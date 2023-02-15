Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

Разбираемся с врачами.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил пояс чемпиона UFC в легком дивизионе. Перед боем оба показали примерно одинаковый вес: Махачев уложился в категорию и оказался тяжелее на 200 граммов соперника, но на взвешивании использовал ширму.

Тема веса и восстановления во время весогонки дополнительно раскрутилась уже после победы. Упрек Махачеву – в возможном использовании капельниц, которые запрещены в UFC. Об этом высказываются другие бойцы, Антидопинговое агентство США (USADA) и сам чемпион.

Что говорят?

Боец Дэн Хукер назвал Махачева читером, обвинил в возможном использовании капельниц для восстановления и обратился к USADA: «Тупая ##### [женский половой орган] думает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, которая поставит ему капельницу, и мы об этом не узнаем». Сам Хукер из Новой Зеландии и в октябре-2021 проиграл Махачеву за 2,5 минуты.

Возможная причина для обвинений – синяк на левой руке на фотосессии за несколько дней до боя. Менеджер Махачева Ризван Магомедов отреагировал на слова Хукера: «Мы все знаем, что это чушь. Парень – просто лузер. Он расстроен и просто ищет внимания, вот и все».

Волкановски тоже говорил о капельницах, которые, по его мнению, помогли Махачеву вернуть массу после весогонки: «Мне кажется, что он весил около 81 кг. С помощью капельниц или чего-то подобного можно быстро восстановиться. Да, это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть, то есть».

Шон О’Мэлли, который побеждал Петра Яна, продолжил тему – но согласился, что для обвинений нужны доказательства: «Если бы я был Дэном Хукером, то не стал бы просто выдумывать эти обвинения. Капельница вполне могла помочь Махачеву не быть нокаутированным и придать ему дополнительных сил».

После возвращения в Россию сам Махачев прокомментировал ситуацию: «У нас есть комиссия. Я даже комментировать это не хочу. Есть эксперты из Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые работают с USADA. Меня до боя и после боя четыре раза проверяли. Кто-то показал фотографию, где у меня синяк около вены.

Но в Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, это было в среду. Фотографии стали делать с четверга, когда у нас была фотосессия. Это просто кто-то из бойцов раздул эту тему, а со стороны UFC или USADA ничего не было».

USADA выступило с заявлением, но без прямых обвинений: «Мы всерьез принимаем все случаи допинговых нарушений и активно следим за поступающей информацией».

Синяк – реальный повод для обвинений? По нему возможно что-либо установить?

Менеджер Ризван Магомедов объяснил появление синяка на левой руке Махачева обязательным забором крови комиссией AUS. Спортивный врач Валентин Белявский, который работал в футболе («Ростов»), баскетболе и смешанных единоборствах, рассказал Sports.ru, что это значит:

– Для любых спортсменов обязателен не только забор мочи, но и крови, который берется для допинг-контроля. В USADA с этим строго. Насколько я знаю, у всех анализы берут или перед, или после боя. Кровь берется для обнаружения быстрых веществ – метаболитов или самого вещества + для паспорта крови.

Например, если спортсмен проводит какую-то манипуляцию с кровью, то это запрещено. То есть не принимал допинг, но сделал запрещенную манипуляцию – и по крови можно определить сдвиги по гемоглобину. Об этом Махачев и говорил. Те, кто делал забор крови, оставил такой синяк.

– От таких заборов могут оставаться синяки несколько дней?

– Конечно. В таких ситуациях кровь могут брать даже в день боя. Это определяется компанией, которая заказывает или осуществляет забор. Как правило, в США – USADA. Так как бой был в Австралии, это могло сделать местное национальное агентство, например, по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Или могли прилететь сами офицеры USADA.

– По синяку возможно установить, что была использована именно капельница?

– Капельницы запрещены в объеме больше 100 миллилитров за 12 часов до боя. Если Ислам ставил капельницу за 14 или 24 часа, то это легально. Конечно, при условии, что нет запрещенных веществ и если мы говорим про разрешенные капельницы – с тем же физраствором или витаминами.

А синяк выскочил на следующий день – вот и пожалуйста. Он может сохраняться до трех дней – иногда даже дольше. Махачев мог же и сам сдать кровь за два-три дня до боя. Или уколоть какой-либо препарат до 100 миллилитров.

Предположим, он за 10 часов до боя ввел внутривенную инъекцию железа. Разрешено? Разрешено. Объем был меньше 100 миллилитров? Меньше. То есть это легальная манипуляция, но способная оставить следы на коже. Подвожу к тому, что ни синяк, ни следы на коже не могут быть обвинительным признаком.

Почему в UFC запрещены капельницы? На что они влияют?

UFC с 2015 года сотрудничает с USADA и разработал антидопинговую политику на основании кодекса WADA. В 2022 году Американское антидопинговое агентство суммарно протестировало 755 бойцов смешанных единоборств 4183 раза. Чаще всех – экс-чемпиона в полутяжелом весе Иржи Прохазку (64 раза).

