в прошлом кулачный боец) говорил, что семья размажет его в случае неудачи: «Если Томми проиграет, его изобьют три остальных брата и заставят закончить карьеру». Очевидно, что поражение от Пола – жирный удар по репутации.

В Саудовской Аравии Фьюри поддерживали отец Джон и брат Тайсон. Они были уверены в победе и напоминали, что Фьюри – нокаутер с очень сильным ударом.

«Как только Томми нанесет несколько сильных ударов, увидим, из чего сделан Джейк Пол. Потому что, когда он наносит мне сильные удары, надев большие перчатки, становится больно. Я знаю, что Джейк не такой крепкий и большой, как я, так что он определенно почувствует немалую боль», – сказал Тайсон Фьюри.

Отец Фьюри зажигал на мероприятиях до боя и раздавал интервью. Он не менее эксцентричный, чем его сын Тайсон. Перед турниром они веселились вдвоем:

«Мне нравится этот парень и его брат Логан. Мне нравятся все эти ютуберы, и я взволнован, разговаривая с ними. Такие пожилые люди, как я, получают положительные эмоции от этих ребят. Я на миллион процентов уверен в победе Томми, но знаю, что после боя с Джейком они станут друзьями».

Пол считался фаворитом: на него ставили Майк Тайсон и Дрейк. Но Фьюри победил и разрушил рекорд

Прошлые бои показали, что Томми Фьюри – сырой боксер, который пока не готов к топам. Статус андердога объясним: Пол был на хайпе, побеждал звезд ММА и бросал громкие вызовы. Фьюри же впервые оказался на большом турнире. О статусе говорили гости: в зале был Майк Тайсона и даже Криштиану Роналду с сыном. Кстати, Тайсон верил в победу Пола, как и Дрейк, который поставил на него 400 тысяч долларов.

Фьюри обещал нокаутировать Пола до четвертого раунда, но ошибся. С первых секунд он побежал за нокаутом, что вызвало вопросы – хватит ли сил на восемь раундов. Фьюри атаковал Пола, который нырял и спасался в клинче. Комбинации не проходили – рефери постоянно разводил боксеров. В первом раунде Фьюри отлично двигался, а Пол выглядел потерянным: в конце нащупал дистанцию, но пропустил серию.

У Пола не получалось работать на контратаках, поэтому во втором раунде он занял центр ринга и работал первым номером. Выходило неплохо: Фьюри отступал, хотя и взрывался сериями. Ответом было множество ударов, которые попадали в цель, но не были очень сильными – не хватало техники.

В третьем и четвертом раундах все повторялось: Пол владел центром ринга, но тяжелые удары чаще наносил Фьюри. Статистика в середине боя показала, что Томми нанес заметно больше точных попаданий.

В пятом раунде Пол хорошо попадал джебом, Фьюри работал на контратаках. Шестой начался с тяжелого попадания Джейка, но остаток раунда боксеры вязались в клинче – рефери сделал предупреждение Томми.

В седьмом раунде боксеры снова много клинчевали, а в восьмом Пол уронил соперника на канвас. Рефери даже отсчитал нокдаун, хотя Фьюри оступился и не упал. В конце раунда Пол снова много пропускал, но стоял на ногах.

Судьи вынесли раздельное решение, признав победителем Фьюри. Это справедливо: он был активнее, меньше клинчевал и чаще работал сериями. Пол иногда попадал джебами, но наносил слишком мало акцентированных ударов.

Его можно было бы похвалить за близкий бой с профессиональным боксером, если бы Фьюри был величиной. Но Томми – молодой боец, которому как минимум нужно прибавлять в технике.

Кажется, бой подтвердил: Пол не готов к профессиональным боксерам – даже середнякам. Драться в боксерских перчатках с бойцами ММА легче, чем с любым профи. Потому что специфика ударной техники в боксе и ММА кардинально отличается – и победа Фьюри это доказала.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel