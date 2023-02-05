Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

Грустный конец.

Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере – чемпиону тяжелого веса Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в США. В 2019-м Бейдер нокаутировал Федора за 35 секунд. Теперь сценарий повторился: снова досрочное поражение.

Емельяненко проиграл нокаутом: шатался от ударов и выживал в партере. Получилось избиение – Бейдеру хватило одного раунда

В реванше Бейдер забрал центр клетки, прессинговал, пока Емельяненко выцеливал удар.

Бейдер работал джебом, а Емельяненко дрался в привычной стойке с опущенными руками и почти сразу получил рассечение. Хуже другое: Федор шатался даже после слабых ударов.

Емельяненко был очень медленным: Бейдер легко отправил его в нокдаун, где устроил граунд-энд-паунд.

Лицо заливала кровь: Емельяненко много пропускал, выживал и не поднимался. На третьей минуте Бейдер мощно вкладывался в партере и без сопротивления проходил защиту.

Рефери Херб Дин долго ждал и давал Федору шанс, но вмешался и остановил бой.

Однозначное поражение.

Проводить Емельяненко пришли легенды: Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие. Но шоу не получилось, потому что Федор не был готов к бою с чемпионом.

Сказался возраст: Емельяненко шатался от каждого удара и медленно атаковал. Первая победа Бейдера не была случайной – это подтвердил еще один нокаут.

Седьмое и последнее поражение в карьере Федора.

Бейдер уважает Емельяненко, о чем говорил до и после боя: «Я должен был просто сделать свою работу. Что для меня значит победа над лучшим бойцом в мире? Оба боя получились отличными. Мне не так важно, что я победил его дважды. Для меня куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке».

Емельяненко предлагали простых соперников, но он выбрал чемпиона. Хотел отомстить за поражение и взять титул Bellator

Bellator планировал для Емельяненко красивое прощальное шоу. В списке были ветераны: уволенный из UFC на серии 0-4 Джуниор Дос Сантос и 45-летний Фабрисио Вердум, уже побеждавший Емельяненко. Bellator хотел возрастного бойца с именем, которого легко победить. Но Емельяненко попросил Бейдера – чемпиона-тяжеловеса, которому проиграл в 2019-м нокаутом за 35 секунд.

Емельяненко хотел закрыть обидное поражение – перед первым боем с Бейдером он заболел и дрался в ослабленной форме. К тому же желал стать чемпионом Bellator – Емельяненко выступает в лиге с 2017-го, но не владел титулом.

Бейдер – топ Bellator. Он полутяжеловес: неплохо дрался в UFC, но в 2017-м пришел в Bellator, где в первом же бою стал чемпионом, а потом выступал даже в двух дивизионах. Но после поражений техническим нокаутом Вадиму Немкову (ученику Федора) и Кори Андерсону сосредоточился на тяжелом весе.

Бейдеру 39 лет. Он набрал поражений, но не в тяжах: в 2022-м против него дрался ученик Емельяненко Валентин Молдавский – и проиграл единогласным решением судей.

Перед вторым боем с Емельяненко Бейдер считался фаворитом – он моложе, универсальнее и расчетливее. По делу.

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Несмотря на поражение, Емельяненко улыбался. До боя он признавался, что хочет закончить карьеру, потому что стало тяжело тренироваться и выступать. Емельяненко планирует стать тренером и помогать команде, которая почти целиком выступает в Bellator. У него уже есть чемпион – Вадим Немков, который нокаутировал Бейдера в 2020-м.

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой – рад, что вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались, бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду с ребятами, тренировать их. Я закончил. Спасибо всем», – сказал Емельяненко и положил перчатки на канвас.

Фото: twitter.com/BellatorMMA; Gettyimages.ru/Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News