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Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

Bellator Bellator
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Райан Бейдер Райан Бейдер
MMA MMA
Емельяненко – Бейдер
Bellator 290
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Грустный конец.

Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере – чемпиону тяжелого веса Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в США. В 2019-м Бейдер нокаутировал Федора за 35 секунд. Теперь сценарий повторился: снова досрочное поражение.

Емельяненко проиграл нокаутом: шатался от ударов и выживал в партере. Получилось избиение – Бейдеру хватило одного раунда

В реванше Бейдер забрал центр клетки, прессинговал, пока Емельяненко выцеливал удар.

Бейдер работал джебом, а Емельяненко дрался в привычной стойке с опущенными руками и почти сразу получил рассечение. Хуже другое: Федор шатался даже после слабых ударов.

Емельяненко был очень медленным: Бейдер легко отправил его в нокдаун, где устроил граунд-энд-паунд.

Лицо заливала кровь: Емельяненко много пропускал, выживал и не поднимался. На третьей минуте Бейдер мощно вкладывался в партере и без сопротивления проходил защиту.

Рефери Херб Дин долго ждал и давал Федору шанс, но вмешался и остановил бой.

Однозначное поражение.

Проводить Емельяненко пришли легенды: Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие. Но шоу не получилось, потому что Федор не был готов к бою с чемпионом.

Сказался возраст: Емельяненко шатался от каждого удара и медленно атаковал. Первая победа Бейдера не была случайной – это подтвердил еще один нокаут.

Седьмое и последнее поражение в карьере Федора.

Бейдер уважает Емельяненко, о чем говорил до и после боя: «Я должен был просто сделать свою работу. Что для меня значит победа над лучшим бойцом в мире? Оба боя получились отличными. Мне не так важно, что я победил его дважды. Для меня куда важнее, что я дважды оказывался с ним в клетке».

Емельяненко предлагали простых соперников, но он выбрал чемпиона. Хотел отомстить за поражение и взять титул Bellator

Bellator планировал для Емельяненко красивое прощальное шоу. В списке были ветераны: уволенный из UFC на серии 0-4 Джуниор Дос Сантос и 45-летний Фабрисио Вердум, уже побеждавший Емельяненко. Bellator хотел возрастного бойца с именем, которого легко победить. Но Емельяненко попросил Бейдера – чемпиона-тяжеловеса, которому проиграл в 2019-м нокаутом за 35 секунд.

Емельяненко хотел закрыть обидное поражение – перед первым боем с Бейдером он заболел и дрался в ослабленной форме. К тому же желал стать чемпионом Bellator – Емельяненко выступает в лиге с 2017-го, но не владел титулом.

Бейдер – топ Bellator. Он полутяжеловес: неплохо дрался в UFC, но в 2017-м пришел в Bellator, где в первом же бою стал чемпионом, а потом выступал даже в двух дивизионах. Но после поражений техническим нокаутом Вадиму Немкову (ученику Федора) и Кори Андерсону сосредоточился на тяжелом весе.

Бейдеру 39 лет. Он набрал поражений, но не в тяжах: в 2022-м против него дрался ученик Емельяненко Валентин Молдавский – и проиграл единогласным решением судей.

Перед вторым боем с Емельяненко Бейдер считался фаворитом – он моложе, универсальнее и расчетливее. По делу.

***

Несмотря на поражение, Емельяненко улыбался. До боя он признавался, что хочет закончить карьеру, потому что стало тяжело тренироваться и выступать. Емельяненко планирует стать тренером и помогать команде, которая почти целиком выступает в Bellator. У него уже есть чемпион – Вадим Немков, который нокаутировал Бейдера в 2020-м.

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой – рад, что вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались, бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду с ребятами, тренировать их. Я закончил. Спасибо всем», – сказал Емельяненко и положил перчатки на канвас.

