Много дрался в России и вдохновлялся Емельяненко.

Украинец Ярослав Амосов – действующий чемпион Bellator в полусреднем весе с одной из самых длинных победных серий в MMA (26-0). После перехода в Bellator в 2018 году он выиграл семь боев из семи, а в июне-2021 завоевал чемпионский пояс.

Теперь спустя полтора года он проведет первую защиту – против Логана Сторли, которого уже побеждал. В марте-2022 Амосов снялся с титульника против Майкла Пейджа из-за боевых действий на Украине. Тогда Bellator провел бой между Сторли и Пейджем за временный пояс.

Что важного нужно знать о Ярославе Амосове?

Дарил тренеру квартиру и вырос в городе, где распространена наркомания

Ярослав Амосов родился в Ирпене. Родители развелись, когда он был ребенком. В 15 лет Амосов попал в киевский спортивный клуб «Гермес», куда его привел отчим: «Я стал углубленно изучать специфику ММА, интересоваться западными звездами, а Федор Емельяненко мне казался вообще недосягаемой величиной».

Главная цель прихода в спорт – смена вектора на фоне распространенной в городе наркомании. «Мне было 14-15 лет, но я понимал, что уже не на той дорожке, – вспоминал Амосов. – Мог потусоваться на притоне со старшими пацанами. Чтобы постоянно такое было – нет, но видел какие-то моменты».

На него сильно повлиял дядя, который жил в центре Ирпеня: «У него в жизни все сложилось хорошо: видел его друзей, которые тогда мне казались не суперавторитетами. На районе всегда были пацаны: у кого-то – судимость, кто-то – приблатненный авторитет.

На них смотришь подростком: «Блин, уважают того-то и того-то». Сейчас понимаю, что это чистый фуфел. Тогда я видел, что мой дядя не какой-то авторитет, но у него в жизни все хорошо: с ним там какие-то девчонки, они ездили в «Макдональдс» – для меня это было нихера себе. Увидел, что есть другая жизнь».

После победы на кубке мира по боевому самбо в Ялте Амосов отдал выигранную квартиру тренеру: «В 20 лет, когда впервые выиграл такой приз, решил, что квартиру отдам тренеру, Федору Середюку, у него многодетная семья, и ему она нужнее. От меня одного он ее бы не взял. Тогда на тренировке уже в клубе с ребятами объявили о квартире тренеру, пришлось всем вместе уговаривать ее взять, а это было нелегко».

Главный ориентир на старте карьеры – Федор Емельяненко. Когда Амосов только пришел в MMA, то пересматривал его бои на ютубе. После – несколько раз приезжал в Старый Оскол, где тренируются бойцы из Fedor Team. Он работал вместе с Анатолием Токовым и соревновался в забегах с Вадимом Немковым:

«Там не очень много ребят, наверное, поэтому они друг другу помогают и хорошо относятся к тем, кто приезжает. Мне нравится, как там относятся ко мне, рад всех видеть. На том же турнире Bellator, где я выступал, были Виктор Немков и Валентин Молдавский, был рад с ними повидаться».

До появления в Bellator Амосов много дрался в России и Украине (14 из 19 боев прошли в Киеве и Краснодаре, были выступления в Новосибирске, Анапе и Санкт-Петербурге). Последний бой перед переходом в Bellator состоялся в Краснодаре. В 2020-м Амосов высказывался о возможном бое против россиянина Андрея Корешкова:

«Честно говоря, не знаю, как у него с боями, но это единственный боец, с которым мне не хотелось бы встречаться. Мы заочно знакомы, да и не для того я подписывался в американский промоушен, чтобы драться с русскими пацанами. С ним подраться хотелось бы меньше всего. Я где-то читал, что он того же мнения. Если это будет титул или претендентский бой, тогда возможно, а так не вижу смысла».

Вел переговоры с UFC и говорит, что Bellator дает больше свободы

Амосов построил суперрекорд, но никогда не дрался в UFC.

