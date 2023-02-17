«Тренер записал меня в телефоне как «Проблема».

Конор Макгрегор возвращается в UFC спустя полтора года после завершения трилогии с Дастином Порье. Теперь Конор станет тренером в новом сезоне TUF, а во второй половине 2023-го подерется с Майклом Чендлером.

Разбираем одну из главных частей его образа – прозвище The Notorious.

Отсылки к рэперу The Notorious B.I.G. и репутация проблемного бойца

Конор – король трештока, который сформировал образ вокруг прозвища. The Notorious переводится с английского как «скандально известный». Такое прозвище закрепилось за Конором еще до перехода в UFC и упоминалось в 2011 году, когда в Иордании проходил бой против Аарона Янсена.

Сам Конор рассказывал, что прозвище The Notorious появилось из-за тренера. Возможно, речь о Джоне Каване: «Потому что я славлюсь тем, что влезаю в передряги. Так меня прозвал тренер, который записал мой контакт в телефоне как «Проблема». Отсюда все и пошло».

Еще одно влияние – любовь к творчеству рэпера The Notorious B.I.G. Конор переслушал все его треки, использовал их перед выходами в октагон и воспринимал как боевую музыку. «Обожаю The Notorious B.I.G. – я выходил под несколько его песен», – рассказывал Макгрегор.

В 2017 году на пресс-конференции перед боксерским поединком против Флойда Мейвезера Макгрегор появился в меховой шубе на голый торс и обратился к зрителям: «Пошумите для величайшего The Notorious B.I.G.». На UFC 246 Конор дрался с Дональдом Серроне и вышел на бой под трек Hypnotize.

Как Конор использует прозвище: регистрировал как товарный знак и хотел поменять на «Кельтский тигр»

Конор превратил прозвище The Notorious в бренд, использует его для никнеймов в социальных сетях и обыгрывает в постах: «Я не Notorious B.I.G. – я большой Notorious» или «Notorious большие яйца».

Боксер Энтони Джошуа говорил, что хотел бы взять такое же прозвище, как у Конора: «Мне нравится Конор Макгрегор... The Notorious. Жаль, что я не взял это имя. Мне нравится все в Коноре Макгрегоре. Как и то, что он делает для UFC».

В 2016-м Макгрегор регистрировал прозвище как товарный знак. Это случилось спустя несколько месяцев после того, как сеть парикмахерских Grafton подала заявку на товарный знак фразы Notorious 13 – отсылка к победе Конора над Жозе Альдо за 13 секунд. По данным Sunday Times, под собственным брендом он планировал выпуск календарей, одежды, лосьонов после бритья, косметики, книг и компьютерных игр.

Юрист по интеллектуальной собственности Брайан Конрой удивлялся, что Конор не сделал этого раньше: «В отличие от WWE имена бойцов смешанных единоборств не товарные знаки UFC, так что все зависит от них самих.

Непонятно, почему тот, кто говорит, что хочет «разбогатеть и уйти», не защитил собственный имидж раньше. Хотя в Ирландии действительно не хватает осведомленности о важности товарного знака. Ирландия – крошечная часть рынка, поэтому, полагаю, это первый шаг в защите его прав по всему миру».

При этом в 2015-м Конор говорил, что хотел сменить прозвище: «В последнее время я над этим подумываю. Мне нравится The Notorious. Но я вижу, что даю людям работу. Куда не посмотри: кто-то зарабатывает на моем имени.

Вижу, что на моем имени получают бои, пишут статьи. И мне это даже нравится. Но на международной бойцовской неделе я собираюсь устроить разрыв. Вот почему мне нравится мое новое имя «Кельтский тигр» – оно подходит, потому что... Разрыв».

В 2017 году киностудия Universal Pictures анонсировала выход документального фильма про Конора Макгрегора. На обложке – прозвище The Notorious красными буквами и слоган «Если вы чего-то хотите, то должны бороться за это». Ринг-анонсер Брюс Баффер представляет Конора в октагоне как The Notorious. Именно эти строчка и представление использовано в конце трейлера.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; imdb.com