Емельяненко проиграл последний бой! Очень-очень быстро

«Я закончил. Спасибо». Момент дня: Федор Емельяненко кладет печатки на настил

Фото: twitter.com/BellatorMMA; Gettyimages.ru/Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News

55 комментариев

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здоровяк
Ответ Vanek1411
Непонятно, какой смысл был выходить на бойца в активной стадии карьеры. Для последнего боя куда лучше какой-нибудь такой же пробитый ветеран с именем, типа Мира, Рэмпейджа и пр. И дело не в том, чтобы уйти обязательно с победой, там она тоже не гарантирована, но бой хотя бы был конкурентный. Ну, кому вот интересно было на сегодняшнее избиение смотреть? Это же был уровень сопротивления СМ Панка.
Еще пара таких прощаний и Федор поедет соревноваться с Ренделманом
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антон шабанов
Ответ Mancar Camoran 2.0
К сожалению для вас, нас гораздо больше !
а толку то ?
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ks_shinDD
Спасибо Федор, здоровья тебе и твоим воспитанникам. Всех благ. 🤝🤝🤝
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Владимир Заварухин
Ответ Symba
Да, повылазило любителей пнуть старого льва. Вы никак не поймёте, что это характеризует прежде всего вас не с лучшей стороны. Он ведь мог выбрать другого соперника, но предпочел чемпиона. Это вызывает больше уважения, боец предпочёл пасть в бою. Спасибо за всё, Последний Император!
Выбрал бы другого, заработал бы не 14 млн, а 2..поэтому и предпочел чемпиона старый лев, а не потому,что вы там думаете
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Ceasus
Это вам не ваххабиты, переживающие за свою статистику ноликами. Этого человека пришел уважить весь мир, несмотря ни на что. Даже такой проигрыш не омрачает карьеры Фёдора
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здоровяк
Ну ничего, Федя возьмет свое в госдуме
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Человек_Легенда
Тут был на днях коммент, что Федя многих поднимет с утра пораньше смотреть, а сам спать пойдет сразу. Так и получилось
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San9
Ответ Mancar Camoran 2.0
Рад за вас, удачи там, в интернет боях, возвращайтесь без потерь)
Спасибо, вам тоже удачи, в диванных революциях)
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Oleg77491
Ответ Mancar Camoran 2.0
Спасибо тебе, Бейдер, от всех разумных россиян спасибо ! Избил единороса как надо !
😀😀
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Mancar Camoran 2.0
Ответ San9
У нас в окопах все есть! Это тебе не палатку в Тбилиси по пятидесятикратному прайсу со своим коллегой снимать.
Рад за вас, удачи там, в интернет боях, возвращайтесь без потерь)
+1
-1
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Борис Дугужев
Ответ Юсуп
надо было уйти на Пике. как ушёл Хабиб
Хабибу дали это сделать, Федора связали контрактами. Хабибу повезло больше, иначе также был бы бит каким нибудь Порье, это был вопрос времени.
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Attaboy
Смотрел бои вживую на арене. Фёдора очень тепло публика принимала; несмотря на совершенно беззубый проигрыш, весь зал аплодировал стоя. Но было обидно на все это смотреть - шансов даже теоретических не было, вопрос был только «когда упадёт». Легенды должны уходить по-другому!
+4
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Чёрный тюльпан
Ответ Symba
Да, повылазило любителей пнуть старого льва. Вы никак не поймёте, что это характеризует прежде всего вас не с лучшей стороны. Он ведь мог выбрать другого соперника, но предпочел чемпиона. Это вызывает больше уважения, боец предпочёл пасть в бою. Спасибо за всё, Последний Император!
Пьяный алкаш тоже ради денег может пойти и вызвать Фьюри, чтобы лечь от него секунд за 10 первого раунда. Толку от этого? Вышел не в кондициях, чтобы бодаться с чемпионом, он абсолютно был не готов для этого боя, получил по голове и лицу, срубил кэш - занавес! Тут вообще не про амбиции речь, а если всё таки про них, то у Емели слишком уж завышенное самомнение, что он рассчитывал на конкурентный бой со своей стороны.
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+2
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Стас Михайлов
Деньги не пахнут
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Montenegro Serbian
Ответ Антон
Да вряд ли из-за денег. Табло у него раскрученное, мог бы в рекламе сниматься, или в ту же Думу пойти. Да и вряд ли там деньги большие, бой совсем не рейтинговый. Хотя хз. Можь доказать что кому хочет, или просто любит драться.
Да вряд ли из-за денег
----------------
Денег никогда не бывает много. Это как наркотик.