Кодекс UFC запрещает внутривенные инъекции при определенных условиях – в том числе для регидратации, то есть восстановления водного баланса после весогонки. Экс-врач волейбольного «Динамо» Омар Идрис объяснил Sports.ru, как WADA трактует их использование:

«Внутривенные инфузии были включены в запрещенный список WADA в раздел М2 «Запрещенные методы, химические и физические манипуляции» в 2005 году. Внутривенная инфузия или инъекция – это доставка жидкости и/или предписанных лекарств путем капельного или струйного введения непосредственно в вену.

С 2018 года внутривенные инфузии запрещены как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, если вводимый объем превышает 100 миллилитров в течение 12-часового периода. То есть в вену можно вводить любой препарат (который не содержит запрещенной субстанции) не более 100 миллилитров за 12 часов (кроме ситуаций с терапевтическим использованием).

Почему именно 100 миллилитров? Такая цифра была установлена, так как введение этого объема не исказит показатели гомеостаза организма человека. Вот на что может повлиять введение большего количества жидкости в организм спортсмена: a) увеличить уровень объема плазмы; б) скрыть использование запрещенной субстанции; в) исказить показатели «Биологического паспорта спортсмена».

В 2017 году сам Махачев говорил: «Вообще, бойцам UFC нельзя капельницами пользоваться. Только если доктор прописал по состоянию здоровья. Их отмена никак не помешала мне». Запрет на капельницы появился в 2015 году с приходом USADA, хотя раньше это считалась обычной практикой для восстановления. Некоторые бойцы и тренеры выступали против.

Тренер Чела Соннена и Витора Белфорта Майк Дольче считал, что это приведет к повышению травм мозга: «Знаю, что в UFC пытаются избавиться от запрещенных веществ (по-моему, это отлично), но нельзя рисковать здоровьем спортсмена. Это опасно». Комментатор Джо Роган тоже негативно оценил ограничение: «Не разрешать бойцам использовать капельницы для регидратации опасно и глупо. Если вы разрешаете весогонку – разрешайте и капельницы».

Диетолог ММА Джордж Локхарт рассказывал, что 99% бойцов используют капельницы как способ восстановления. По его мнению, такой метод не всегда полезен и может иметь побочные эффекты:

«У внутривенной регидратации есть много потенциальных недостатков: если у вас слишком много жидкости или электролитов, то возможна обратная реакция – например, диарея. Если посмотреть на исследования по пероральной и внутривенной регидратации, то при правильном пероральном способе спортсмены снова наберут тот же вес.

Самое главное – психологический эффект. Это имеет значение больше, чем что-либо. Если они не знают, как правильно регидратировать, то, вероятно, лучше использовать капельницу. Но если знают, то никаких преимуществ у капельницы нет».

Кто-то получал дисквалификацию за использование капельниц? Какие санкции возможны?

Да. В марте-2016 член зала славы UFC Би Джей Пенн получил шестимесячный бан. Он добровольно рассказал об использовании капельницы с физраствором во внесоревновательный период и сотрудничал с USADA, так как не знал об изменениях в правилах и ее постоянном запрете.

Другой пример – средневес Пауло Коста. USADA установило, что в 2017 году он дважды использовал капельницы: в июне – больше 100 миллилитров физраствора и разрешенного желудочного препарата в 12-часовой период, в ноябре – повторение ситуации. Обе инфузии вводил член его команды Карлос Коста. Тогда на турнирах в Бразилии и США Пауло Коста победил Олувале Бамгбосе и Джони Хендрикса техническим нокаутом.

До 2018 года под запретом находились внутривенные вливания и/или инъекции объемом более 50 миллилитров в течение шестичасового периода, кроме ситуаций с госпитализацией, хирургическим вмешательством или другими исследованиями, разрешенными кодексом UFC.

В итоге Пауло и Карлос Коста получили шестимесячный бан. Период дисквалификации отсчитывался с августа-2018. Коста сотрудничал с USADA и подтвердил факт нарушения, что смягчило наказание. Главный вывод расследования: капельницы использовались не для маскировки употребления запрещенных веществ, а для восстановления после весогонки.

При этом капельницы разрешены при согласовании и особых медицинских показаниях. Так было с Дональдом Серроне. По словам Серроне, UFC разрешил ему использовать внутривенное вливание, потому что после аварии из-за удаления части кишок и желудка он не мог восстанавливаться так же быстро, как другие бойцы.

Можно ли реально восстанавливаться физраствором? Как это работает?

«Само применение физраствора не запрещено правилами WADA, – рассказал спортивный врач Омар Идрис. – В этом препарате не содержится никаких запрещенных субстратов. Этот препарат часто используется как растворитель для других препаратов. То есть во флакон с физраствором добавляют другие лекарства и вводят их капельно внутривенно.

Сам по себе физраствор как самостоятельный препарат используется редко. В его состав входит всего один субстрат – натрия хлорид (ионы натрия и хлора). Ничего из этого к применению не запрещено. То есть физиологический раствор можно вводить внутривенно не более 100 миллилитров в течение 12 часов (в любой период).

