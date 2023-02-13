«Я – русский». Джефф Монсон слушает «Любэ», живет в Уфе и набил на шее Z

Депутатство в Красногорске и звонок от Путина.

Джефф Монсон – американский боец MMA, который давно связан с Россией. У него российский паспорт, русская жена и место в совете депутатов Красногорска. Он сделал тату с буквой Z и сказал, что отказывается от американского гражданства.

Как Монсон оказался в России: проводил тренировки для антифашистов и получил от незнакомца икону для больной матери

Впервые Монсон приехал в Россию в 2011 году. Это случилось перед боем против Федора Емельяненко. Тогда Монсон первый раз дрался в России и проиграл единогласным решением судей. После этого он 19 раз проводил бои в российских городах и селах – например, в Невинномысске, Балаково и селе Джейрах.

В 2011-м Монсон провел в России тренировку для движения антифашистов, а через два года записал видео в поддержку фигуранта «Болотного дела» Алексея Гаскарова. Активист Алексея Сутуга рассказывал:

«Мы знали про Джеффа еще года с 2008-2009. У нас были связи с американскими анархистами, а он был публичным лицом в организации «Индустриальные рабочие мира». В 2011 году мы узнали, что у него будет бой с Емельяненко, списались и договорились, что он проведет для наших сторонников тренировку».

Первое появление в России – поход на Красную площадь и поездка в Сочи. «Потом стал вновь и вновь возвращаться в Россию, проводил семинары, участвовал в боях. Увидел разные места – Ингушетию, Сибирь, Питер... И везде чувствовал свою связь с людьми», – вспоминал Монсон.

На его переезд в Россию повлиял случай в Пензе: «Однажды во время телеинтервью в Пензе меня спросили: «Нравится ли вам у нас?» Я сказал, что мне хорошо, но очень грустно, потому что моя мама в Штатах сильно болеет, у нее рак.

В последний день пребывания в Пензе ко мне подошел незнакомый пожилой человек и сказал, что должен передать что-то важное. А потом вручил икону с Девой Марией и со слезами на глазах произнес: «Это для твоей мамы – помощь из России. Скажи ей, что мы ее любим и желаем выздоровления».

Это было очень трогательно и стало для меня примером сердечности русских. Думаю, что на самом деле это не я выбрал Россию, а она – меня ».

«Я был активистом [в США], среди протестующих, помогал бездомным, немного сидел в тюрьме, – говорил Монсон. – Я мог бы заниматься политикой в Штатах, но не хочется. Я хочу быть в России и приносить людям пользу. Потому что я – русский. Место, где ты родился, не делает тебя человеком. Вот я считаю, что моя родина и мой дом – Россия».

Пять лет назад Монсон получил российский паспорт. Сдавал ЕГЭ по истории и отказывается от американского гражданства

Монсон с детства интересовался историей России: «Не знаю, почему заинтересовался, может быть, потому что повлияли фильмы о соперничестве между США и СССР, Олимпиада». В 2020-м – сдавал экзамен по истории в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: «Специально к тесту я не готовился, но читаю каждый день историю России и изучаю русский язык».

В 2015-м Монсон встречался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и просил его о помощи с получением российского гражданства. Тогда же он вышел на бой с российским флагом. В июне-2018 Монсон получил паспорт гражданина России и критиковал Жерара Депардье за аналогичное получение гражданства из-за обхода налогов.

«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским еще до того, как стал обладателем российского паспорта. Его получение только формально закрепило это. Я люблю Россию и ее народ. Это сложно описать словами... Часто на улицах я встречаю людей, которые подходят и просто обнимают меня, приглашают в гости, угощают – неважно, в каком городе. И я себя чувствую так, будто я в семье. Не просто какой-то там известный боец, а именно член семьи».

Монсон говорил, что сейчас находится в процессе отказа от американского гражданства – после этого у него останется только российский паспорт. Так же он говорил полгода назад. При этом его жена Евгения еще в 2018 году рассказывала, что он сдал американский паспорт.

«Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский. О’кей, я не очень хорошо говорю по-русски. Но я пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья в Уфе. Жена русская. Я русский», – говорил Монсон.

«Путин сказал, что я проявил настоящий русский дух, потому что русские никогда не сдаются»

В 2017 году Монсон купил квартиру в Красногорске и открыл там бесплатную спортшколу. По его словам, выбор места связан с поддержкой от главы городского округа Радия Хабирова [сейчас – глава Башкортостана]. Хабиров говорил, что «Единая Россия» сама предложила Монсону участвовать в выборах в совет депутатов Красногорска.

Хабиров и Монсон познакомились на единоборствах: «Даже уши в одинаковых местах сломаны были». Монсон работал тренером по физподготовке в клубе «Зоркий», где вел секцию и проводил семинары. Хабиров рассказывал: «Он сам предложил проводить курсы для пожарных и полицейских».

С 2020-го Монсон живет в Уфе – там он развивает бесплатные детские школы: «Мы открыли в Башкортостане 20 школ. Планируем больше в следующем году. У нас есть одна основная, где занимаются и взрослые, и дети. Остальные 19 предназначены уже для детей, они базируются в обычных общеобразовательных школах. Двухчасовые занятия там проводятся после уроков».

Монсон рассказывал, что хочет открыть там еще около 100 бесплатных спортивных школ: «Для меня это как вернуться в Советский Союз. В СССР, как по мне, самыми крутыми были бесплатный спорт, хоккей, плавание. Сейчас такое в Дагестане распространено – именно поэтому у них лучшие рестлеры. Тут школы, учителя. Этого мы хотим добиться в Башкортостане, а потом, надеемся, и во всей России».

При этом он остается муниципальным депутатом Красногорска, куда избрался от «Единой России» в 2018-м. Там он занимается двумя направлениями: «Я работаю с людьми, которые потеряли квартиры. Это, кстати, большая проблема в России: и в Сочи, и в Москве, и в Красногорске. У меня есть организация для помощи таким людям. И второе – детские спортшколы. Они все бесплатные. Хочу открыть еще больше школ в Уфе и еще одну – в Красногорске».

Монсон не состоит в партии и называет себя независимым депутатом. Он взаимодействовал с КПРФ (даже выходил на бой с Денисом Комкиным под гимн СССР) и встречался с лидером партии Геннадием Зюгановым. Итог – разочарование: «Когда я только переехал в Россию, активно работал с коммунистической партией, так как выступаю за равенство всех людей. Была идея открыть в стране бесплатные школы, давать мастер-классы.

Товарищи коммунисты обещали мне найти спонсоров, а вместо этого водили на званые вечера, где рекой лилось вино и было много сыра. Там были одни пустые обещания, а когда будут выполняться реальные вещи, ответа я не получил. Я могу сказать с уверенностью, в коммунистической партии не так-то много коммунистов, поэтому дальше я двигаюсь сам».

Сейчас Монсон женат на русской девушке, от которой у него родилась дочь Есения. Дома он разговаривает с ними по-английски. Еще три его старших ребенка живут в США. Монсон говорил, что его душа принадлежит России из-за людей. После боя с Федором Емельяненко ему позвонил Владимир Путин и отметил характер:

«Когда в 2011 году мне позвонил Владимир Путин, он сказал, что я проявил настоящий русский дух, потому что русские никогда не сдаются. Вы, русские, лучше всех знаете, что такое цель и как идти к ней. Тому пример великий подвиг русского народа в Отечественной войне, когда огромные жертвы привели к высшей цели – победе. Русские никогда не сдаются, такой у вас дух».