Не будем забывать что Фёдор и его жена были замечены в скандале касаемо закупа и сбыта экипировки в союзе ММА России, после чего Фёдор покинул кресло президента союза.
Значит бабло для его семьи таки играет немаловажную роль.
А тут за один бой Фёдор заработал 14.000.000 рублей.
Чем не стимул или 14 килорублей по сути одномоментно - это копейки?

На эти деньги можно купить условный дом в Черногории, не самого плохого уровня и в случае чего иметь недвигу за границей.
+1
0
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San9
Ответ Mancar Camoran 2.0
Комментарий удален модератором
У нас в окопах все есть! Это тебе не палатку в Тбилиси по пятидесятикратному прайсу со своим коллегой снимать.
0
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-3
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Борис Шепляков
Ответ Mancar Camoran 2.0
Да нет, в России пока. А вы, надеюсь, уже в военкомате ? Или как остальные патриоты: повестка придет и я тоооочно пойду (сдирать наклейку с машины) ?
Не убрал ещё лгбт флажок с торпедо?
+1
-1
0
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Mekan Cholykov
Ответ Symba
Да, повылазило любителей пнуть старого льва. Вы никак не поймёте, что это характеризует прежде всего вас не с лучшей стороны. Он ведь мог выбрать другого соперника, но предпочел чемпиона. Это вызывает больше уважения, боец предпочёл пасть в бою. Спасибо за всё, Последний Император!
спасибо спасибо конечно, но поздно
0
-1
-1
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Kanonir152
Ой, да ладно. Спасибо, Федор, за 2/3 твоей карьеры. Она была прекрасной.
+4
0
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Борис Шепляков
В Тбилиси)
Да нет, в России пока. А вы, надеюсь, уже в военкомате ? Или как остальные патриоты: повестка придет и я тоооочно пойду (сдирать наклейку с машины) ?
+1
-2
-1
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Рекорд в наших сердцах
Ответ Юсуп
надо было уйти на Пике. как ушёл Хабиб
На Пике может уйти только Шакира
+16
0
+16
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Борис Шепляков
Ответ Mancar Camoran 2.0
К сожалению для вас, нас гораздо больше !
В Тбилиси)
+1
-2
-1
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Mekan Cholykov
ну не так херова и поздно уходить . Первый проигрыш Бейдеру и надо было гудбай вася ринг. А там уже тренеровать поколение чтобы отомстил за обиду. А тут все перечеркнуло. ну вот былой славы никто не вспоминает давайте будем честны с самим собой. Даже Тейшейра недавно ушёл очень красиво и достойно нежели наш император. Так или иначе НАКОНЕЦТО отправили на пенсию.
+1
-1
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bengalsckyzh
Ответ LLiriKK
К величайшему сожалению, но правы похоже оказались те, кто писал о том, что принимать Японию Фёдора за величие было обманом, а все его успехи там держались исключительно на слабейшем уровне оппонентов. Проверку серьёзной оппозицией Емельяненко не прошел, отлетев от всех мало-мальски приличных бойцов, отметившихся в американских промоушенах.
Не совсем... Бразилец Антониу Родригу Ногейра был top-бойцом, как и хорват Мирко Филипович.
+2
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Montenegro Serbian
Ответ MosesPray
Ему видней, когда и что делать, величие его никак не пошатнулось
величие его никак не пошатнулось
-----------------------
Ну как сказать, не пошатнулось?
Кто определяет именно ВЕЛИЧИЕ?
Величие - это всё-таки характеристика которая даётся массами (то бишь простым народом).

На Спортс.ру или Чемпионат.ком или на Спорт-Экспресс основная масса юзеров - это простые люди и я везде вижу что негатива вокруг бесконечно унылого продолжения карьеры у Фёдора, хватает.

Естественно адекватные люди не будут писать откровенные гадости и оскорбления в адрес некогда великого бойца, но недовольство выражают, типа, хватит уже страдать фигнёй.

Даже мой батя (а это как раз тот самый классический мужик из целевой аудитории фанатов Емельяненко, которые любят всё вот это дело: кресты, русский мужик всём в жбан даст (это про Фёдора), "последний император" и всё в таком духе) и то мне написал, что он Фёдора вообще не понимает, мол, нафига он продолжает драться и вообще стал как мешок.

Так что величие Фёдора у простого народа тоже пошатнулось.
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