Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

Нокдаун и разбитое лицо – подтверждения.

На UFC 284 Ислам Махачев защитил титул в легком весе – тяжело, но заслуженно. Он забрал больше раундов, несмотря на провальную концовку.

Алекс Волкановски победил ментально: не стал двойным чемпионом, но показал уязвимости Махачева.

Махачев не Хабиб – не хватает доминации. Волкановски нанес урон его образу доминатора

Перед боем Махачев был уверенным фаворитом – многие букмекеры давали на него коэффициент 1,20-1,25. У таких цифр были причины:

1. Волкановски поднялся в новый вес, что всегда риск. Он слишком маленький для легковеса: ниже Махачева на 10 см и не такой мощный.

2. Шлейф Хабиба, который показал в UFC абсолютную доминацию. Он был главным фаворитом во всех титульниках, а после завершения карьеры эта репутация перешла к Махачеву.

Волкановски показал: Махачев не новый Хабиб и уязвим, как и все чемпионы. Магия Хабиба – в ощущении непобедимости. За карьеру в UFC он проиграл всего два раунда, перепахал дивизион и ушел с нулем поражений.

Махачев не звезда: не лезет в трэшток, не разжигает на пресс-конференциях и не выбивается харизмой. Образ доминатора в наследство от Хабиба – главная фишка. Но Волкановски ее украл.

Волкановски справился с борьбой Махачева, отправил его в нокдаун и разбил лицо. У Хабиба не было соперников такого уровня

Победа над Волкановски сделала Махачева лучшим бойцом UFC, но показала слабые стороны. Он напомнил, что отличный контр-панчер, хотя показал уровень ниже ожиданий. На его фоне Волкановски:

• Показал, что от его борьбы можно защититься. Никто в этом не подобрался к Хабибу – и он всех переехал. Махачев дает маневр для сопротивления;

• Разбил лицо – поставил гематому и сечки. На лице Хабиба никогда не было таких травм;

• Уронил в нокдаун и забивал в партере. У Махачева было поражение нокаутом в 2015-м – это реально и сейчас;

• Был выносливее. В пятом раунде Махачев выживал – Хабиб никогда не доводил до такого.

Сравнение с Хабибом – давление для Махачева. Никто не вспомнит, что Нурмагомедов не дрался с бойцами уровня Волкановски. Конор, Порье, Гейджи – ударники со слабым грэпплингом, которых залежали бы многие борцы вне UFC.

Волкановски – настоящий универсал, у которого почти нет слабых мест. В легком весе минусом стали габариты: он признал, что слишком маленький для дивизиона. Но этого хватило для ультраоппозиции.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane / Stringer