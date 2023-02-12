Панчер
Блог

Победа Махачева справедлива? А кто вообще ее присудил?

UFC 284 UFC 284
UFC UFC
Александр Волкановски Александр Волкановски
Ислам Махачев Ислам Махачев
Махачев – Волкановски Махачев – Волкановски
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Скандалы с бойцами из России и критика от Уайта.

Ислам Махачев защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. Он победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.

На турнире UFC 284 в Австралии Махачев продлил победную серию до 12 боев, а Волкановски поднялся из полулегкого веса (где сохраняет пояс) и впервые в карьере проиграл в UFC.

Получилось ярко, но с нюансами по судейству.

Махачев выиграл бой до пятого раунда. Но именно там Волкановски по-настоящему раскрылся

Вот судейские карточки:

Главные выводы:

Махачев точно забрал три раунда: первый, второй и четвертый. Так посчитали все судьи, оценивавшие бой. Это Бен Картлидж, Дерек Клири и Дэвид Летэйби.

• Третий раунд получился близким: Клири отдал его Махачеву, двое других – Волкановски. Отсюда и расхождение в счете по раундам Ислама в их общем решении: 3:2, 4:1, 3:2.

По пятому раунду нет сомнений: Волкановски провел его сильнее и забрал конец боя, но для общей победы этого было мало. Из карточек очевидно: Волкановски спасло бы только досрочно завершение.

Марк Годдард – судья в клетке – почти не вмешивался в борьбу и размены. Один раз он сделал замечание Волкановски, когда тот цеплял пальцы Махачева. После эпизода с попаданием в пах Волкановски сразу извинился, а Махачев даже отказался от разрешенной паузы. Это был бой на максимуме взаимоуважения.

В статистике прослеживается преимущество Махачева: лучший процент акцентированных ударов, хотя Волкановски в целом чаще пробивал. На результат повлияло и количество успешных тейкдаунов – изучить все детали можно на сайте UFC. Хотя пятый раунд Волкановски выиграл с отрывом по всем показателям.

У Махачева уже большой опыт побед единогласными судейскими решениями. Он девять раз за карьеру проводил полные бои: восемь раз все отдавали победу ему, только летом 2011-го решение было раздельным – выиграл у Владимира Егояна на ProFC-Union Nation Cup Final.

В UFC такого не было – только три из трех.

Что за судьи отдали Махачеву победу? Они давно работают на топовых боях и пересекались с Хабибом

Главное о людях, присудивших Исламу Махачеву победу в главном бое его карьеры.

• Бен Картлидж и Дэвид Летэйби судили бой Петра Яна с Шоном О’Мэлли. Тогда Ян спорно проиграл, а все решили именно их оценки. Третий судья Вито Паулильо как раз признал победителем Яна. Исход критиковали многие бойцы UFC: Масвидаль, Аспиналл и другие. Генри Сехудо назвал его худшим ограблением в истории UFC.

• Картлидж работает в UFC с 2013-го. Он с первых лет карьеры в интервью объяснял специфику: Бен выработал методику объективных оценок. Иллюстрировал ситуацией в UFC, когда проигравший ярче атаковали и это нравилось толпе, посчитавшей его победителем – но расклады по раундам дали другой результат. 

Картлидж понимает, что бойцы используют в том числе преимущество трибун. Он отмечал ярких болельщиков в Австралии и других странах, но объяснял: это стоит ценить, но нельзя поддаваться эмоциям. Картлидж много раз осуждался публично: даже Дана Уайт в твиттере не соглашался с итогами отдельных боев. При этом он остается авторитетным судьей в UFC.

• Картлидж, Клири и Летэйби регулярно судят главные бои UFC – с ними пересекался и Хабиб. У Волкановски – отдельная история связи. К первому поражению в промоушене он был близок раньше, когда на «Бойцовском острове»-2020 ему отдали спорную победу над Максом Холлоуэем. Волкановски выиграл раздельным решением – Летэйби отдал победу Холлоуэю. Уайт психовал: «У нас плохое судейство».

• Классический пример субъективности – бой Пола Фелдер с Эдсоном Барбозой в 2019-м при судействе Летэйби. В карточках было: 27:30, 29:28, 30:27. Дошло до того, что команда Барбозы говорила о возможной апелляции. Акцент делали на двух кардинально разных оценках, но Летэйби был между – увидел 29:28.

• В декабре 2022-го Дерек Клири работал на знаковом для судейства бое. Ян Блахович и Магомед Анкалаев дрались за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Итог – ничья раздельным решением. Но победу Анкалаева признал даже его соперник: подсчеты Клири были такими же, но другие судьи увидели три раунда за Блаховичем. 

Чуть раньше Клири объяснял, что судьи чувствуют после непопулярных решений: «Может быть очень сложно, особенно если вы возвращаетесь к главному событию следующего турнира UFC. Если допустили ошибку, будьте честны с собой, извлеките урок и двигайтесь дальше».

Тяжелейшая победа Махачева над Волкановски: перебил в стойке, но не задавил борьбой и выживал в концовке

***

Предсказать судейское решение в Перте оказалось сложно. Даже для себя он не так очевидно доминировал по раундам. На впечатление зрителей повлияла атмосфера: уверенность Волкановски, его игра на публику, поведение толпы. Стадион освистывал Махачева – о таком эффекте и говорил судья Картлидж.