Монсон сравнивал американский и русский миры: «Есть известная история, когда Мохаммед Али впервые приехал в СССР. Он говорил, что когда гулял там по улице, то впервые в жизни не чувствовал себя чернокожим человеком. Он чувствовал себя просто человеком. В США эти разграничения по цвету кожи чувствуются до сих пор.

В России нет разницы. Вот сейчас мы в Башкортостане. У башкир есть свой язык, традиции, еда, культура. Но это все также часть одной большой российской культуры. И одно уже нельзя представить без другого. В США, когда чернокожий приходит в правительство, это как какой-то праздник, особый повод».

Монсон слушает Цоя и «Любэ», поддерживает «Уфу» и обещает выучить русский язык

Сейчас Монсону 52 года. Он до сих пор дерется, хотя называет себя стариком и уже говорил об уходе. Его последний бой на профессиональном уровне прошел в 2016-м, когда он победил Шеннона Ритча болевым приемом в Невинномысске. В 2022-м Монсон несколько раз участвовал в шоу-боях: проиграл Александру Емельяненко на кулаках, а до этого дрался с Вячеславом Дациком.

Перед боем с Александром Емельяненко в августе-2022 журналисты удивились, что Монсон говорил по-русски. Тогда он сказал, что потратил для такого уровня два года обучения. О важности изучения русского языка он рассказывал перед выборами в совет депутатов Красногорска:

«Да, я могу немного говорить по-русски. Все понимаю. Но это очень трудный язык. Каждый день мне нужна практика, практика, практика. Надеюсь, скоро я буду говорить лучше. Что кажется самым сложным? Много слов для одного действия. «Я пойду; я иду; гулять». Несколько слов обозначают что-то одно».

Так высказывался об изучении русского языка:

• Сентябрь-2018: «Я беру уроки по речи, чтобы учить русский язык – это очень важно. Из того, что было на собрании, я понимал большую часть, а переводчик только заполнял некоторые пробелы.

Я уже немного знаю русский язык, я понимаю, наверное, 50% того, что мне говорят. У меня есть преподаватель, и каждый день я стараюсь говорить все лучше и лучше. Я сказал сегодня на собрании председателю: дайте мне пару месяцев и мне больше не понадобится переводчик»;

• Февраль-2019: [по-русски] «Я могу говорить чуть-чуть по-русски. Каждый день я учить больше-больше. У меня говорить по-русски мой жена, я почти могу говорить лучше»;

• Февраль-2021: [по-русски] «Каждый день я учу русский. Скоро я буду говорить по-русски хорошо, я надеюсь. Я только начал говорить по-русски. Сейчас я хочу учить, это очень важно, потому что я живу в Уфе, буду открывать много школ и буду учить детей»;

• Август-2022: «Русский язык очень сложный. Сложнее английского, но я учу язык. Обещаю – буду стараться говорить по-русски. Я русский мужик! Я русский мужчина!»

Монсон не смотрит футбол, но поддерживает «Уфу»: «Меня несколько раз приглашали на матчи команды, я знаком с медицинским штабом «Уфы» – они помогали мне с восстановлением моей спины. Также я знаю несколько игроков оттуда».

Монсон любит творчество Виктора Цоя и слушает группу «Любэ». На бой с Александром Емельяненко в 2012 году он выходил под песню «Комбат». Так говорил о песне Цоя «Перемен» – видео, где он исполняет ее за рулем автомобиля, стало вирусным:

«Мы ждем перемен» – это важная песня. Я, конечно, не полностью знаю ее слова, но хорошо понимаю смысл этой песни. Плохое случается в нашей жизни, и довольно часто, и я хочу это изменить. Все мы должны менять то, что нуждается в переменах. Мы постоянно ждем и ждем – новых законов, новых решений официальных лиц, которые бы изменили нашу жизнь, но этого не происходит».

Фото: globallookpress.com/Pavel Kashaev/Global Look Press, Andrey Vorobiev/Twitter.com; РИА Новости/Владимир Астапкович; instagram.com/jeff_monson_official