• В 2016-м говорил, что ведет переговоры с промоушеном, но не раскрыл деталей – и через два года подписался с Bellator: «Самая большая вершина для тех, кто серьезно занимается ММА, – это чемпионский пояс UFC. Мое мнение, что выше этого титула в профессиональных боях ничего не существует. Поэтому, наверное, это и есть мой путь, моя вершина».

• Позже рассказывал о предложении от UFC, но подчеркивал, что сейчас связан контрактом с Bellator: «Помню, что было какое-то предложение от них, но я почему-то понял, что отношение там ко мне какое-то несерьезное. А Bellator мне всегда нравился – хотелось драться там. В принципе, хотелось в Америке драться».

• До завоевания пояса Амосов сравнивал промоушены – по его ощущениям и общению с другими бойцами, Bellator дает больше свободы и предлагает новичкам более выгодные условия, чем UFC:

«Мне нравятся отношение, спонсорские моменты. Мне комфортно в этой лиге. Хотелось бы попробовать себя и в UFC, но это уже после Bellator. Хочется подраться за титул, взять пояс. Тогда уже можно о чем-то раздумывать. Я не любитель загадывать наперед, так что пока дерусь в Bellator.

По сравнению с UFC тут полная свобода. Я могу выступать на любых турнирах. Могу даже пообщаться насчет того, чтобы выступить в другом промоушене. Как Минаков, который был и в Fight Nights, и в Bellator, и в любительских турнирах участвовал. Я вот тоже подписался в Bellator в позапрошлом году, но поехал на чемпионат мира по боевому самбо плюс выступал на разных турнирах по вольной борьбе и грэпплингу. Даже не говорил ничего Bellator».

• В 2022 году Амосов проводил спарринги с Хамзатом Чимаевым. Тогда Чимаев выделял уровень и говорил, что возможный переход в UFC не станет проблемным: «Парень очень хорош в своей стихии. Борьба хорошая, техника есть. Я учусь у него, он учится у меня. Чеченская и украинская борьба всегда были на высочайшем уровне. У нас хорошие схватки получаются, учимся друг у друга».

Болельщики называют его украинским Хабибом: рекорд – 26-0!

Если Амосов победит Сторли, то увеличит рекорд до 27-0. Длинная серия рождает среди болельщиков сравнения с Хабибом Нурмагомедовым, который завершил карьеру после 29-0. Сейчас Амосова часто называют украинским Хабибом:

«Да, люди так начали меня называть. Им виднее. Не могу сказать, что мне такое сравнение нравится или меня это раздражает. Но по большей части я бы, конечно, хотел иметь свой никнейм. И он у меня есть – это «Динамо». Но почему-то люди меня так не воспринимают. Им больше нравится меня называть украинским Хабибом. Но всему свое время...»

Так Амосов объяснял происхождение прозвища «Динамо»: «Мое прозвище – в честь динамо-машины, которая вырабатывает энергию. Тем не менее со временем все начали считать, что я какой-то футбольный фанат. Но это не так. Хотя ребята из «Динамо» меня поддерживают.

Как появилось прозвище? После одного боя, где я дышал, как лошадь, и не останавливался. Потом ребята в зале надо мной прикалывались, что я вырабатываю энергию, и как-то это пошло. Так и превратился в фаната «Динамо».

Амосов и Хабиб несколько раз общались на турнирах и футбольных матчах, но не поддерживают связь. Впервые они пересеклись на чемпионате Европы в Молдавии в 2012 году: Амосов дрался против Икрама Алискерова и проиграл. В 2014-м в финале чемпионата Евразии по боевому самбо Амосов победил Шамиля Завурова, который сейчас возглавляет промоушен Хабиба Eagle FC.

Тогда за победу полагалась квартира в Ялте: «Шамиль – очень опытный и сильный соперник. В начале второго раунда проигрывал ему по очкам, в конце встречи у меня появился единственный шанс провести удушающий прием. И я этот шанс не упустил. Тогда осознал, какие у меня есть слабые места, над чем нужно работать».

Фото: Bellator MMA; instagram.com/s_amoskin; East News/Williams Paul/Icon Sportswire