Махачев выходил против Волкановски фаворитом. Это подтверждали факты, эксперты и букмекеры. С этого ракурса Махачев не до конца оправдал статус – от него не исходило такой уверенности, какая впечатляла всю индустрию в бое с Оливейрой. Прервалась и серия красивых досрочных побед – Махачев остановился всего на пяти, но показал ударную технику (хотя в нее не верил даже Волкановски).

Громкий финиш: «Нравится вам это или нет, но я лучший боец в мире прямо сейчас».

Справедливо?

Суперспособности Махачева – лучшая борьба в UFC, недооцененная стойка и комбо из приемов. Как он это делает?

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane, Jeff Bottari/Zuffa LLC; globallookpress.com/Matt Davies/Keystone Press Agency

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Богданов
Ответ Forza
Да понятно что Махачев честно победил. Это даже не какое то супер сложное решение. Найти 3 раунда, где Волк должен был побеждать - задача не из легких. Просто из-за того, что Алекс взял последний раунд, людям это больше всего запомнилось. А дальше человек начинает копаться в памяти, вспоминает ещё какой нибудь не такой однозначный раунд( например третий) и делает какие то выводы. Но понятно, что к реальности это никакого отношения не имеет. В реальности это обычная тяжёлая победа, коих в ЮФС было огромное количество.
Да не, народ недоволен системой оценки. Три раунда выиграны у Махачева. В двух из них он сидел по 2-3 минуты сзади , не делая ничего эффективного, получал при этом еще. Контроль был, да, за это забрал раунды. Был ли урон, вымотал ли он этим соперника - нет. Итог видели в 5 раунде. То есть, да, по текущим правилам победа тяжелая, но есть. Но насколько адекватная оценка. Когда доминируют три раунда из двух , победа понятна. Когда на тонкого выигрывают 3 раунда, и один в чистую улетают , спасаясь гонгом - ну так себе победа. Из всего боя запомнились действительно пару хороших акцентированных встречных от Махачева, два сидения на заднице, действительно эффективные уходы из борьбы от Волкановски, потерянный вид Махачева с подбитым глазом после пятого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleffinho
стоит менять правило, когда борец залёживает соперника без активных действий и получает преимущество. В 4ом раунде Махачев 3 минуты лежал и у него никак не получалось никакого удушающего, при этом наполучал в правый глаз аж до гематомы. Ну какое это преимущество? А ведь если бы такое пассивное залёживание не давало бы преимущество, то Махачев проиграл бы 4ый раунд и бой соответственно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Бой получился очень крутой. Махачев и Волкановски достойны друг друга во всех отношениях. Я не специалист,но ничья была где-то близко.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trash Talking
Самое забавное, что у Ислама всего второй чемпионский бой, а он уже нагнал по оппозиции Хабиба. У Хабиба даже и близко не было таких соперников на пути, поэтому со своим ноликом он уже стоит вровень с Махачевым, у которого две защиты на данный момент.
Если судить по раундам, то победа Махачева закономерна. Если по общему впечатлению, то бой равный, но даже так можно отдать победу Исламу.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Басанг Басангов
Не очень увлекаюсь боями, но Волкановски заслуживает уважения, и бойцовский скилл, и адекватность на уровне
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jhon Jhon
Ответ Forza
Да понятно что Махачев честно победил. Это даже не какое то супер сложное решение. Найти 3 раунда, где Волк должен был побеждать - задача не из легких. Просто из-за того, что Алекс взял последний раунд, людям это больше всего запомнилось. А дальше человек начинает копаться в памяти, вспоминает ещё какой нибудь не такой однозначный раунд( например третий) и делает какие то выводы. Но понятно, что к реальности это никакого отношения не имеет. В реальности это обычная тяжёлая победа, коих в ЮФС было огромное количество.
В 4 раунде что сделал махачев кроме обнимания сзади? Никакой урона, никакой активности, более того, он напропускал там и сдох в последнем.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jhon Jhon
Пока за одеяло дают очки, борцы весогонщикам будут доминировать. Какой смысл в 4 раунде, чувак все время висел на спине и не нанес никакого урона, просто пользовался габаритами и весом, при этом даже получать умудрялся! Если борьба без активных действий, то надо давать за такое ничью максимум, а то и защищающемуся преимущество отдавать. В ММА и так клетка на стороне борцов, так ещё и бессмысленные тейкдауны считают, где неизвестно кто устает сильнее ещё! И да, вес должен сдаваться за час до поединка, а то чувак который на голову выше, ещё и мощнее выглядит, это как, кости как у птицы? Ну или хотя бы после боя ещё одно взвешивание, чтобы все разницу видели сразу.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сссс Сссм
Ответ Артем Логинов
100% да
200%
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
guber
В конце пришлось понервничать за Ислама. В целом интересный бой, на полной отдаче с обеих сторон, с нюханьем ягодиц на минималках. Я однозначно за реванш...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
Да понятно что Махачев честно победил. Это даже не какое то супер сложное решение. Найти 3 раунда, где Волк должен был побеждать - задача не из легких. Просто из-за того, что Алекс взял последний раунд, людям это больше всего запомнилось. А дальше человек начинает копаться в памяти, вспоминает ещё какой нибудь не такой однозначный раунд( например третий) и делает какие то выводы. Но понятно, что к реальности это никакого отношения не имеет. В реальности это обычная тяжёлая победа, коих в ЮФС было огромное количество.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алан Махов
Алекс был претендентом на пояс,естественно для победы этого недостаточно,Ислама с победой,хочу увидеть реванш
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Логинов
100% да
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий