Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде
Грустный конец.
Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере – чемпиону тяжелого веса Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в США. В 2019-м Бейдер нокаутировал Федора за 35 секунд. Теперь сценарий повторился: снова досрочное поражение.
Емельяненко проиграл нокаутом: шатался от ударов и выживал в партере. Получилось избиение – Бейдеру хватило одного раунда
В реванше Бейдер забрал центр клетки, прессинговал, пока Емельяненко выцеливал удар.
Бейдер работал джебом, а Емельяненко дрался в привычной стойке с опущенными руками и почти сразу получил рассечение. Хуже другое: Федор шатался даже после слабых ударов.
Емельяненко был очень медленным: Бейдер легко отправил его в нокдаун, где устроил граунд-энд-паунд.
Лицо заливала кровь: Емельяненко много пропускал, выживал и не поднимался. На третьей минуте Бейдер мощно вкладывался в партере и без сопротивления проходил защиту.
Рефери Херб Дин долго ждал и давал Федору шанс, но вмешался и остановил бой.
Однозначное поражение.
Проводить Емельяненко пришли легенды: Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие. Но шоу не получилось, потому что Федор не был готов к бою с чемпионом.
Сказался возраст: Емельяненко шатался от каждого удара и медленно атаковал. Первая победа Бейдера не была случайной – это подтвердил еще один нокаут.
Седьмое и последнее поражение в карьере Федора.
Бейдер уважает Емельяненко, о чем говорил до и после боя: «Я должен был просто сделать свою работу. Что для меня значит победа над лучшим бойцом в мире? Оба боя получились отличными. Мне не так важно, что я победил его дважды. Для меня куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке».
Емельяненко предлагали простых соперников, но он выбрал чемпиона. Хотел отомстить за поражение и взять титул Bellator
Bellator планировал для Емельяненко красивое прощальное шоу. В списке были ветераны: уволенный из UFC на серии 0-4 Джуниор Дос Сантос и 45-летний Фабрисио Вердум, уже побеждавший Емельяненко. Bellator хотел возрастного бойца с именем, которого легко победить. Но Емельяненко попросил Бейдера – чемпиона-тяжеловеса, которому проиграл в 2019-м нокаутом за 35 секунд.
Емельяненко хотел закрыть обидное поражение – перед первым боем с Бейдером он заболел и дрался в ослабленной форме. К тому же желал стать чемпионом Bellator – Емельяненко выступает в лиге с 2017-го, но не владел титулом.
Бейдер – топ Bellator. Он полутяжеловес: неплохо дрался в UFC, но в 2017-м пришел в Bellator, где в первом же бою стал чемпионом, а потом выступал даже в двух дивизионах. Но после поражений техническим нокаутом Вадиму Немкову (ученику Федора) и Кори Андерсону сосредоточился на тяжелом весе.
Бейдеру 39 лет. Он набрал поражений, но не в тяжах: в 2022-м против него дрался ученик Емельяненко Валентин Молдавский – и проиграл единогласным решением судей.
Перед вторым боем с Емельяненко Бейдер считался фаворитом – он моложе, универсальнее и расчетливее. По делу.
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Несмотря на поражение, Емельяненко улыбался. До боя он признавался, что хочет закончить карьеру, потому что стало тяжело тренироваться и выступать. Емельяненко планирует стать тренером и помогать команде, которая почти целиком выступает в Bellator. У него уже есть чемпион – Вадим Немков, который нокаутировал Бейдера в 2020-м.
«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой – рад, что вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались, бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду с ребятами, тренировать их. Я закончил. Спасибо всем», – сказал Емельяненко и положил перчатки на канвас.
Емельяненко проиграл последний бой! Очень-очень быстро
«Я закончил. Спасибо». Момент дня: Федор Емельяненко кладет печатки на настил
Фото: twitter.com/BellatorMMA; Gettyimages.ru/Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News
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Денег никогда не бывает много. Это как наркотик.
Не будем забывать что Фёдор и его жена были замечены в скандале касаемо закупа и сбыта экипировки в союзе ММА России, после чего Фёдор покинул кресло президента союза.
Значит бабло для его семьи таки играет немаловажную роль.
А тут за один бой Фёдор заработал 14.000.000 рублей.
Чем не стимул или 14 килорублей по сути одномоментно - это копейки?
На эти деньги можно купить условный дом в Черногории, не самого плохого уровня и в случае чего иметь недвигу за границей.
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Ну как сказать, не пошатнулось?
Кто определяет именно ВЕЛИЧИЕ?
Величие - это всё-таки характеристика которая даётся массами (то бишь простым народом).
На Спортс.ру или Чемпионат.ком или на Спорт-Экспресс основная масса юзеров - это простые люди и я везде вижу что негатива вокруг бесконечно унылого продолжения карьеры у Фёдора, хватает.
Естественно адекватные люди не будут писать откровенные гадости и оскорбления в адрес некогда великого бойца, но недовольство выражают, типа, хватит уже страдать фигнёй.
Даже мой батя (а это как раз тот самый классический мужик из целевой аудитории фанатов Емельяненко, которые любят всё вот это дело: кресты, русский мужик всём в жбан даст (это про Фёдора), "последний император" и всё в таком духе) и то мне написал, что он Фёдора вообще не понимает, мол, нафига он продолжает драться и вообще стал как мешок.
Так что величие Фёдора у простого народа тоже пошатнулось.