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Можно ли обнаружить введение физраствора лабораторно? Боюсь, что этот состав настолько безобидный, что даже лабораторно определить его невозможно. Даже в медицинском кругу он называется не иначе как «вода».

Что же на счет обвинений в сторону Махачева? Все сложно. Для чего бойцу UFC использовать капельницы с физиологическим раствором? После взвешивания у него есть примерно 24 часа для восстановления. Это время бойцы пытаются максимально восстановить силы перед боем. В этот процесс входит как изменение рациона пищи, так и восстановление водного баланса.

В последние часы перед взвешиванием основная часть веса теряется за счет сгона жидкости – вместе с жидкостью уходят и электролиты, которые необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой и мышечной системы (и не только). В период от взвешивания и до боя боец может иногда набрать до 10 кг.

Поможет ли физиологический раствор для восстановления водно-электролитного баланса? Поможет. Могут ли бойцы в качестве читерства использовать капельницы с физраствором для более быстрого восстановления? Могут».

Каким образом можно доказать, что спортсмен нелегально использовал капельницу?

Само использование капельниц не читерство, если нет превышений объемов, не используются запрещенные вещества и не нарушаются разрешенные сроки. Одна из причин ограничения на капельницы в UFC – возможность скрыть следы допинга и прочистить кровь.

В 2015 году исполнительный директор USADA Трэвис Тайгарт объяснял, что так агентство борется с возможным переливанием крови или использованием запрещенных веществ: «Если вы берете чужую кровь перед боем, это дает вам дополнительный кислород, способность быстрее восстановиться и всевозможные преимущества. Такое часто было в велоспорте».

С помощью капельницы реально возможно скрыть следы допинга? «Возможно, но не только одной капельницей, – отметил спортивный врач Валентин Белявский. – Для этого нужно проводить ряд процедур, капельница входит в эту схему. На самом деле USADA сделало так не только из-за этого. Они сами себе противоречат.

Например, я хочу скрыть допинг и вливаю в себя перед соревнованием литр физраствора, чтобы вымыть следы. Во-первых, зачем делать внутривенно, если можно выпить 3-4 литра воды – и все выйдет через почки? Во-вторых, они же могут взять пробу, когда захотят. Не только перед боем, но и за 12 или 24 часа.

То есть они придумали правило, что могут взять пробу, когда захотят, но тут же сделали ограничение. Если бы я хотел замаскировать применение допинга, то маскировал бы это другими способами. И смысл, если пробу могут взять в любой момент?»

Спортивный врач Омар Идрис привел пример с дисквалификацией пловца Райана Лохте: «Во всей этой ситуации есть одно но. В 2018 году шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте вывесил в инстаграме фото. На нем он с женой делает капельницу с витаминами. В комментариях ему написали, что такой способ введения лекарств запрещен правилами WADA. Райан быстро удалил фото, но интернет помнит все.

На основании данного фото USADA начало расследование, по результатам которого Лохте был дисквалифицирован на 14 месяцев. Еще раз: олимпийский чемпион был дисквалифицирован на 14 месяцев за фото. И совсем не важно, какой препарат был в капельнице – сам факт того, что он использовал запрещенный метод введения лекарственного средства, стал основанием для запуска расследования и дисквалификации спортсмена.

Если бойцы, которые обвинили Ислама Махачева в применении запрещенных методов введения лекарств, не голословны, то пусть предоставят доказательства. Как показывает история, достаточно одного фото. Пока не доказано обратное – спортсмен не виновен».

В случае с Махачевым реальна ли дисквалификация? Ответ Валентина Белявского: «Те случаи, которые есть по этому пункту, возможны либо по чьему-то свидетельствованию, либо по фото- или видеоматериалам, либо по признанию самого спортсмена. Других вариантов в принципе нет. Например, известный спортсмен поставил себе физраствор – ни по следам на руке, ни по каким-то косвенным признакам дисквалифицировать его нельзя.

Возможно расследование, но оно идет долго. К примеру, комиссия может пойти на такие ухищрения: допрашивать спортсмена или тренера, что употреблялось накануне. Спортсмен скажет: «Употреблял такое-то вещество – сделал в виде капельницы, но за 24 часа». Тогда они возьмут кровь и мочу и попытаются определить, было ли это вещество введено и за какой период. По таким косвенным признакам можно подтолкнуть спортсмена на признание.

В 99% случаев это фото- или видеоматериалы, признание самого спортсмена, кого-то из его команды или даже прохожего, который проходил мимо гостиницы и увидел, как тот ставит капельницу».

Фото: REUTERS/Richard Wainwright/AAP Image; East News/USA TODAY Network/Sipa USA; Gettyimages.ru/Carmen Mandato; globallookpress.com/Scott Garfitt/Keystone Press Agency, Nikolay Gyngazov/Global Look Press, SIMON HASTEGARD/imago sportfotodienst; twitter.com; unsplash.com/Hiroshi Tsubono