«Ислам получил по заднице». Бойцы UFC раскритиковали судей из-за победы Махачева

Уверены, что бой забрал Волкановски.

Ислам Махачев – первый номер P4P. На UFC 284 он единогласным решением судей победил Алекса Волкановски и защитил пояс чемпиона в легком весе. Все судьи отдали Махачеву первый, второй и четвертый раунды. Так выглядят карточки:

Бой обслуживали Бен Картлидж, Дерек Клири и Дэвид Летэйби. Картлидж и Летэйби отдали Волкановски третий и пятые раунды, а Клири – только пятый. Кто эти судьи – можно прочитать здесь. Итог вызвал споры в MMA-комьюнити.

Сам Махачев сказал после просмотра записи боя: «Надо быть честным: из 25 минут Волк забрал только последнюю!» Реакция Волкановски: «Только что пересмотрел бой. Я определенно думаю, что выиграл второй, третий и пятый раунды. Удивлен, что мою руку не подняли! Давайте проведем матч-реванш в любом месте и в любое время!»

23 из 29 иностранных журналиста отдали победу Махачеву, а Генри Сехудо назвал бой одним из самых конкурентным в истории MMA. Журналист Адам Каттеролл высказался: «Просто элита ММА. И не смейте называть судейство ограблением! Бой был близким. Я посмотрел его уже дважды».

Кто не согласился с победой Махачева?

• Джо Роган: «О, мой бог… Ничего себе… Возможно, мы были предвзяты. Необходимо пересмотреть бой. На мой взгляд, счет должен был быть 3-2».

• Даниэль Кормье: «Плохое решение судей. 3-2 – Волкановски ничего не проиграл сегодня. Он дрался лучше, чем кто-либо мог на его месте. Он лучший боец вне зависимости от весовой категории».

• Чейл Сонен: «Что мне не понравилось, так это отсутствие смелости у судей, которые отдали Исламу победу. Они не поступили так, как диктует стандарт индустрии – по нему предпочтение нужно отдавать бойцу, в чьем регионе проходит шоу».

• Экс-боец UFC Диего Санчес: «После повторного просмотра у меня буквально нет слов. Больше меня впечатлил Волкановски. Несмотря на то что он намного меньше ростом, я думал, что он победил».

• Нейт Диаз: «Да, Ислам получил по заднице».

Кто прав?

Фото: REUTERS/AAP Image