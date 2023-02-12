Победа Махачева справедлива? А кто вообще ее присудил?

Скандалы с бойцами из России и критика от Уайта.

Ислам Махачев защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. Он победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.

На турнире UFC 284 в Австралии Махачев продлил победную серию до 12 боев, а Волкановски поднялся из полулегкого веса (где сохраняет пояс) и впервые в карьере проиграл в UFC.

Получилось ярко, но с нюансами по судейству.

Махачев выиграл бой до пятого раунда. Но именно там Волкановски по-настоящему раскрылся

Вот судейские карточки:

Главные выводы:

• Махачев точно забрал три раунда: первый, второй и четвертый . Так посчитали все судьи, оценивавшие бой. Это Бен Картлидж, Дерек Клири и Дэвид Летэйби.

• Третий раунд получился близким: Клири отдал его Махачеву, двое других – Волкановски. Отсюда и расхождение в счете по раундам Ислама в их общем решении: 3:2, 4:1, 3:2.

• По пятому раунду нет сомнений: Волкановски провел его сильнее и забрал конец боя, но для общей победы этого было мало . Из карточек очевидно: Волкановски спасло бы только досрочно завершение.

Марк Годдард – судья в клетке – почти не вмешивался в борьбу и размены. Один раз он сделал замечание Волкановски, когда тот цеплял пальцы Махачева. После эпизода с попаданием в пах Волкановски сразу извинился, а Махачев даже отказался от разрешенной паузы. Это был бой на максимуме взаимоуважения.

В статистике прослеживается преимущество Махачева: лучший процент акцентированных ударов , хотя Волкановски в целом чаще пробивал. На результат повлияло и количество успешных тейкдаунов – изучить все детали можно на сайте UFC. Хотя пятый раунд Волкановски выиграл с отрывом по всем показателям.

У Махачева уже большой опыт побед единогласными судейскими решениями. Он девять раз за карьеру проводил полные бои: восемь раз все отдавали победу ему, только летом 2011-го решение было раздельным – выиграл у Владимира Егояна на ProFC-Union Nation Cup Final.

В UFC такого не было – только три из трех.

Что за судьи отдали Махачеву победу? Они давно работают на топовых боях и пересекались с Хабибом

Главное о людях, присудивших Исламу Махачеву победу в главном бое его карьеры.

• Бен Картлидж и Дэвид Летэйби судили бой Петра Яна с Шоном О’Мэлли. Тогда Ян спорно проиграл, а все решили именно их оценки. Третий судья Вито Паулильо как раз признал победителем Яна. Исход критиковали многие бойцы UFC: Масвидаль, Аспиналл и другие. Генри Сехудо назвал его худшим ограблением в истории UFC.

• Картлидж работает в UFC с 2013-го. Он с первых лет карьеры в интервью объяснял специфику: Бен выработал методику объективных оценок. Иллюстрировал ситуацией в UFC, когда проигравший ярче атаковали и это нравилось толпе, посчитавшей его победителем – но расклады по раундам дали другой результат.

Картлидж понимает, что бойцы используют в том числе преимущество трибун. Он отмечал ярких болельщиков в Австралии и других странах, но объяснял: это стоит ценить, но нельзя поддаваться эмоциям. Картлидж много раз осуждался публично: даже Дана Уайт в твиттере не соглашался с итогами отдельных боев. При этом он остается авторитетным судьей в UFC.

• Картлидж, Клири и Летэйби регулярно судят главные бои UFC – с ними пересекался и Хабиб. У Волкановски – отдельная история связи. К первому поражению в промоушене он был близок раньше, когда на «Бойцовском острове»-2020 ему отдали спорную победу над Максом Холлоуэем. Волкановски выиграл раздельным решением – Летэйби отдал победу Холлоуэю. Уайт психовал: «У нас плохое судейство».

• Классический пример субъективности – бой Пола Фелдер с Эдсоном Барбозой в 2019-м при судействе Летэйби. В карточках было: 27:30, 29:28, 30:27. Дошло до того, что команда Барбозы говорила о возможной апелляции. Акцент делали на двух кардинально разных оценках, но Летэйби был между – увидел 29:28.

• В декабре 2022-го Дерек Клири работал на знаковом для судейства бое. Ян Блахович и Магомед Анкалаев дрались за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Итог – ничья раздельным решением. Но победу Анкалаева признал даже его соперник: подсчеты Клири были такими же, но другие судьи увидели три раунда за Блаховичем.

Чуть раньше Клири объяснял, что судьи чувствуют после непопулярных решений: «Может быть очень сложно, особенно если вы возвращаетесь к главному событию следующего турнира UFC. Если допустили ошибку, будьте честны с собой, извлеките урок и двигайтесь дальше».

***

Предсказать судейское решение в Перте оказалось сложно . Даже для себя он не так очевидно доминировал по раундам. На впечатление зрителей повлияла атмосфера: уверенность Волкановски, его игра на публику, поведение толпы. Стадион освистывал Махачева – о таком эффекте и говорил судья Картлидж.

Махачев выходил против Волкановски фаворитом. Это подтверждали факты, эксперты и букмекеры. С этого ракурса Махачев не до конца оправдал статус – от него не исходило такой уверенности, какая впечатляла всю индустрию в бое с Оливейрой. Прервалась и серия красивых досрочных побед – Махачев остановился всего на пяти, но показал ударную технику (хотя в нее не верил даже Волкановски).

Громкий финиш: «Нравится вам это или нет, но я лучший боец в мире прямо сейчас».

Справедливо?

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane, Jeff Bottari/Zuffa LLC; globallookpress.com/Matt Davies/Keystone Press Agency