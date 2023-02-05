Упс, ветеран MMA перепутал Емельяненко. Поздравил Федора с завершением карьеры, но надел футболку с его братом Александром

На ней Емельяненко-младший душит змею.

Федор Емельяненко провел последний бой в карьере. На Bellator 290 в США он проиграл Райану Бейдеру. Все завершилось в первом раунде техническим нокаутом. После поражения Емельяненко подтвердил уход из MMA и положил перчатки на канвас. В 46 лет он завершил карьеру, которая длилась с 2000 года.

Bellator сделал бой Емельяненко особенным: руководство собрало на арене в Инглвуде звездных ветеранов. Среди гостей – Чейл Соннен, Дэн Хендерсон, Рэнди Кутюр, Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Чак Лидделл и другие. После боя они вошли в клетку и поддержали Емельяненко, когда он прощался и обращался к болельщикам. После этого были рукопожатия, объятия и поздравления.

Во время интервью и на совместное фото попал Ренцо Грейси. Он вышел в футболке с изображением Емельяненко – но не Федора, а Александра. Грейси улыбался и вряд ли подозревал, что перепутал братьев. Александр Емельяненко сразу опубликовал пост с эмодзи горящего сердца: «Я был рядом».

Федор не отреагировал на футболку Грейси. На ней имя Александра Емельяненко выделено золотыми буквами. Сам Емельяненко-младший в одной руке держит змею, во второй – крестик. «Жить – значит бороться», – указано внизу. Выпуск таких футболок Александр Емельяненко запустил летом-2022.

Братья Емельяненко конфликтуют и не общаются. Федор говорил, что Александр для него мертв

У братьев Емельяненко сложные отношения. Сейчас они не общаются, хотя перед боем с Бейдером Александр Емельяненко через соцсети желал брату победы. Он публиковал архивные видео, когда они совместно выступали и тренировались, а один из постов подписал: «С божьей помощью».

После поражения от Бейдера и объявления о завершении карьеры Александр Емельяненко поздравил Федора: «Это была великолепная и крутая эпоха. Я безумно рад и горд тому, что мой брат стал и до сих пор является кумиром для миллионов. Посмотрите, как его сейчас встречали и до, и после боя с Бейдером. В таком возрасте выходить на чемпионский бой в одной из лучших лиг в мире… Это лишний раз говорит о величии Федора».

Их отношения испортились, когда в 2014 году Емельяненко-младший обвинялся в изнасиловании и попал в тюрьму. Федор объяснял: «Для меня на сегодня Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся». Емельяненко-старший требовал, чтобы брат извинился «перед теми, кого изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул» и «перед всеми, кого называл животными».

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look; Bellator; MMA Junkie